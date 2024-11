StarDance po muzikálovém kole opustili Filip Blažek s Adrianou Maškovou

„Mně to nedochází, že se to děje. Měla jsem jisté pocity, že by se to mohlo stát. Upadli jsme na generálce, tak to má člověk pocit, že když upadne na generálce, tak večer je to v pohodě a tentokrát nebylo,“ řekla Adriana Mašková bezprostředně po vyhlášení výsledků diváckého hlasování.

„Překonal jsem tolikrát sám sebe, takže jsem tu několikrát vítězství stejně měl, takže já jsem strašně spokojený. Děkuji ženě za trpělivost a děkuju parto, byla to super jízda,“ řekl Filip Blažek.

Jejich posledním tancem v soutěži byla rumba na píseň z muzikálu Rent. „Vypadáte ve všem, co tancujete, velmi přirozeně. Vadilo mi, že jste se často hledali v rytmu a občas jste šel trochu jinak než partnerka,“ vytkla herci Tatiana Drexler. Od poroty získali Blažek s Maškovou dohromady 21 bodů a skončili tak na čtvrtém místě v hodnocení poroty.

Nejúspěšnějším párem večera byli podle poroty opět Oskar Hes s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou, kteří tančili quickstep na píseň z muzikálu Burlesque a vysloužili si dvě desítky. Jediný Jan Tománek dal osmičku a vytkl páru drobné technické nedostatky. „Super show. Ale ten quickstep byl slabší. Byly tam drobné krokové problémy. Ne velké, ale byl jsem z toho smutný,“ zhodnotil.

Jen o bod méně získali za cha-chu z High School Musical Marta Dancingerová a Martin Prágr. „Vy mě strašně bavíte, jak jste ve výrazu a prezentaci přesvědčivá a dokážete do toho dostat i tu preciznost. K tomu top, co nám tu můžete předvést, chybí už jen pustit víc tělo,“ řekl Tománek.

Na třetím místě z pohledu poroty skončili Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk. Jejich cha-cha na píseň Lady Marmalade z muzikálu Moulin Rouge potěšila i jindy kritickou Tatianu Drexler. „Tentokrát kolena propnutá. O mnoho lepší,“ řekla Vondráčkové.

O čtvrté místo se dělili s Filipem Blažkem a Adrianou Maškovou Patrik Hartl s Terezou Pruckovou. Spisovatel vystřihl energický quickstep ve stylu muzikálu Hello Dolly. „Máte dobré šance dostat se daleko, protože lid vás miluje a já též. Jen utíkáte před hudbou,“ řekla mu Tatiana Drexler.

Na předposledním místě v bodování skončila herečka Jana Paulová s tanečníkem Robinem Ondráčkem. Švihový tanec quickstep na muzikál Chicago nejstarší účastnici soutěže nevyšel a sama na sebe za to byla tak naštvaná, že jí v přímém přenosu uteklo i sprosté slovo.

„Umíte přehrát situaci, která nevyjde optimálně, jako když zakopnete o Robinovu nohu. Kdybych neviděla nohy, tak to považuji za dobré,“ řekla jí Tatiana Drexler a také ostatní porotci se shodli, že tančila jen horní část těla.

Nejhorší hodnocení ale získali kickboxerka Martina Ptáčková s tanečníkem Dominikem Vodičkou. Tančili rumbu na píseň z muzikálu Jesus Christ Superstar a dostali za ni jen 18 bodů. Porota zápasnici vytkla, že jen splňuje choreografii, ale málo se hýbe.