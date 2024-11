Ve StarDance skončili zpěvačka Lucie Vondráčková a tanečník Bartuněk

Jako první vpluli na taneční parket bojovnice Martina Ptáčková a Dominik Vodička, kteří zatančili quickstep. „Velmi se zlepšujete, máte skvělé postavení, jen chodidla by to možná chtělo více do prostoru,“ okomentovala jejich výkon Tatiana Drexler. Podle Jana Tománka je už velmi těžké, hledat v závěrečných soutěžních kolech na výkonu soutěžících jakékoliv „mouchy“. „Měli jste výborný výraz a choreografie byla bezvadná,“ řekl.

Spisovatel Patrik Hartl a Tereza Prucková předvedli cha-chu. „Na začátku to bylo nepřirozené, ale pak to začalo mít rytmus a rozpohybovalo se to. Ale jedna věc – nohy se nezvedají čím výše, tím lépe, ale spíš je máte držet u země. Ne dělat hopky hop,“ poznamenala Drexler. „“Výraz se mi moc líbil, nastavil jste na začátku Agátu Hanychovou a vydržel jste jí až do konce,“ pobavil Richard Genzer.

Slowfox tančili na píseň Singin’ in the Rain zpěvačka Lucie Vondráčková a tanečník Lukáš Bartuněk. „Čekal jsem celou dobu na ten typický slowfox. Za show máte desítku, ale ten slowfox jsem nenašel, bylo ho tam malinko,“ řekl Tománek, s jehož názorem souhlasili i ostatní porotci.

Herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková předvedli cha-chu. „Je to výborný, mám to rád, že jsi tak sebevědomej a jdeš do toho i s tím výrazem. Já bych takovej frajer chtěl taky bejt, ale jsem uťápnutej,“ svěřil se Genzer. Podle Tománka šlo o cha-chu bez kompromisu.

Slowfox na píseň Bude mi lehká zem zatančili herečka Marta Dancingerová a Martin Prágr. „Je to velmi těžký tanec. Technika nebyla špatná, chtělo to ale více trochu se v tom pohybu zhoupnout a nebýt tak tvrdí,“ vytkl Tománek.

Současný tanec na téma kyberšikana předvedli Martina Ptáčková a Dominik Vodička. „Hoďte za hlavu cha-chu i jive a dělejte tohle. Jste nepolíbená tancem, ale to, co tu předvádíte, je neskutečné,“ řekl Genzer.

Také Patrik Hartl a Tereza Prucková předvedli současný tanec. „Vy byste měl bejt prodavač, já bych od vás všechno koupil. I ten tanec jste prodal,“ řekl Richard Genzer. Porotkyni Tatianě Drexler připomnělo vystoupení chvíli, kdy se jako malá rozhodovala, že by chtěla být tanečnicí. „Pro tu čirou radost z toho pohybu, tak to prostě je a kdo to nezná, ať to zkusí,“ vyzvala.

Scénický soudobý tanec na píseň z muzikálu Bídníci tančili Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk. „Moc se mi líbil práce vašich paží, vaše tělo vyprávělo příběh, bylo to celkově krásné,“ pochválil Jan Tománek a stejně nadšeně a desetibodovým hodnocením hodnotili výkon páru i zbylí dva porotci.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková předvedli scénický tanec s tématem závislost. „Oskare, bylo to velmi dojemné a opravdu krásné. Tenhle kluk je neuvěřitelný umělec. Jede bomby, bylo to fantastické,“ uvedla Tatiana Drexler.

Marta Dancingerová a Martin Prágr zakončili večer svým podle názoru poroty také velmi vydařeným a emotivním scénickým tancem.

Diváci svým hlasováním rozhodli o tom, že do dalšího kola soutěže StarDance nepostupují zpěvačka Lucie Vondráčková a tanečník Lukáš Bartuněk.