Ve StarDance skončili Jana Paulová a Robin Ondráček. Zbyla polovina párů

„Byl to úžasný tříměsíční mejdan se skvělými lidmi. Získala jsem tady spoustu přátel. Děkuji hlavně Robinovi za neuvěřitelnou trpělivost a smysl pro humor,“ prohlásila herečka Jana Paulová.

„Děkuji za to, že jsem měl příležitost tady být. A také tomu, kdo měl na starosti, že jsem dostal Janu. Celé to byla neuvěřitelná jízda. Děkuji, že jsem tě mohl potkat a že se budeme potkávat dál, protože tímto to nekončí,“ dodal tanečník Robin Ondráček.

StarDance Společně s Janou Paulovou a Robinem Ondráčkem se na tanečním parketu během jivu na píseň Get Over It objevil příval energie, radosti i dechberoucí akrobacie. ‍♀️ Potěšili i vás svým vystoupením?



Hlasujte pro ně SMS zprávou ve tvaru SD 6 na číslo 906 11 13. 0 0

Herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková tančili jako první. Za svůj jive dostali tři desítky. „Měl jsi tam všechno, ty kopky. Kdybys takhle kopal metro, tak už je linka D hotova,“ prohlásil Richard Genzer. „Bylo to výborné, fantastické. Máte přirozený talent, jako byste to věděl od narození. Je to téměř nemožné,“ řekla Tatiana Drexler.

Druhá na parket nastoupila kickboxerka Martina Ptáčková. S Dominikem Vodičkou tančili tango. Porota jejich výkon hodnotila vesměs pozitivně, ocenila hlavně pokrok sportovkyně. „Zlepšujete se kolo od kola,“ vyzdvihla Tatiana Drexler. „Ten pokrok je neuvěřitelný. Na začátku bych přitom za vás nedal děravou grešli,“ dodal Jan Tománek. Pár dostal 24 bodů.

Taneční páry šestého večera StarDance XIII (16. listopadu 2024)

Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk za svůj valčík dostali 28 bodů. Porotě se jejich výkon moc líbil. Podle Tatiany Drexler, která dala desítku, to bylo dokonalé. V jejich výkonu se snoubilo vše, co mělo a ona viděla vše, co v tanci hledá.

Herečka Jana Paulová a Robin Ondráček předvedli jive. Zatímco Tatiana Drexler zauvažovala, zda by tento tanec neměl být po padesátce zakázaný, podle Jana Tománka by měl být naopak kvůli zlepšení kondičky předepisován. Dvojice dostala od porotců 20 bodů, což bylo nejméně v tomto kole.

Valčík zatančil předposlední pár herečka Marta Dancingerová a Martin Prágr. Dostali 27 bodů. „Absolutně jsme si to užili. Vy ovládáte latinu i standard, těžko u vás říct, co vám jde lépe. Ale byl to výborný valčík. Bylo to i muzikální,“ řekla Tatiana Drexler, která doporučila trošku zapracovat na držení hlavy, které je trochu strnulé.

StarDance Taneční souboj našich skvělých soutěžících na píseň Act 1: America z muzikálu West Side Story jsme sledovali se zatajeným dechem. Byli neuvěřitelně vyrovnaní, že? Kterému z týmů jste fandili vy? 0 0

„Pro mě nejste nečitelná. Mně se líbilo, že tam bylo hodně valčíku. Když se tančí valčík, má tam být valčík. Jste precizní, to se mi na vašem tancování líbí nejvíc,“ dodal Jan Tománek, kterému vadila trochu tvrdší kolena. „Martine, ty máš Martu učit tancovat. Buď v klidu, už nemusíš, ona to už umí,“ dodal Richard Genzer.

Spisovatel a režisér Patrik Hartl a Tereza Prucková tančili jive. Podle Jana Tománka je trochu nespravedlivé, že soutěžící vždy předvedou jedno číslo, a to taneční. Patrik Hartl ale podle něj předvádí tanec, a pak má ještě talkshow s moderátorem Markem Ebenem, na kterou se lidi těší. Tatiana Drexler ocenila, že zatančili bez chyby choreografii, která byla opravdu jive. Pár dostal 24 bodů.

Soutěžící se také rozdělili do dvou skupin a v tanečním souboji týmů na skladbu America z muzikálu West Side Story vyhrála trojice, ve které tančili Marta Dancingerová, Lucie Vondráčková a Patrik Hartl. Získali tak dva body navíc.