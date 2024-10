StarDance opustil paralympionik Jiří Ježek, porotě se nejvíc líbil Hes

„Byla to velká jízda. Chci poděkovat za to, že jsem dostal tuhle šanci,“ řekl Ježek. „Myslím, že to byl obrovský zlomový moment pro StarDance a opravdu klobouk dolů, jsi borec, co jsi dokázal,“ řekla Ježkovi Lenka Nora Návorková.

Pár tančil rumbu a Jiří Ježek kvůli ní použil speciální protézu. „Mám rumbovou nožku, která umí šlapat na špičku. Je to třetí noha, kterou tu mám. Dohromady jsou čtyři,“ vysvětlil.

Sám tanec zhodnotil jako „nejtěžší“ z těch, které se dosud učil. Porota obdivovala přesnost choreografie i výraz, chybělo jí jen víc pohybu v těle. Tanec pak ohodnotila 20 body, což nebylo zdaleka nejméně.

Nejméně bodů (17) získala od poroty kickboxerka Martina Ptáčková, která s Dominikem Vodičkou tančila vesmírnou cha-chu. „Je to veselý tanec, ale měla jste smutné nohy,“ řekl Richard Genzer. „Já bych pro vás zavedl StarDance standardních tanců. Ta latina vám nejde tolik pod kůži,“ řekl Jan Tománek.

O bod víc získali Filip Blažek a Adriana Mašková za rockovou cha-chu. „Potřetí přišel chlapák Filip Blažek, omámil tady publikum svým charisma, jedině tomu chyběla ta cha-cha. Bylo to krásné číslo, akorát nikdo neví, jaký to byl tanec,“ řekl Tománek.

Mezi třemi posledními se ocitla opět i zpěvačka Lucie Vondráčková s tanečníkem Lukášem Bartuňkem. Nízkému bodování se ale nedivila, protože sama uznala chybu v závěru choreografie. „Já jsem se tak zamotala, že jsem nevěděla, kde jsem a čí jsem. Nechala jsem se unést, to bylo příjemné, ale zapomněla jsem, že tam byl ještě krok,“ řekla Vondráčková.

Nejvíc párů získalo od poroty 21 bodů. Byl to valčík Jany Paulové a Robina Ondráčka, který Richardu Genzerovi přivodil pocit, že by se na něj „podíval rád ještě jednou.“

StarDance (26. října 2024)

Stejně zaujal i valčík Patrika Hartla s Terezou Pruckovou. „Obdivuji čirost projevu a přemýšlím, jestli se raduje, že tančí nebo že už to skončí, ale on se stále raduje,“ řekla Tatiana Drexler.

Třetím párem, který získal 21 bodů, byli Chili Ta a Jakub Mazůch, kteří pro svou cha-chu na píseň od ACDC přizvali i hráčky amerického fotbalu z týmů Prague Harpies a Black Cats. Jejich energie dostala i porotu, i když cha-cha se podle nich trochu vytratila. „Já jsem byl nadšený. Vy máte jistotu a výraz profesionálního tanečníka a jste černý kůň soutěže,“ pochválil Chili Tománek.

Chili Ta a Jakub Mazůch (StarDance 26. října 2024)

Ještě víc porotu zaujali herečka Marta Dancingerová a Martin Prágr, kteří na známou skladbu Johna Lennona Imagine tancovali rumbu. Jan Tománek prohlásil, že chybělo málo k dokonalosti.

Hvězdami večera byli ale Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková, kteří tančili valčík a Tatiana Drexler se doslova zamilovala. „Kdyby mi bylo 18, tak udělám vše, abych získala vaši pozornost,“ řekla.

Jediný Jan Tománek měl výhrady. Chyběl mu v tom valčík. „Vy přijdete a to přijde leopard. Vy vystřihnete neuvěřitelné věci, jen škoda, že ten valčík nebyl pro vás důležitější. Jestli mám hodnotit valčík, tak to bylo špatné, ale jako číslo by to zasloužilo desítku,“ řekl Jan Tománek a pár získal nakonec 25 bodů.