Ze StarDance vypadli Ivana Chýlková a bývalý porotce Jan Tománek

„Mě jen mrzí, že jsem nepostoupila do dalšího kola, protože jsem se těšila na paso doble,“ reagovala na své vyloučení herečka. „Já jsem hrozně vděčná, že jsem tu mohla tančit, protože jsem nezažila hezčí období. Tanečně myslím,“ upřesnila s pohledem na svého manžela Jana Krause v publiku a svému tanečnímu partnerovi předala trofej, kterou mu k té příležitosti přinesla.

Oba upozornili na to, že jsou nejstarším párem soutěže a proto mají radost, že vydrželi tři večery. „Já nás považuji za starší lázeňský pár, který chodí mezi procedurami do tohoto rehabilitačního kroužku,“ řekla Ivana Chýlková už během večera, při němž páry tančili na české a slovenské písně.

StarDance S větrem o závod přijeli na mopedu Ivana Chýlková a Jan Tománek a předvedli nám quickstep na oblíbenou písničku Jezdím bez nehod. ️



Rozhodně nebylo náhodou, že se jim tanec zase skvěle vydařil. Co myslíte?



O bod víc než Ivana Chýlková si vysloužil od poroty Josef Maršálek za rumbu, kterou s Adrianou Maškovou předvedl na píseň Čím to je od skupiny No Name. „Lepšíte se každým kolem,“ zhodnotil jeho výkon Richard Genzer.

Spíše jako divadelní scénka působil na porotu tanec Marka Adamczyka a Lenky Nory Návorkové. Předvedli quickstep na píseň Petra Spáleného Plakalo Baby a na parket potom letěla podprsenka, což se v této soutěži stalo poprvé. Taky měl svou premiéru pes Artur, který přišel svého páníčka podpořit a rozněžnil porotu, která i tak ocenila tanec jen na 18 bodů.

O dva body víc získali Darija Pavlovčinová a Dominik Vodička, kteří tančili jive na píseň Jedeme dál od Petry Janů a Petra Jandy. „Každým kolem se víc a víc uvolňujete, ale je to málo. Ještě víc energie,“ řekl mladé herečce Zdeněk Chlopčík.

Iva Kubelková za jive, který s Martinem Prágrem tančila na píseň Je to vo hviezdach od Pavola Habery, získala 21 bodů. Porota by od ní chtěla víc energie.

Stejnou výtku si vyslechla i zpěvačka Tereza Mašková za jive, který s Danielem Kecskemétim předvedla za doprovodu písně Slunce v duši od skupiny Nightwork.

Kajakář Vavřinec Hradilek si vybral svou oblíbenou píseň Jez od Ivana Mládka a s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou na ni vystřihli quicktep, který jim vynesl od poroty 23 bodů. „Máte velký talent na standardní tance, protože máte dobré postavení a velmi dobrou práci chodidel,“ chválila Hradilka Tatiana Drexler.

S rychlým jivem ohromil porotu Richard Krajčo, který si jako hudební podklad vybral písničku Sestrička z Kramárov od skupiny Elán a s tanečnicí Dominikou Roškovou získali 23 bodů od poroty.

Hvězdou večera byla ovšem snowboardistka Eva Adamczyková. Zvolila si píseň od Ewy Farne Tělo a přiměla svého tanečního partnera Jakuba Mazůcha, aby na ni vymyslel rumbu. „Je to milostná rumba k mému tělu. Měla jsem hodně zranění a furt to tělo funguje, tak jsem ráda, že ho mám,“ řekla Adamczyková a sladila k tomu i své šaty, na nichž červené pásky označovaly místa, kde utrpěla v minulosti úraz.

„Nejlepší tanec, který tu letos byl,“ řekl Richard Genzer. „Jsem hotová. Vy jste neuvěřitelným přínosem. Bylo to fantastické. Tak neuvěřitelné, tak jiné. Bomba,“ dodala Tatiana Drexler a spolu s ostatními porotci udělili Adamczykové s Mazůchem 29 bodů.