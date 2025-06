Leoši, mezi vaší první a druhou účastí ve StarDance uplyne celá dekáda. Co vás přimělo k návratu?

Je to tak, přesně v půlce října uplyne deset let od prvního přenosu. Je to náhoda, že to takhle vyšlo. Hlavně to bude ale zase trochu jiná práce, než jsem teď celé to desetiletí dělal. Bude to něco úplně nového, ale zároveň tak dobře známého. A bude to bez té negativní emoce, kterou vzbuzovalo vyřazování. Klasická StarDance, to je neskutečná dřina, dřina a zase dřina, tréninky, frustrace z absolutního nedostatku času, což ničí zdraví, vztahy, byznys, prostě totální devastace. Tak jsem tehdy vnímal StarDance, při všem tom dobrém, co mi přinesla. Tady je skvělé to, že se naučíme dva tance – a hotovo.

V roce 2015 jste byl jako soutěžící StarDance vysoce favorizovaný...

To je nesmysl. To, že jsem favorit, psali lidi, kteří to vůbec nesledovali. Podle mě si spíš všichni mysleli, že vypadnu mnohem dřív, protože tam byli skuteční talenti, třeba Jitka Schneiderová nebo Marie Doležalová. Lidi jako já nikdy nevyhrávají StarDance, to je prostě jasné. Spíš byla otázka, kdy už konečně vypadnu.

Jste ten typ, kterého neúspěch spíš namotivuje, nebo naopak?

Já jsem samozřejmě doufal, že dojdu co nejdál. S každým kolem jsem byl šťastnější, že jsem nevypadl hned napoprvé, pak napodruhé. Navíc jsem měl partnerku, která slovenskou verzi StarDance vyhrála. A já se pak ještě logicky cítil blbě, že se mnou jí to nevyšlo.

Vy jste na své kondici za poslední roky významně zapracoval. Pomůže vám to teď?

Myslím, že ano. Před deseti lety to byl jen zlomek současného stavu, což je vlastně paradoxní vzhledem k tomu, že jsem o deset let starší, a přitom jsem na tom mnohem lépe. Tenkrát jsem byl pole neorané, teď cvičím každý den. I dnes už jsem měl trénink – třeba si díky tomu budu moct dovolit i odvážnější kostým, což tenkrát moc nešlo.

Během videochatu po vašem vypadnutí ze StarDance jste řekl, že vás zaplavil smutek z vyřazení. To vás letos rozhodně nečeká.

No právě! A to je podle mě na tom vůbec to nejlepší. Tohle bude spíš takový divadelní zájezd než StarDance, jak ji všichni známe.

Jak reaguje na vaše zaujetí tancem a veškeré nasazení pro něj vaše okolí?

Každý, kdo byl kdy ve StarDance, ví, že je to opravdu těžká zkouška i pro okolí. Možná stejně těžká jako pro toho tanečníka. Z okolí teď zaznívá: Ty jo, tobě to před těmi deseti lety nestačilo? Tenkrát se totiž můj čas rozdělil na dvě fáze. Buď jsem trénoval na StarDance, nebo jsem myslel na StarDance. Celý můj bdělý i noční stav se skládal buď z varianty jedna, nebo dvě. Tohle už snad nehrozí. Už by to mohla být i zábava.

V posledních letech jste byl středobodem svých show nebo producentem. Obojí je velmi stresující. Tentokrát budete „jen“ jedním z osmi účinkujících. Bude ten stres menší?

Tak a teď jsme přišli na to, proč do toho vlastně jdu. Já říkal, že chci zkusit něco nového, ale vy jste teď řekla ještě větší důvod. V posledních letech jsem pořád něco vytvářel, sám všechno a všechny hlídal a kontroloval. Tady budu jen účastník zájezdu, součást skupiny – tady si stoupni, sem se dívej a tohle řekni. Ta svoboda, že se nechám jenom unášet proudem, to je ten hlavní důvod, proč jsem tady. Bude to fajn, budu mít klid.

Neplánoval jste zhlédnout StarDance Tour jako divák?

Když se v prosinci Tour ohlašovala, tu informaci jsem vnímal spíš z pozice producenta. Jakože mi moji bývalí kolegové ze StarDance vstupují do mé branže, z televizní zábavy se najednou stala producentská věc. A já pak paradoxně skončil zase úplně u základu jako účinkující. Strašně dlouho jsem nebyl nikde jen jako účinkující. Nicméně jako absolvent StarDance se tímhle fenoménem cítím být zasažen doživotně, nešlo tedy účast odmítnout.

Přemýšlel jste tedy nad konceptem StarDance Tour i z pozice producenta?

Rozhodně. Pojedeme všechna ta vystoupení stejně? Bude to pošesté nebo posedmé stejné jako na začátku? Budou v každé hale jinak probíhat improvizované rozhovory? Bude Marek Eben měnit své bonmoty a témata nebo bude říkat pořád dokola to samé? Jak moc to bude divadlo? Možná by to bylo dobře, protože by se to vycizelovalo a pak už bychom to jeli divadelně. Jak ostatně komentovat jedenáctkrát tu samou věc, když jedenáctkrát pojedeme to samé jak tanečně, tak se vším tím kolem, jedenáctkrát bude porota hodnotit to samé číslo… Všechny tyhle otázky mi jedou v hlavě, i když by nemusely. A já se na to těším.

Zuzano, vy se na StarDance Tour těšíte?

Těším se moc. Je to takový splněný sen. My, profesionální tanečníci, kteří celý život soutěžíme, jsme rádi, když nám soutěže začnou ubývat. I prostředí v tradiční StarDance je velmi soutěžní, takže to, co nás čeká je skvělá kombinace soutěžního prostředí, kde nikdo nevypadává, a skvělého zábavného konceptu se živým publikem.

Máte zkušenost se živým publikem, zvlášť teď po divadelních představeních Love2Dance. Těšíte se na vyprodané obří haly?

Strašně ráda vystupuji před lidmi už odmalička. Jednou jsem tančila na koncertě Heleny Vondráčkové před vyprodanou O2 arenou, a to se mi tedy snad poprvé v životě doslova rozklepala kolena. Tolik lidí v publiku jsem ještě nezažila. Myslím ale, že tomu výkonu na parketu to všechno může ještě přidat na síle a energii. Ale bude to i o velké zodpovědnosti, když na nás bude upřeno tolik očí.

Kývla jste na účast hned?

Sama v sobě jsem kývla hned, ale musela jsem to ještě zkonzultovat s manželem a s tanečním partnerem, se kterým vedeme taneční školu, protože ty termíny budou samozřejmě někde chybět. Takže já věděla hned, že to chci zažít, a pak po komunikaci ještě s lidmi z mého okolí jsme si potvrdili, že to je možné. Vnímám to jako unikátní příležitost.

A co jste říkala na to, že vaším partnerem je právě Leoš?

Byla jsem nadšená, mám Leoše ráda. Byla jsem dokonce na všech koncertech, jsem jeho fanynka.

Na všech koncertech?

Na všech, které byly v Praze.