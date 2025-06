Bude ve StarDance znovu „uplácet“ koblihami? Maršálek se o tanečnici podělí

Josefe, už víte, co vás čeká – dřina, puchýře, nula volného času… Proč jste do toho šel znovu?

Když mi v lednu zavolala producentka Lucie Kapounová, zda bych do toho šel, řekl jsem, že ne. A ona na to: Prosím tě, to je pořád to tvoje ne, řekni také jednou ano. Požádal jsem o týden na rozmyšlenou a když mi Adriana poslala zprávu, že slyšela, že bych se možná vrátil na parket, zeptal jsem se, jestli by chtěla. Odepsala ano a tak jsem jí odpověděl, že s ní půjdu i do pekla.

Kolik kilo jste obětoval předchozí StarDance? A kolik byste eventuálně obětoval letos?

Myslím, že žádná, naopak jsem nabral svaly. Dobrá varianta je, když to nejde nahoru. Naše, dvanáctá řada byla mnohdy komentována ve smyslu, že jde o první řadu v historii, kde se neřeší úbytky na váze. A já mám opravdu pocit, že u nás nikdo kila dole neřešil.

Josef Maršálek a Adriana Mašková ve StarDance XII (Praha, 29. října 2023)

Jde o popularitu, adrenalin, výzvu, nebo o něco úplně jiného? Co vás osobně na značce StarDance nejvíc přitahuje?

StarDance je zaběhnutá obchodní značka, se kterou jsou lidé dobře ztotožnění. V tuto chvíli tedy vnímám jako privilegium, že toho můžu být součástí a velmi si vážím toho, že jde i o první roadshow, která u nás bude unikátem. Jsem rád, že u toho můžu být.

Máte pocit, že si tancem něco léčíte? Třeba trému, pohybový absťák nebo dokonce vztah k vlastnímu tělu?

Tak to vůbec nevnímám. Pochopil jsem důvod své účasti ve StarDance až v jejím průběhu, kdy už běžely přímé přenosy. Steve Jobs to říkal dobře: Nezáleží na tom, že se vám dějí věci a vy nevíte proč. Důležité je, aby se jednoho krásného dne ty věci, které se děly různě pospojovaly a vytvořily nějaký celek. V průběhu soutěže jsem se totiž díky tisícovkám lidí dozvěděl, jak moc jsem jim pomohl svou účastí ve StarDance. Myslím, že jsem jim vyšlapal chodník.

Josef Maršálek a Adriana Mašková ve StarDance XII (Praha, 14. října 2023)

Napadlo vás před vaší první účastí ve StarDance, že byste mohl být osloven?

Mě před tím varoval partner, že to přijde. Když měla první řada soutěže Peče celá země tak fantastická čísla sledovanosti, pamatuji si, jak mi jednou řekl: Ty po tobě půjdou. Já mu na to říkal, proč by do StarDance lákali cukráře? A ona ta nabídka opravdu přišla. Nějaký čas jsem vzdoroval, argumentoval a vyjmenovával desítky jmen celebrit, které by do toho šly ihned a bez přemýšlení, ale nakonec jsem na to kývl a nelituji.

Vaši taneční parťáci, moderátoři, porota i štáb dodnes vzpomínají na sladké pohoštění, které jste nosil do šaten. To už při Tour asi úplně nepůjde…

To ještě nemám domyšlené. Na podzim jsem dost pracovně vytížený, ale nedovedu si představit tam s něčím nepřijít. Když jsem do StarDance nosil kolegům pečivo, spousta lidí se mě ptala, proč to dělám. Prostě proto, že já nic jiného neumím a svou práci miluju. Kvůli tomu, abych mohl dělat svou profesi, jsem utekl z domu. Vydupal jsem si ji, vykřičel, vybrečel. A tak zatímco před přenosem spali všichni v sobotu ráno do osmi, já vstával ve tři hodiny, aby koblihy byly čerstvé, protože kobliha prostě musí být čerstvá, jinak není dobrá. Dělal jsem to strašně rád, bez jakéhokoliv cíle.

Josef Maršálek a Adriana Mašková v zákulisí StarDance XII (Praha, 4. listopadu 2023)

V čem očekáváte jinakost projektu StarDance Tour od běžného ročníku? A co vás láká na roadshow?

Bude to první Tour, tak jsem zvědavý – je to moje přirozenost. Zajímá mě, co je za zavřenými dveřmi, když je otevřu. To neznámo je vzrušující. Jsem zvědavý, jak se Česká televize popere s těmi obrovskými prostorami sportovních hal, jak tam postaví celé potřebné zázemí, parket, orchestřiště… Na to jsem zvědavější víc než na to, jak to my všichni zatančíme, protože vím, že do toho dá každý z nás maximum. Lidé si koupili vstupenky a všechna představení byla vyprodaná během pár hodin. Mám tam to hezké šimrání a napětí z neznámého.

To je pochopitelné, už jen ta početnost publika vzbuzuje respekt.

Já to mám v hlavě nastavené tak, že je to práce, do které jdu a podám svůj výkon tak, jak nejlíp dokážu. A teď to bude navíc okořeněné o tu možnost být součástí něčeho prvního a do jisté míry neznámého.

Adriano, vy jste stálicí mezi profesionálními tanečníky StarDance, ale i pro vás bude Tour novinkou. Jak se těšíte na to obrovské publikum?

Na to se hrozně těším. Myslím, že to pro nás pro všechny bude o něco klidnější díky tomu, že se budou tance opakovat. Nebude tam stres z toho, zda se to podaří nebo nepodaří. Máme prostor se na všechny tance připravit k naší maximální spokojenosti. Navíc díky tomu, že nebude nikdo vypadávat, tam nebude ta smutná emoce a celé to bude jenom veselé. Moc se na to těším i proto, že diváci budou určitě nadšení. Je to něco, na co si doteď nemohli sáhnout. Věřím, že i atmosféra v halách bude skvělá. Nicméně mě teď napadá, že jsme jednou s Jakubem Mazůchem tančili na plese Ostravské univerzity právě v té sportovní hale, kde se bude na podzim tančit. Byli jsme tam sami v tom obrovském prostoru, a když jsme dotančili, říkala jsem Kubovi, že jsem si připadala hrozně maličká, jak jsme byli od těch lidí daleko. Bude to tedy oříšek s tančením v tak velkých halách, ale kamery a technika tomu samozřejmě pomohou. Zkušenost s takhle velkým prostorem bude každopádně zajímavá.

Od tančení s Josefem Maršálkem uplynuly téměř dva roky. Určitě si pamatujete jeho slabá místa, na kterých budete moct o to víc zapracovat...

Myslím si, že jsem nikdy úplně nevnímala jeho slabá místa, spíš jsem se zaměřovala na to, co mu šlo. Moc ráda jsem pracovala s jeho horní částí těla a s prací rukou. V tom měl velmi přirozený projev. A to nemá každý chlap, nicméně u něj to vypadalo dobře. Tak jsem se to snažila ukázat. Uvidíme na základě tanců, které budeme mít na programu, na co se konkrétně zaměříme. Asi půjde hodně o to, co bude který tanec potřebovat, co si bude Josef pamatovat a na čem bude případně potřeba trošku zapracovat.

Josef Maršálek a Adriana Mašková ve StarDance XII (Praha, 25. listopadu 2023)

Budete hodně navazovat na to, co jste spolu tančili?

Měli bychom tančit některé z tanců, které jsme už tančili. Samozřejmě tam budou nějaké úpravy kvůli prostoru i kamerám. Často se stane, že mám pocit, že je v dané choreografii nějaké místo, které je slabší nebo třeba nefunguje tolik, jak bych chtěla. S tím tedy budu pracovat. Chci, aby se nám tančilo dobře, aby tam byla pohoda.

Jste ráda, že budete tančit s Josefem?

Samozřejmě. Musím říct, že zatím jsem měla na tanečníky obrovské štěstí. Každý z nich mi přinesl do života to, co jsem potřebovala, nějakou zkušenost. Josef mi předal životní nadhled, jemuž se od něj učím dodnes. Jsem ráda, že mám tu možnost s ním trávit čas. Je to velmi výjimečný člověk a je dar s ním moct sdílet jeho pohled na život. Mám pocit, že mě jeho blízkost, jeho názory a reakce někam posouvají.

Kterému z měst, ve kterých budete vystupovat, máte z nějakého důvodu nejblíže? Kam se těšíte nejvíc?

Moc se těším do Karlových Varů, protože jsem tam ještě nikdy nebyla. Jinak mám samozřejmě blízko do Brna, kde jsem během studií nějakou dobu žila. Zároveň jsem teď trávila pracovně spoustu času v Ostravě, kde jsme s Kubou Mazůchem tančili na plesech. Ale těším se samozřejmě do všech měst, jsem zvědavá, jací tam budou lidé, jak nás přivítají. Těším se na to, že to bude jiné.