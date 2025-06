Kubelková po operaci kolene zatančí ve StarDance. Budu skákat jako srnka, říká

Ivo, po dvou letech, což je krátká doba, se vracíte do taneční náruče Martina Prágra. Jaké pocity vás přepadly poté, co jste na nabídku České televize kývla?

Já jsem se hned začala ohromně těšit, protože mám takové tušení, že to bude velkolepé a krásné. Mohlo by z nás spadnout až 80 % stresu, který je spojený s klasickou StarDance. Tam je třeba trénovat nové tance na každý týden, na nic není dost času a teď mám takový pocit, že když budeme tančit pokaždé dva stejné tance, tak bude větší možnost si to užít vyloženě bez té extrémní trémy z vystoupení a přímého přenosu a obav z vyřazení. Navíc ta obrovská masa diváků dodá vždy člověku velkou dávku energie.

Taneční partnerství bývá velmi intimní. Co je podle vás klíčem k tomu, aby to fungovalo?

Největší zodpovědnost, aby vše fungovalo, je na profesionálních tanečnících, na tom, jak umí tanec naučit a jak umí pracovat s konkrétním člověkem. O tom jsem přesvědčená a myslím, že je to do určité míry jejich know-how. Musí umět své protějšky odhadnout, vymyslet strategii, jak s kým pracovat, kdy zatlačit, kdy naopak pochválit nebo ubrat.

Iva Kubelková a Martin Prágr ve StarDance XII (Praha, 25. listopadu 2023)

Sedli jste si s Martinem Prágrem?

My si s Martinem sedli náramně. Perfektně mě odhadl a bylo to s ním moc fajn.

Nedávno jste musela absolvovat operaci. Nerozhodilo vás to maličko v rozhodnutí se hned po vyléčení vrhnout do nacvičování?

Mám zhruba dva až tři měsíce na to, abych operované koleno úplně rozchodila. Ale vzhledem k tomu, že nešlo o nijak extrémní operaci, ale jen o přišitý meniskus, tak jsem si žádné obavy příliš nepřipouštěla. Byla jsem ale samozřejmě uklidněna od pana primáře, že bude všechno naprosto v pořádku, a že budu skákat jako srnka.

Co vás na sobě samotné nejvíc překvapilo, když jste začala tančit?

To, že žena vydrží jako kůň, jsem věděla už dávno, v tom jsem se nepřekvapila. Že my, ženy, dokážeme vystupovat z komfortní zóny a děláme to v životě opravdu často, to také vím. Ale když jsem šla do StarDance poprvé, myslela jsem, že mou doménou a láskou, kterou v sobě probudím, budou standardní tance, a to se k mému překvapení nestalo. Odcházela jsem ze StarDance a milovala jsem latinskoamerické tance a na standardy jsem spíš trochu nadávala.

Iva Kubelková a Martin Prágr ve StarDance XII (Praha, 9. prosince 2023)

Stalo se vám, že vám přinesli kostým nebo vyzkoušeli účes, ve kterém jste se ale opravdu necítila? Protestujete nebo respektujete rozhodnutí týmu kolem sebe?

To se mi nestalo díky tomu, že jsme měli šanci se na některých věcech podílet nebo si k tomu říct své. Jsem skoro půl století v branži, kde se to hodně řeší, hodně už jsem si nakoukala, vím, co se mi líbí, co ne a v čem se cítím dobře. Řešila jsem tak s lidmi z týmu nejenom účesy a make-up, ale leccos i s kostýmním návrhářem Romanem Šolcem.

V čem očekáváte jinakost projektu StarDance Tour od běžného ročníku a co vás láká na roadshow?

Jiné to bude samozřejmě v halách plných diváků, kteří milují StarDance a tanec obecně, a proto tam přijdou. Myslím, že si vzájemně užijeme obrovskou radost a euforii. Oproti televizi zažijeme energii, která tam bude všudypřítomná a kterou ucítíme na vlastní kůži. To je vždy nádherné. Znám to z divadla, z muzikálů. Je to nepopsatelné a moc pěkné, takové kolektivní vědomí. V tom si myslím, že bude show naprosto originální.

Neděsí vás maličko to cestování?

Vůbec, žijeme v České republice, tak tomu neříkejme cestování. Znám lidi, kteří bydlí v zahraničí a jezdí hodinu a půl až dvě hodiny přes město do práce. To si pak člověk uvědomí, že tady u nás se o žádných vzdálenostech mluvit nedá. Tady je všechno za rohem.

Iva Kubelková a Martin Prágr ve StarDance Tour (2025)

Martine, ve StarDance jste soutěžil již čtyřikrát. Věděl jste hned, že půjdete i do StarDance Tour? V čem je pro vás tento jiný formát výzvou?

Tour beru jako něco úplně nového. Ani mě nenapadlo, že jsem v tom letos už popáté, ale máte pravdu. Vlastně mi to teď díky tomu, že budeme tančit s Ivou, přijde jako kdyby ta naše řada ani neskončila. Přijde mi to fajn, protože si myslím, že Iva měla být ve finále, že si to zasloužila, takže tohle vnímám jako takový flashback toho finále. Je to prostě tady a můžeme si to užít ještě ve větším stylu. Každopádně určitě jsem nemusel přemýšlet nad tím, jestli do toho půjdu, to se nedá odmítnout. Bude to zážitek.

Na Ivu se těšíte, co zbytek účinkujících? S některými se setkáte možná poprvé.

Je to tak, na Ivu jsem se extrémně těšil. I po skončení StarDance mi zůstala dál v mém životě. Kdykoliv jsem s něčím potřeboval poradit, volal jsem jí. Je takovým mým životním guru, přítelem na telefonu. A pak jsem samozřejmě v pracovním kontaktu zhruba s 80 % tanečníků, se kterými jsme už taková taneční rodinka. Jsem ale zvědavý i na některé z VIP osobností, které budou tančit po poměrně dlouhé době.

Třeba Tatiana Dyková se vrací do StarDance po 18 letech.

To si vůbec nedovedu představit. To je jako začínat úplně od začátku. Velký respekt.

Budete nějak měnit choreografii tanců už třeba jen kvůli prostoru v halách?

Zatím jsem nad tím moc nepřemýšlel. Chtěl bych to řešit spíš s ohledem na diváky, jak to uvidí, když budou sedět třeba až někde nahoře. Určité prvky totiž ve velké hale nevyzní. V tomhle ohledu podle mě ty změny přijdou.

Loni vám s Martou Dancingerovou uniklo celkové vítězství jen o fous. Letos se bude vyhlašovat vítěz každého vystoupení, šancí je tak hned několik. Nakolik vítězství se cítíte?

Nejde ani tak o mě, protože pro mě to s Martou minulý rok vítězství bylo. Vnímám to, jako bychom to nějak vnitřně vyhráli. Užil jsem si to, jako kdyby šlo o samotné vítězství, necítil jsem v sobě žádné zklamání z druhého místa. Za Ivu mě to ale před těmi dvěma lety mrzelo, protože jsem věděl, že měla na to zvítězit. To čtvrté místo je navíc vždycky takové nevděčné. Takže Ivě bych to vítězství během Tour přál a stačilo by to podle mě klidně jednou. V podstatě – kdyby v každém vystoupení vyhrál jiný pár, bylo by to fajn, ať si to každý zažije a užije.

Gabriela Soukalová a Martin Prágr ve StarDance X Simona Babčáková a Martin Prágr ve StarDance XI Marta Dancingerová a Martin Prágr ve StarDance XIII

Letos se v rámci StarDance Tour pojede za diváky do moravských metropolí, kde jste doma. Budete tam mít své fanoušky z rodiny, přátele?

Ty vstupenky bylo strašně těžké koupit. Vím, že během půl hodiny byla většina vyprodána, takže někteří známí to stihli, někteří ne.

Budete tančit i v hokejových halách, to je vaše téměř domácí prostředí, ne?

To je pravda, v hokeji jsem v tomto čase poměrně dost angažovaný, protože je to můj druhý koníček hned po tanci a teď bude možnost propojit oba tak, že budu tančit v hokejových halách. Už si ze mě někteří kamarádi hokejisti dělali legraci, že jim budu zabírat jejich prostor, tak aspoň doufám, že tam kluci vezmou své manželky, aby se na nás mohli podívat.