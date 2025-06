Darijo, pamatujete si alespoň některé z choreografií, nebo jste na taneční dril zapomněla poměrně rychle?

S Dominikem jezdíme vystupovat na plesy. Minulý rok jsme si vybrali latinu a tenhle rok standard, takže čtyři tance mám podle mě stále v živé paměti. Jak ostatní, to si nejsem jistá.

Jak rychle se vám po ukončení StarDance začalo stýskat po tanci?

Přicházelo to ve vlnách. Nejdřív jsem byla ráda, že už tančit nemusím, ale pak mi ta pravidelnost začala chybět. Hlavně pravidelnost toho pohybu, kdy se vám vyplavuje spousta endorfinů, takže se člověk cítí velmi šťastně. Svým způsobem mi tanec chybí i teď. Už ale před sebou nemám ten cíl a motivaci, což bylo něco, co mě při StarDance popohánělo. To už nejde zopakovat.

To jste tak soutěživá?

Když jdete do soutěže, chcete samozřejmě vyhrát. Proč to nějak okecávat, je to tak. Ale v průběhu soutěže už byla největším pohonným motorem možnost živě zatančit choreografii z následujícího kola.

Je něco, co vás děsí před StarDance Tour nebo čeho se obáváte?

Zatím ne. Mně dělá obrovskou radost, že toho můžu být součástí, protože mám takový pocit, že si to budu moct konečně užít. Už to nebude pod takovým tlakem, že nás budou sledovat dva miliony lidí a je třeba tančit, soutěžit a nepřestat. Je to taková odlehčená verze. Vlastně takový divadelní zájezd, na který se hrozně těším. Navíc si myslím, že všichni ti, kteří si na Tour koupili vstupenky, budou nadšení. Podle mě ani nejdou primárně sledovat soutěž, ale spíš se podívat na svoje miláčky. Tak věřím, že jim přivezeme to, co očekávají a na co se těší.

Navázala jste s někým během StarDance úzký a přátelský vztah?

S Terezkou Maškovou a Danem Kecskemétim. S těmi se stále vídáme, jsou hrozně milí. Ale myslím, že se máme rádi se všemi z toho našeho ročníku, jen se tolik nevídáme. Vždycky plánujeme nějaký sraz, ale pak se ukáže, že vlastně nikdy nikdo nemůže. Stále se ale nějak navzájem vnímáme, a vždycky když má někdo nějaký úspěch, pofandíme si. Ta podpora mezi námi je cítit, aspoň já to tak vnímám.

Dominiku, s Darijou se už na sebe nalaďovat nemusíte, když spolu stále „plesáte“. Je něco, co vám při přípravách na StarDance Tour dělá těžkou hlavu?

Ty plesy jsou ale úplně jiná liga než to, co teď budeme vytvářet. Na ples přijdeme, ukloníme se, zatančíme dva tance a jdeme pryč. Tady ale budeme zase potřebovat dostat diváky do toho našeho příběhu a nechat je nahlédnout do našich osobností a možná se budeme nějakým nostalgickým způsobem vracet k tomu, co s námi diváci zažili v tom našem ročníku.

Je něco, čeho se před StarDance Tour obáváte?

Mám trochu obavy z té vzdálenosti nás, tanečníků, od publika, protože StarDance znají lidé z televize, kdy vidí každý detail na obličeji tanečníků. Doufám, že tam vytvoříme takovou energii a takovou atmosféru, že i přes tu vzdálenost z toho budou mít stejný požitek, jako kdyby seděli doma na gauči a sledovali to z televize. Televizní diváci často vidí víc než lidé sedící v sále, kterým mnohdy překáží třeba kamera nebo lidé před nimi, zatímco v televizi jim neujde ani to, když se někdo nadechne nebo projeví jakoukoliv emoci. Doufám tedy, že nás nic moc nepřekvapí, naopak že my překvapíme lidi, kteří na nás přijdou.

Darija Pavlovičová a Dominik Vodička ve StarDance XII (Praha, 2. prosince 2023)

Na koho z účinkujících ve StarDance Tour se těšíte?

Mě docela zajímá ta fúze všech proběhlých řad a mnoha jejich vítězů. Jsem hrozně zvědavý, jaká chemie tam z těch všech párů celkově vznikne. Bude to každopádně zajímavé. Já osobně se velmi těším na pana Dvořáka, protože to bude zážitek.

Co vás tak přitahuje na StarDance?

StarDance už ke mně tak nějak patří, cítím, že je mou určitou součástí. Už je to přece jenom šest let, takže velká část mého života. Když jsem slyšel o StarDance Tour, hned jsem si říkal: tam chci být! Jsem tedy moc rád, že si mě tým vybral, protože to bude velkolepé a zajímavé.

StarDance Tour Show startuje na podzim 2025. Moderovat ji bude dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. Součástí dvouhodinové show bude živý orchestr i porota. Tour bude mít zastávky v šesti městech: Karlovy Vary, Ostrava, Brno, Liberec, Pardubice a Praha. Z jednotlivých měst uvidí diváci České televize krátké sestřihy. Z celého Tour vznikne také silvestrovský televizní pořad.