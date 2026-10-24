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Ve StarDance dotančila kaskadérka Hana Dvorská. Jak si vedly ostatní páry?

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  22:08
Kaskadérka Hanka Dvorská a tanečník Michal Kurtiš (StarDance, Praha, 10. října...

Kaskadérka Hanka Dvorská a tanečník Michal Kurtiš (StarDance, Praha, 10. října 2026) | foto: © Česká televize / Mikuláš Křepelka

StarDance (Praha, 24. října 2026)
Třetí taneční večer StarDance a rozpis tanců z filkmů a pohádek (24. října 2026)
Tenista Radek Štěpánek svým tangem přesvědčil porotu, ale s diváckými hlasy to...
Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská byli prvním vyřazeným párem letošní...
92 fotografií
Třetí večer StarDance přinesl další taneční vystoupení, emoce i napětí. Po vypadnutí tenisty Radka Štěpánka a odstoupení herečky Petry Nesvačilové bojovalo o přízeň poroty a diváků zbývajících osm tanečních párů. Jeden z nich však soutěž opouští. Do dalšího kola nepostoupili kaskadérka Hana Dvorská a tanečník Michal Kurtiš. Podívejte se, jak se soutěžícím dařilo a kolik bodů získali od poroty. Hlasujte také v anketě, kdo podle vás letos vyhraje.

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Druhý vyřazovací večer zahájilo vystoupení inspirované pohádkou Panna a netvor. Na parketu se představil tanečník a choreograf Dominik Vodička s manželkou Eliškou Vodičkovou, kterým na scéně sekundovaly další tanečnice.

Pak už přišly na řadu soutěžní páry. Jako první předvedli jive na skladbu Zero to Hero z animovaného filmu Herkules herec Thomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová. Porota ocenila jejich dobrou energii a nápady, výhrady však směřovaly k technice i vzájemné pozornosti na parketu. „Chyběl mi v tom jive, práce chodidel nebyla správná, ztratil se rytmus. Výkon z minulého týdne jste dnes bohužel nezopakoval,“ zhodnotila vystoupení Tatiana Drexler. Jana Burkiewiczová Pšeničkovi doporučila, aby se na parketu více soustředil na svou taneční partnerku a ne jen na kameru, diváky a porotu.
Hodnocení poroty: 24 bodů.

Herec Tomáš Matonoha a tanečnice Lenka Nora Návorková zatančili valčík na pohádkovou písničku Řízni, řízni z pohádky Lotrando a Zubejda. Porota ocenila herecké pojetí vystoupení, samotného tance však podle ní mohlo být více. „Hodnotíme přece jen hlavně ten valčík a toho se mi tam zdálo trochu málo. Možná by se tam vešlo ještě více krůčků,“ poznamenala Tatiana Drexler. Jana Burkiewiczová ocenila, že Matonoha do vystoupení zapojil i činoherní prvky, zároveň ale souhlasila, že valčíku na parketu příliš prostoru nezbylo.
Hodnocení poroty: 23 bodů.

Kaskadérka Hana Dvorská a tanečník Michal Kurtiš vsadili na sambu na píseň I Like to Move It z animovaného filmu Madagaskar. Jejich vystoupení však porotu příliš nepřesvědčilo. Zdeněk Chlopčík ocenil především chvíle, kdy Dvorská tančila s partnerem, při sólových pasážích ale podle něj ztrácela orientaci v prostoru. „Hvězdy byly luxusní, samba měla dvě polohy. Když jste tančila s Michalem, dalo se na to dívat. Když jste byla sama, připadalo mi, že chvílemi nevíte, kde jste,“ zhodnotil vystoupení Chlopčík. Richard Genzer si neodpustil svůj typický humor. „Bylo tam tolik oken, že by se nevešly na zimní zahradu. Dnes jste tu ze mě, Hanko, udělala houbaře mezi palmami. Hledal jsem stále tu sambu a nenašel,“ glosoval jejich tanec.
Hodnocení poroty: 16 bodů.

Kaskadérka Hanka Dvorská a tanečník Michal Kurtiš (StarDance, Praha, 10. října 2026)
StarDance (Praha, 24. října 2026)
Třetí taneční večer StarDance a rozpis tanců z filkmů a pohádek (24. října 2026)
Tenista Radek Štěpánek svým tangem přesvědčil porotu, ale s diváckými hlasy to na postup nestačilo.
92 fotografií

Herec a zpěvák Vojtěch Dyk a tanečnice Catharina Málek předvedli jive na skladbu Miluju a maluju z pohádky Šíleně smutná princezna. Tatiana Drexler měla výhrady k práci chodidel, Zdeněk Chlopčík ocenil výborný začátek. „Bylo by třeba vylepšit práci chodidel, čímž by se zlepšila rytmika,“ zhodnotila vystoupení Drexler. Chlopčík přiznal, že se na jive těšil, úvodní základní krok byl podle něj vynikající. „Pak se to ale začalo vytrácet a na konci už to, Vojto, bylo moc pomalé. Byla vidět ta únava. Kdyby to bylo rychlejší, byla by to krásná desítka,“ dodal.
Hodnocení poroty: 30 bodů.

Zpěvačka Marta Jandová a tanečník Martin Prágr předvedli sambu na skladbu ZOO z animovaného filmu Zootropolis: Město zvířat. Porota ocenila především zpěvaččin pokrok a energii, kterou do vystoupení vložila. „Velký posun dopředu, byla jsi opravdu jak gazela,“ pochválil Jandovou Richard Genzer. Nadšená byla také porotkyně Jana Burkiewiczová. „Marto, to bylo fakt dobrý. Pro mě je fascinující vidět ten kus cesty, který jsi ušla za pouhé tři týdny od začátku soutěže,“ ocenila.
Hodnocení poroty: 30 bodů.

Herečka Sara Prachař Sandeva a její taneční partner Daniel Makovec zatančili valčík na skladbu Potter Waltz z filmu Harry Potter a Ohnivý pohár. Jejich vystoupení přineslo pohádkovou atmosféru, porota však upozornila i na několik nedostatků. Zdeněk Chlopčík u Sandevy stále vnímal občasnou nejistotu. „Pořád je tam, ale oproti předcházejícím dvěma večerům je tam velké zlepšení. Dane, ty jsi bohužel chodil vícekrát mimo rytmus a to se objeví na mém hodnocení,“ upozornil. Jana Burkiewiczová souhlasila, že vystoupení sice nebylo bez chybiček, ocenila však jeho atmosféru.
Hodnocení poroty: 19 bodů.

Zpěvák Tomáš Polák a tanečnice Adriana Mašková předvedli sambu na skladbu Znala panna pána z filmu Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Richard Genzer ocenil Polákův pokrok, zároveň ale naznačil, že vystoupení mělo i své nedostatky. „Tomáši, jsi lepší a lepší každým večerem. Byl to skvělý výkon, pakliže ses naučil chodit včera. Jestliže tomu tak není, mělo to ještě nějaké chyby,“ zavtipkoval porotce.
Hodnocení poroty: 20 bodů.

Herečka Luciana Tomášová a její taneční partner Robin Ondráček uzavřeli přehlídku soutěžních párů jivem na píseň Zavolejte stráže z české filmové pohádky Ať žijí duchové! Jejich vystoupení sklidilo od poroty chválu. „Zatančila jsi to nádherně,“ pochválil Tomášovou Zdeněk Chlopčík. Richard Genzer označil jejich výkon za výborný a vyzdvihl skvělou choreografii. Nadšená byla také Burkiewiczová. „To bylo tak dobrý, že za to stojí platit koncesionářské poplatky, stoprocentně,“ prohlásila. Zároveň přiznala, že má na pár jednu prosbu: „Alespoň jednou bych v tomto pořadu chtěla provětrat desítku. Když budete takto pokračovat, tak možná jednou to přijde.“
Hodnocení poroty: 33 bodů.

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Jak šel čas - Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance

StarDance se na televizní obrazovky vrátila po dvouleté pauze. Vítězem třinácté řady vysílané v roce 2024 se stal herec Oskar Hes, který tančil s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. V loňském roce nahradila televizní show akce StarDance Tour, během níž se bývalí účastníci soutěže představili divákům v několika českých městech. Výtěžek z turné putoval na charitu.

Letošní jubilejní řada StarDance připomíná dvacet let oblíbené taneční show na obrazovkách České televize. Nové promo vzniklo v chotkovské knihovně na zámku Kačina, kde moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková společně se soutěžícími symbolicky listují vzpomínkami na předchozí ročníky.

Porotu letošní řady tvoří Tatiana Drexler, Richard Genzer, Zdeněk Chlopčík a nová posila, choreografka Jana Burkiewiczová. Jako první vypadli ze StarDance v minulém týdnu tenista Radek Štěpánek a jeho taneční partnerka Vanda Bartošová Dětinská.

Novinkou jubilejní sezony je bezplatná mobilní aplikace StarDance, která nabízí bonusová videa ze zákulisí a umožňuje za poplatek hlasovat pro soutěžní páry přímo z telefonu. Diváci mohou sledovat, jak se jednotlivým dvojicím daří v dalších večerech, a rozhodovat svými hlasy o tom, kdo se přiblíží prosincovému finále.

ANKETA: Kdo podle vás vyhraje StarDance XIV?

celkem hlasů: 4195

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