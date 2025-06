Další pár StarDance Tour odtajněn. Jsou to král a královna tanečního parketu

Jiří, přijde vám náročnější tančit, nebo se pak na sebe dívat v televizi?

To je zajímavá otázka. O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Ale asi je náročnější tančit, protože když se na to dívám v televizi, už jsem doma na gauči a v klidu koukám na to, co tam vyvádím, i když na sebe upřímně moc rád nekoukám. Ale ten tanec je tak specifická disciplína, že se na to rád podívám, a přiznám se, že to si třeba i kolikrát po letech zpětně pustím. Co všechno jsem dokázal a spáchal.

Zjistil jste o sobě během StarDance něco, co jste do té doby netušil? Leckoho jste svými výkony ohromil.

Ohromilo to i mě, protože jsem netušil, že to celé vydržím. Jak se totiž později ukázalo, celý průběh StarDance včetně všech tréninků jsem absolvoval s vyhřezlou ploténkou. Pořád jsem si myslel, že mám něco s kyčlí, ale když jsem pak po vítězství zašel k doktorovi na CT, řekl mi, že mám vyhřezlou ploténku. Měl jsem jediné štěstí v tom, že páteřní kanál, kudy prochází mícha, je dost široký, takže ty nervy měly kam uhnout. Úplně příjemné to ale nebylo.

Zajímavý zážitek. Máte něco podobného připraveného na letošní září?

Zatím jsem s tou ploténkou nic nedělal, takže si to teoreticky můžu ještě jednou zopakovat.

Jak na vaše rozhodnutí zapojit se podruhé do StarDance kolotoče reaguje vaše nejbližší okolí?

Podstatně lépe než já. Konkrétně za mě to rozhodla moje taneční partnerka Lenka. Jinak mi ale všichni drží palce a říkají, že je to strašně super. Já ten fakt snáším maličko hůř, protože jsem trémista, a tak z toho mám samozřejmě obavy. Ale svým způsobem, trochu zvráceným, se na to i těším.

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance Tour (2025)

Zkoušel jste si před těmi sedmi lety taneční kroky třeba v obchodě, výtahu, před zrcadlem nebo v koupelně?

Ne, to jsem nechával zásadně jen na tréninky. Ale na ty jsem zase chodil i sám, když Lenka někdy nemohla.

V noci vás nebudilo, že si ty kroky mozek projíždí?

Budilo. Je jasné, že když v tom jedete takto intenzivně, z té hlavy to prostě nevyženete.

Stane se, že na parketu zapomenete na kamery a opravdu si ten tanec užíváte? Jde to vůbec?

Kdybych měl při tancování myslet ještě na kamery, neudělám ani krok. Snažím se to jen nezvorat a přežít. Když točíte nějaký film, kameru v podstatě také nevnímáte. A u tancování je to asi stejné.

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)

V čem očekáváte jinakost projektu StarDance od běžného ročníku? Co vás na této show přitahuje?

Myslím si, že to je dobrá show. Podle mě český národ tyhle věci opravdu miluje, což dokazuje i sledovanost pořadu StarDance. A vzhledem k tomu, jak rychle byla všechna vystoupení vyprodána, si myslím, že se na to lidé těší a může tam být opravdu úžasná atmosféra. Během soutěže na nás kouká víc než milion lidí, ale ty nevidíme. Teď ty masy lidí uvidíme. Jsem zvědavý na to, jak budou reagovat.

Je nějaké město, do kterého se těšíte nejvíc?

Jsem z Brna, takže asi tam. Možná přijdou i nějací kamarádi.

Kdo vás bude chodit podporovat?

Doufám, že dcera Anička.

Kdy začnete trénovat?

Lenka mě trochu vyděsila, když mi oznámila, že může až od půlky srpna, což je pro mě docela šílenost, tak se snad ještě nějak domluvíme, takže upřímně – ještě nevím.

Lenko, s Jiřím jste absolvovala svou první a hned vítěznou StarDance. Jak se vám bude po těch sedmi letech navazovat? Bude to snazší než poprvé?

Sama jsem opravdu zvědavá, jaké to bude. Snazší to bude asi v tom, že už se s Jiřím známe, a myslím si, že se oba těšíme na to, až si spolu zase zatančíme.

Jiří se nám svěřil, že jste to trochu rozhodla za něj.

Podle toho, co mi Jiří říkal, si spíš myslím, že byl na vážkách, ale možná když viděl, jak jsem do toho byla hned nadšená, trochu ho to k tomu souhlasu popostrčilo. Neřekla bych, že jsem ho musela přemlouvat, asi na to měl zálusk, jen ho možná trošku ovládal strach. Jsem ale moc ráda, že se rozhodl, že do toho půjde.

Lenka Nora Návorková a Jiří Dvořák coby vítězové StarDance IX (Praha, 15. prosince 2018)

Jiří nám přiznal, že během vašeho vítězného ročníku tančil s vyhřezlou ploténkou.

Ano, je to tak. My byli tenkrát takový polorozpadlý pár. Já měla zlomené žebro a on vyhřezlou ploténku. Byli jsme rádi, že jsme se dožili konce.

Velké haly nejsou pro vás, jako tanečnici určitě ničím novým. Máte z něčeho respekt nebo obavy?

Bude to obecně úplně jiné než ve studiu. Už jen to, že choreografie budeme muset malinko přizpůsobit prostoru. Nejenom čelně na kamery. Mám z toho respekt, ale těším se, že to bude mít úplně jinou atmosféru, než jakou důvěrně známe. Myslím, že nám lidé tím, že jich tam bude opravdu hodně, předají tu svou energii. Opravdu se na to moc těším, myslím, že to bude pecka.

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance Tour (2025)

Je nějaké město, kam se vysloveně těšíte?

Těším se do Karlových Varů, protože to je moje rodné město. A těším se i přesto, že jsem v té nové sportovní hale ještě nikdy nebyla. No a pak se samozřejmě těším do O 2 areny, protože to bude ještě o trochu jiné než v ostatních halách.

V soutěži StarDance budete prostřednictvím Tour již počtvrté. Co vám přináší tahle oblíbená show?

Spoustu nervů a únavy. Ale hlavně spoustu radosti, to stoprocentně, protože kdyby mi to tu záplavu radosti nepřinášelo, určitě bych se nechtěla znovu zúčastnit. Přináší mi to i vnitřní naplnění, to je pro mě taková potrava pro duši, protože se můžu vyřádit jak kreativně v rámci choreografií, tak třeba v rámci kostýmů. A také si můžu hezky zatančit.

StarDance Tour Show startuje na podzim 2025. Moderovat ji bude dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. Součástí dvouhodinové show bude živý orchestr i porota. Tour bude mít zastávky v šesti městech: Karlovy Vary, Ostrava, Brno, Liberec, Pardubice a Praha. Z jednotlivých měst uvidí diváci České televize krátké sestřihy. Z celého Tour vznikne také silvestrovský televizní pořad.

16. prosince 2018