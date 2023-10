Porota k nám byla kritičtější, říká Prachařova tanečnice ze StarDance

Je pro vás ctí opustit StarDance v jubilejní 100. odvysílaný díl?

David Prachař: Tak ctí... Je to vlastně smutné, protože už tady nebudeme soutěžit, což mě docela bavilo. Tančit a soutěžit. Ale zase, že to je ta stovka, tak to je se ctí a vlastně je to hezké. To si budeme dlouho pamatovat.

Zuzana Dvořáková Šťastná: Já jsem ráda, protože jsem tady viděla spoustu svých tanečních kolegů z minulosti a myslím si, že je fajn vypadnout, když nás vidělo tolik známých lidí.

Vy jste měli drive, odhodlání. Jak moc jste zklamaní?

David Prachař: Nejsem zklamaný. Byl bych ve chvíli, kdybych něco opravdu udělal špatně a Zuzana by neprávem trpěla za to, že mě to nenaučila. Ale jsem v tomhle smyslu optimisticky naladěný a tanec mně dělá radost a se Zuzanou jsem byl šťastný při těch trénincích a bylo to krásné.

Zuzana Dvořáková Šťastná: Musím říct, že letošní ročník je velice silný, takže tady jsou šikovní tanečníci. To už teď můžu říct, a myslím, že porota k nám byla trošku kritičtější. Trošku bych zohlednila Davidův věk a jeho fyzické možnosti.

Teď už si taky můžete říct, kdo je vám blízký ze soutěžních dvojic, komu budete fandit?

David Prachař: Já fandím všem. Všichni vyzařovali nějakou pozitivní energii a nikdo tady nebyl škarohlíd nebo nějak negativně naladěný. Myslím, že letošní StarDance je vlastně velmi úspěšný už z toho důvodu, že jsou ti lidi hezky namíchaní dohromady.

Zuzana Dvořáková Šťastná: Souhlasím. Sešla se nás skvělá banda lidí. Nedokážu říct, komu bych to přála. Přála bych to všem, protože to bude dlouhá cesta ještě do finále. Bude to stát ještě hodně, hodně sil, a oni to zvládnou.

Davide, jak moc StarDance nakoplo a zlepšilo vaši kondici?

David Prachař: Tak hodně zlepšilo kondici a držení těla a zhubnul jsem. Mám z toho radost. Normálně jezdím na kole, trošku jsem si něco pohnul s kolenem. Ale jinak vlastně jenom klady, klady, klady.

Diváci o vás nepřijdou. V prosinci ve finálovém kole zatančíte. Na co se můžeme těšit?

David Prachař: Já nevím, na co se můžeme těšit, to ještě nevíme. Překvapení.

Zuzana Dvořáková Šťastná: Ještě nevíme, my to teprve budeme trénovat.

Ale jisté je, že tančit budete...

Zuzana Dvořáková Šťastná: Ano, přesně tak.

David Prachař: Budeme.