Když v listopadu 2024 prozradili moderátoři taneční soutěže, jaký dárek si Česká televize pro své věrné připravila, diváci málem zbořili platební brány. Místo očekávané XIV. řady totiž tanečníci v září 2025 vyrazí na turné po České republice pod názvem StarDance Tour.
Jen pár hodin po spuštění předprodeje byly show v pěti ze šesti měst vyprodané. A to i přesto, že se nekonají v žádných komorních tanečních sálech, ale ve velkých sportovních halách, včetně pražské O2 areny, kterou vyprodat patří k metám hvězd showbyznysu.
Kde se bude konat StarDance Tour 2025?
Dostat se jako divák na jednotlivé taneční večery StarDance většinou není snadné ani pro lidi, kteří bydlí v Praze, protože místo v publiku je obvykle rezervováno především pro rodiny a známé účinkujících (pomineme-li pravidelně pořádané soutěže o vstupenky). A právě na všechny, kteří chtějí prožít tu slavnostní náladu na vlastní kůži, mysleli pořadatelé tanečního turné, které proběhne od 27. září do začátku listopadu 2025 ve vybraných městech ČR. Kromě Prahy také v Brně, Ostravě, Liberci, Pardubicích a Karlových Varech.
Zájem diváků ještě předčil veškerá očekávání, protože momentálně už nejsou lístky k dispozici nejen na večerní show, ale ani na většinu odpoledních vystoupení. „Vzhledem k tomu, jak rychle byla všechna vystoupení vyprodána, si myslím, že se na to lidé těší a může tam být opravdu úžasná atmosféra. Během soutěže na nás kouká víc než milion lidí, ale ty nevidíme. Teď ty masy lidí uvidíme. Jsem zvědavý na to, jak budou reagovat,“ svěřil se iDNES.cz herec Jiří Dvořák, který se tour také zúčastní.
Program StarDance Tour 2025
|27. 9. 2025
|Karlovy Vary: KV Arena
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|4. 10. 2025
|Ostrava: Ostravar Aréna
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|11. 10. 2025
|Brno: Winning Group Arena
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|18. 10. 2025
|Liberec: Home Credit Arena Liberec
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|25. 10. 2025
|Pardubice: Enteria arena
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|4. 11. 2025
|Praha: O2 arena
|19:00 Večerní show
Kdo bude vystupovat ve StarDance Tour?
Celá show trvá dvě hodiny a účastníci předvedou svůj nejlepší tanec. Chybět nebude ani napětí a emoce, které televizní soutěž provázejí, protože diváci i porota budou moci jednotlivé výkony hodnotit.
|
„Jsou to dravý bestie!“ Kdo se nejvíc bojí hodnocení poroty na StarDance Tour?
„Bude to prostě úplně jiné, první ročník a opět tak trochu neprošlápnutá cesta, přestože se to tváří, že by se ty večery měly uskutečnit stejně. Diváci sice budou hlasovat, ale patrně to nebude až takové drama, jako tomu bývá při klasické StarDance u televizních obrazovek,“ doplnila k průběhu vystoupení herečka a účastnice druhého ročníku StarDance Tatiana Dyková.
Kromě moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové má své pevné místo ve StarDance i odborná porota, kterou nově doplní tanečník, choreograf a vítěz sedmé řady Marek Zelinka:
Porota ve StarDance Tour:
- Tatiana Drexler
- Jan Tománek
- Richard Genzer
- Marek Zelinka
Porota StarDance Tour 2025: Tatiana Drexler, Jan Tománek, Richard Genzer a Marek Zelinka
Dosud uveřejněné taneční páry:
- herečka Tatiana Dyková a Petr Čadek, kteří si odnesli stříbro ze druhé řady v roce 2007, tedy už skoro před dvaceti lety
- moderátor Leoš Mareš, který ve StarDance tančil v roce 2015, se představí se Zuzanou Dvořákovou Šťastnou
- herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, kteří zvítězili v roce 2018
- herec Jan Cina a Adriana Mašková, vítězové 11. řady z roku 2021
- modelka a moderátorka Iva Kubelková a Martin Prágr, kteří soutěžili v roce 2023
- herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, vítězové předposlední řady
- cukrář Josef Maršálek a Adriana Mašková, účastníci 12. řady
- kuchařka a food blogerka Chili Ta a Jakub Mazůch, kteří se v loňském roce účastnili 13. řady
- herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková, kralující pár StarDance, který si vítězství odnesl ze zatím posledního ročníku
StarDance Tour se zúčastní i Mirai a Vojta Dyk
MoonDance Orchestra Martina Kumžáka doplní například Monika Absolonová, Tros Discotequos, tedy Vojta Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián, či Mirai Navrátil. Jestli bude show opět provázet sametový hlas Viktora Preisse, bude překvapením pro většinu zúčastněných.
Kde jsou ještě volné vstupenky?
V síti Ticketportal, která je hlavním distributorem vstupenek na StarDance Tour, jsou aktuálně k dispozici poslední lístky. A to dokonce na více termínů a ve více městech. Pokud budete portál sledovat i nadále, je možné, že se díky nevyzvednutým rezervacím místa ještě uvolní. Závěrečná show v O2 areně se prodává také v síti Ticketmaster, ale i zde je momentálně zcela vyprodáno.
|
Bude to pro mě absolutně nová zkušenost, reaguje Marek Eben na novou životní výzvu
Kolik vstupenky na StarDance Tour stojí?
Pokud vám nevadí si za tanečními favority udělat výlet, nic vám v tom nebrání. Tedy až na cenu, která vzhledem náročnosti této mamutí akce a veřejnému zájmu o ni vůbec není malá a odvíjí se od zvoleného města a sektoru. V průměru se pohybuje mezi 500 až 1 500 korunami. V pražské O2 areně začíná cena na 790 Kč, v Liberci na 1 290 Kč a za první kategorii můžete zaplatit i 2 490 Kč. VIP tribuny včetně cateringového servisu pak stojí od 4 090 do 16 390 Kč.
Pozor na podvodníky!
Lístky samozřejmě můžete získat i neoficiální cestou, například na online bazarech, kde je aktuálně nabídka celkem pestrá. Toto řešení je však značně rizikové, protože nadšení fanoušků rádi využívají mnozí podvodníci a nikdo vám v tomto případě pravost vstupenek nezaručí. Vystavili byste se tak nebezpečí, že když k aréně dorazíte, lístek vám u vstupu nebude fungovat. Mnozí vykukové se také snaží na nešťastných fanoušcích vydělat a ceny načerno prodávaných vstupenek jsou neeticky vysoké.
|
„Zůstaň doma, starče!“ Příkrá slova na adresu Jiřího Dvořáka ve StarDance Tour
„Společnosti Ticketportal a Ticketmaster, které prostřednictvím svých sítí pro Českou televizi prodej zajišťují, navíc upozorňují, že při odhalení přeprodávání mohou konkrétní vstupenky zneplatnit, a to bez nároku na náhradu škody. Platí tedy stejná pravidla, jako pro prodej na jakoukoliv jinou hudební či taneční halovou show,“ varuje kreativní producentka Lucie Kapounová.
Kde sledovat záznamy v televizi?
Jestli něco na StarDance televizní diváci opravdu hltají, tak jsou to reálné milostné zápletky, nefalšované slzy a dojetí. A nevyhnutelně také velké příběhy o Popelkách, ze kterých se v dlouhých šatech stávají princezny a v držení zkušených tanečníků i královny parketu. I tato pohádka má své pevné místo v předvánočním televizním programu, zpříjemňuje nám ponuré sobotní večery a pravidelně připomíná, že dobré konce existují.
Ochuzeni o ni nebudeme ani tentokrát, protože Česká televize plánuje vysílat krátké sestřihy. Nebude se však vysílat každou sobotu živý přenos jako při klasické StarDance. Zvláštní pořad sestříhaný ze StarDance Tour chystá Česká televize do vysílání na silvestra.