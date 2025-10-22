Návrat fantoma. Oskar Hes připravil Jiřího Dvořáka o jeho zlato v hrdle

Oskar Hes byl nešťastný, že Jiří Dvořák je neustále šarmantní, má úspěch u žen a všichni obdivují jeho charismatický hlas. „Jiří Dvořák je fenomenální herec. Jeho nezaměnitelný charismatický hlas obdivujeme nejenom v divadle, ale také ve filmech, seriálech a samozřejmě v dabingu. Je to žijící legenda. Český George Clooney…,“ napsal Hes na Instagramu.
Chtěl proto vědět, co za tím vězí. Když se na to kolegy herce a dřívějšího krále tanečního parketu zeptal, ten mu jen nonšalantně odvětil: „Je to prostě prokletí“.
Později se ukázalo, že Dvořák za svůj hlas a kouzlo vděčí nápoji Zlato v hrdle, který ukrývá na záchodě. Hes na to přišel a svého soka na StarDance Tour „zklividoval“.
Během StarDance XIII se Oskar Hes ve vtipných videích, která natáčel s Vojtou Frajtem, coby fantom postupně zbavoval svých soupeřů v taneční show. „Zlikvidoval“ cyklistu Jiřího Ježka, herečky Janu Paulovou a Martu Dancingerovou, režiséra Patrika Hartla i zpěvačku Lucii Vondráčkovou. Zbývající soupeři mu to ovšem vrátili.
Do likvidace se zapojila kuchařka Chili Ta, která Hesovi dala domácí závitky, které mu přivodily střevní potíže. Zápasnice Martina Ptáčková ho knockoutovala jednou ranou a odtáhla ho do šatny, kde mu zalepila páskou ústa i ruce. Zpěvák Ondřej Ruml ho týral zpěvem písně Hádej z pohádky Dvanáct měsíčků a na spoutaného Hese si odplivl.
„Tak tady jseš, ty šmejde mrňavej!“ prohlásil herec Filip Blažek, který Hese dorazil tím, že ho nutil sledovat pohádku Nesmrtelná teta, kde vystupoval ještě coby mladík s dlouhými vlasy. „Kamaráde, to budeš čumět. A dáš si to pěkně celý!“
Kateřina Bartuněk Hrstková, která byla taneční partnerkou, pak dostala obálku s přeškrtnutou fotkou Oskara Hese...
17. prosince 2024