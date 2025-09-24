StarDance Tour jede za diváky po celé ČR. Kdy začíná a dají se ještě koupit vstupenky?

Zuzana Stiboříková
  10:53
„Kdy bude příští StarDance?“ To je oblíbená otázka, kterou si pravidelně každé léto kladou fanoušci reality show, kde hvězdy místo vaření a hádek raději tančí. Letos se soutěž v tradiční podobě nekoná a nahradí ji StarDance Tour. Na co se můžete těšit a kde se dají sehnat poslední vstupenky?
Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance XIII

Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance XIII | foto: © Česká televize / David Raub

Kateřina Bartuněk Hrstková a Oskar Hes ve StarDance Tour (2025)
Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve StarDance XIII
Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve finále StarDance XIII (14. prosince...
Chili Ta Thuy a Jakub Mazůch ve StarDance Tour (2025)
34 fotografií

Když v listopadu 2024 prozradili moderátoři taneční soutěže, jaký dárek si Česká televize pro své věrné připravila, diváci málem zbořili platební brány. Místo očekávané XIV. řady totiž tanečníci v září 2025 vyrazí na turné po České republice pod názvem StarDance Tour.

Jen pár hodin po spuštění předprodeje byly show v pěti ze šesti měst vyprodané. A to i přesto, že se nekonají v žádných komorních tanečních sálech, ale ve velkých sportovních halách, včetně pražské O2 areny, kterou vyprodat patří k metám hvězd showbyznysu.

Kde se bude konat StarDance Tour 2025?

Dostat se jako divák na jednotlivé taneční večery StarDance většinou není snadné ani pro lidi, kteří bydlí v Praze, protože místo v publiku je obvykle rezervováno především pro rodiny a známé účinkujících (pomineme-li pravidelně pořádané soutěže o vstupenky). A právě na všechny, kteří chtějí prožít tu slavnostní náladu na vlastní kůži, mysleli pořadatelé tanečního turné, které proběhne od 27. září do začátku listopadu 2025 ve vybraných městech ČR. Kromě Prahy také v Brně, Ostravě, Liberci, Pardubicích a Karlových Varech.

Mapa zastávek StarDance Tour

Zájem diváků ještě předčil veškerá očekávání, protože momentálně už nejsou lístky k dispozici nejen na večerní show, ale ani na většinu odpoledních vystoupení. „Vzhledem k tomu, jak rychle byla všechna vystoupení vyprodána, si myslím, že se na to lidé těší a může tam být opravdu úžasná atmosféra. Během soutěže na nás kouká víc než milion lidí, ale ty nevidíme. Teď ty masy lidí uvidíme. Jsem zvědavý na to, jak budou reagovat,“ svěřil se iDNES.cz herec Jiří Dvořák, který se tour také zúčastní.

Program StarDance Tour 2025

27. 9. 2025Karlovy Vary: KV Arena14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
4. 10. 2025Ostrava: Ostravar Aréna14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
11. 10. 2025Brno: Winning Group Arena14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
18. 10. 2025Liberec: Home Credit Arena Liberec14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
25. 10. 2025Pardubice: Enteria arena14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
4. 11. 2025Praha: O2 arena19:00 Večerní show

Kdo bude vystupovat ve StarDance Tour?

Celá show trvá dvě hodiny a účastníci předvedou svůj nejlepší tanec. Chybět nebude ani napětí a emoce, které televizní soutěž provázejí, protože diváci i porota budou moci jednotlivé výkony hodnotit.

„Jsou to dravý bestie!“ Kdo se nejvíc bojí hodnocení poroty na StarDance Tour?

„Bude to prostě úplně jiné, první ročník a opět tak trochu neprošlápnutá cesta, přestože se to tváří, že by se ty večery měly uskutečnit stejně. Diváci sice budou hlasovat, ale patrně to nebude až takové drama, jako tomu bývá při klasické StarDance u televizních obrazovek,“ doplnila k průběhu vystoupení herečka a účastnice druhého ročníku StarDance Tatiana Dyková.

Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben

Kromě moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové má své pevné místo ve StarDance i odborná porota, kterou nově doplní tanečník, choreograf a vítěz sedmé řady Marek Zelinka:

Porota ve StarDance Tour:

  • Tatiana Drexler
  • Jan Tománek
  • Richard Genzer
  • Marek Zelinka
Porotkyně Tatiana Drexler ve StarDance Tour 2025
Porotce Jan Tománek ve StarDance Tour 2025
Porotce Richard Genzer ve StarDance Tour 2025
Porotce Marek Zelinka ve StarDance Tour 2025

Porota StarDance Tour 2025: Tatiana Drexler, Jan Tománek, Richard Genzer a Marek Zelinka

Dosud uveřejněné taneční páry:

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance Tour (2025)

Kateřina Bartuněk Hrstková a Oskar Hes ve StarDance Tour (2025)

Iva Kubelková a Martin Prágr ve StarDance Tour (2025)

Chili Ta Thuy a Jakub Mazůch ve StarDance Tour (2025)

Darija Pavlovičová a Dominik Vodička ve StarDance Tour (2025)

Leoš Mareš a Zuzana Dovřáková Šťastná budou dalším párem StarDance Tour

Josef Maršálek a Adriana Mašková ve StarDance Tour (2025)

Adriana Mašková a Jan Cina ve StarDance Tour (2025)

Tatiana Dyková a Petr Čadek ve StarDance Tour (2025)

StarDance Tour se zúčastní i Mirai a Vojta Dyk

MoonDance Orchestra Martina Kumžáka doplní například Monika Absolonová, Tros Discotequos, tedy Vojta Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián, či Mirai Navrátil. Jestli bude show opět provázet sametový hlas Viktora Preisse, bude překvapením pro většinu zúčastněných.

Kde jsou ještě volné vstupenky?

V síti Ticketportal, která je hlavním distributorem vstupenek na StarDance Tour, jsou aktuálně k dispozici poslední lístky. A to dokonce na více termínů a ve více městech. Pokud budete portál sledovat i nadále, je možné, že se díky nevyzvednutým rezervacím místa ještě uvolní. Závěrečná show v O2 areně se prodává také v síti Ticketmaster, ale i zde je momentálně zcela vyprodáno.

Bude to pro mě absolutně nová zkušenost, reaguje Marek Eben na novou životní výzvu

Kolik vstupenky na StarDance Tour stojí?

Pokud vám nevadí si za tanečními favority udělat výlet, nic vám v tom nebrání. Tedy až na cenu, která vzhledem náročnosti této mamutí akce a veřejnému zájmu o ni vůbec není malá a odvíjí se od zvoleného města a sektoru. V průměru se pohybuje mezi 500 až 1 500 korunami. V pražské O2 areně začíná cena na 790 Kč, v Liberci na 1 290 Kč a za první kategorii můžete zaplatit i 2 490 Kč. VIP tribuny včetně cateringového servisu pak stojí od 4 090 do 16 390 Kč.

O2 arena

Home Credit Arena v Liberci, která je součástí celého Sport Parku

Pozor na podvodníky!

Lístky samozřejmě můžete získat i neoficiální cestou, například na online bazarech, kde je aktuálně nabídka celkem pestrá. Toto řešení je však značně rizikové, protože nadšení fanoušků rádi využívají mnozí podvodníci a nikdo vám v tomto případě pravost vstupenek nezaručí. Vystavili byste se tak nebezpečí, že když k aréně dorazíte, lístek vám u vstupu nebude fungovat. Mnozí vykukové se také snaží na nešťastných fanoušcích vydělat a ceny načerno prodávaných vstupenek jsou neeticky vysoké.

„Zůstaň doma, starče!“ Příkrá slova na adresu Jiřího Dvořáka ve StarDance Tour

„Společnosti Ticketportal a Ticketmaster, které prostřednictvím svých sítí pro Českou televizi prodej zajišťují, navíc upozorňují, že při odhalení přeprodávání mohou konkrétní vstupenky zneplatnit, a to bez nároku na náhradu škody. Platí tedy stejná pravidla, jako pro prodej na jakoukoliv jinou hudební či taneční halovou show,“ varuje kreativní producentka Lucie Kapounová.

Kde sledovat záznamy v televizi?

Jestli něco na StarDance televizní diváci opravdu hltají, tak jsou to reálné milostné zápletky, nefalšované slzy a dojetí. A nevyhnutelně také velké příběhy o Popelkách, ze kterých se v dlouhých šatech stávají princezny a v držení zkušených tanečníků i královny parketu. I tato pohádka má své pevné místo v předvánočním televizním programu, zpříjemňuje nám ponuré sobotní večery a pravidelně připomíná, že dobré konce existují.

Ochuzeni o ni nebudeme ani tentokrát, protože Česká televize plánuje vysílat krátké sestřihy. Nebude se však vysílat každou sobotu živý přenos jako při klasické StarDance. Zvláštní pořad sestříhaný ze StarDance Tour chystá Česká televize do vysílání na silvestra.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve finále StarDance XIII po vyhlášení vítězů (14. prosince 2024)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová (42) vychovává s manželem, bývalým prezidentským kancléřem Vratislavem Mynářem (58) dva syny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila moderátorka o rodičovství. Prozradila, jakou je...

Dara Rolins se pochlubila 17letou dcerou. Fanoušci jsou nadšení

Zpěvačka Dara Rolins překvapila fanoušky snímkem své krásné dcery Laury Homolové. Na sociálních sítích sdílela společnou fotku, ze které je jasné, že 17letá Laura zvaná Lola už není dítě.

OBRAZEM: Cardinalová, Lollobrigida, Vittiová i Welchová byly sexymboly 60. a 70. let

Úmrtím Claudie Cardinalové přišel svět showbyznysu o další sexsymbol 60. a 70. let. Rodilá Tunisanka spolu s kolegyněmi jako Raquel Welchová, Monica Vittiová nebo Gina Lollobrigida okouzlily...

24. září 2025  10:54

StarDance Tour jede za diváky po celé ČR. Kdy začíná a dají se ještě koupit vstupenky?

„Kdy bude příští StarDance?“ To je oblíbená otázka, kterou si pravidelně každé léto kladou fanoušci reality show, kde hvězdy místo vaření a hádek raději tančí. Letos se soutěž v tradiční podobě...

24. září 2025  10:53

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...

24. září 2025

Chci mu zajistit důstojné podmínky, říká Adamcová o údajném únosu manžela

Bývalá moderátorka Jana Adamcová (53) se rozhodla veřejně vyjádřit ke zprávám bulváru o tom, že údajně kvůli penězům „unesla“ svého manžela, režiséra Jiřího Adamce (77). Tvrdí, že nemocný režisér je...

24. září 2025  9:16

Orny zachází k sexu a já se červenám, popsala Hanychová podcast s Koktovou

Agáta Hanychová (40) a Ornella Koktová (32) zvítězily v anketě Podcast roku 2025 v kategorii Rozhovory a zábava. Jak přiznala Hanychová, dostaly víc hlasů než mají posluchačů. V Show Jana Krause...

24. září 2025

Kristinu Kloubkovou diriguje dcera. Musela si pořídil obří tepláky

„Bylo to úžasné,“ říká Kristina Kloubková, která s kamarádkou a dcerou Jasmínou absolvovala pěší túru po hřebenu Krkonoš. „Vždycky jsem se chtěla vydat na nějakou pouť, tak teď si projdu s kamarády...

24. září 2025

Na Survivor mě připravil i pobyt ve tmě, nejtěžší boj byl v hlavě, líčí Halouzková

Premium

V televizních seriálech hraje už od jedenácti a v poslední době se prosazuje i na divadelních pódiích. Tu nejtěžší „roli“ však Natálie Halouzková dostala v reality show Survivor, ve které si letos...

23. září 2025

Prognóza byla, že nebudu mít děti a přilezu po čtyřech, říká Cibulková o skolióze

Herečka Klára Cibulková (50) prozradila v show 7 pádů Honzy Dědka, že od dětství trpí skoliózou páteře. Trápila se v korzetu, operaci ale odmítla. Rozhodla se to řešit po svém.

23. září 2025

Napsala Epsteinovi „vynikající přítel“ a charity s Fergusonovou ukončují smlouvy

Několik charitativních organizací odvolalo z funkce patronky Sarah Fergusonovou, bývalou manželku britského prince Andrewa. Důvodem je zveřejnění e-mailu, ve kterém Fergusonová označila odsouzeného...

23. září 2025  10:47

Zachraňoval mě lesbický sex, říká zpěvačka Rebecca Black o turné s Katy Perry

Americká youtuberka a zpěvačka Rebecca Black (28) se proslavila v roce 2011 singlem Friday. V létě vystupovala jako předskokanka na turné zpěvačky Katy Perry (40), což pro ni znamenalo, že poprvé...

23. září 2025  9:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dara Rolins se pochlubila 17letou dcerou. Fanoušci jsou nadšení

Zpěvačka Dara Rolins překvapila fanoušky snímkem své krásné dcery Laury Homolové. Na sociálních sítích sdílela společnou fotku, ze které je jasné, že 17letá Laura zvaná Lola už není dítě.

23. září 2025  8:44

Jsem k odpočívání zrozený. Voříšek o 21 letech s partnerem i práci za totality

Karel Voříšek (61) se po létě plném cestování se svým partnerem Vladimírem Řepkou vrací do práce. Moderátor CNN Prima News v rozhovoru prozradil, jak přistupuje k světovým událostem a proč si černé...

23. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.