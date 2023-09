Daň za StarDance. Krajčo ztratil nehty na palcích, Mašková řeší hlavu

Podle tanečníka a choreografa Jana Tománka, který se z porotcovského místa přesune na parket, jeho taneční partnerka Ivana Chýlková trochu změnila názor na tance. „Ivanka se zdá, že je noblesní dáma, ale já myslím, že je hodně divoká. Samozřejmě na začátku se hodně těšila. Dožadovala se divokých tanců, ale jenom do té doby, než jsme se s nimi seznámili. Od seznámení se s nimi se stávají nepřítelem. Takže ty pomalejší máme radši,“ prohlásil.

„Ano, já jsem teď velmi ráda, že začínáme waltzem. Velmi, velmi. Ale já se tam dopracuju,“ řekla herečka a dodala, že zdání klame, alespoň co se jejího dojmu z výkonu týče. „Já už jsem několikrát měla velmi divoký pocit, že to je výborné, a když jsem to viděla na videu, tak ta informace byla opačná, o sto osmdesát stupňů. Čili pak Honzíček mě nesměl točit asi čtrnáct dnů, protože to bylo hrozně demotivující.“

„Podívejte, to máte jedno. Když Ivanku chválím, tak mi to nevěří, když ji nechválím, tak mě podezřívá z toho, že jí to nejde, a ptá se mě, proč ji nechválím. Takže to je začarovaný kruh trochu,“ dodal Jan Tománek.

Richard Krajčo a Dominika Rošková (Praha, 12. září 2023)

Ivana Chýlková ještě doplnila, že chtěla prostě tančit, co nejdéle to půjde. „Protože třeba některý tanec vám půjde líp, některý hůř. Když člověk bude dřít, tak se k tomu tanci, který by mu šel, třeba ani nedostane. Takže bych si chtěla prostě zatančit úplně všechno. Ale že bych si řekla ambice? To nemám. Takhle, já bych se chtěla protančit podzimem,“ řekla.

Richard Krajčo přiznal, že tréninky nejsou úplně procházka růžovým sadem. „Jsou drsnější. (smích) Je to úplně jiné, než jsem si myslel. Myslel jsem, že mi to půjde tak nějak jako snáz. A že když tak to tam nějak zahraju a že ji tím vlastně jako oklamu. Zjistil jsem hned po prvním tréninku, že tohle se mi opravdu nepodaří,“ přiznal zpěvák, jehož taneční partnerkou je Dominika Rošková.

Prozradil také, jestli už přišly krizové okamžiky a bolest. „Bolest? No, ztratil jsem nehty na obou palcích, takže mírná bolest přišla. A rozčarování? V jednu chvíli ano. Přišlo to asi po třech čtyřech týdnech, kdy jsem byl opravdu smutný z toho, že jsem pochopil, že mi to nepůjde tak, jak jsem si myslel,“ dodal.

Jeho kolegyně a nyní i soupeřka Tereza Mašková tvrdí, že první dva týdny ji nejvíc bolela hlava ze všech informací. „Vlastně, aby hlava to přenesla k nohám. Momentálně mě bolí všechno, ale hlava bolí stejně pořád nejvíc. Čekala jsem to trošičku asi lehčí. Nebo ne lehčí, ale nečekala jsem, že to bude až tak jako bolet. Ale pořád mě to baví!“ prohlásila.

Tanečnice Zuzana Dvořáková Šťastná prozradila, jestli byl její svěřenec, herec David Prachař od počátku tvárný. „Co jsem ho musela naučit, je stát rovně. Aby se tak nehrbil ke mně, aby ruce držel trošku víc dozadu a aby se ještě víc hýbal v kyčlích,“ vyjmenovala.

„No, je to pravda. Třeba na Ritchieho má partnerka takovou dřevěnou tyč, kterou ho rovná. Říkám: ‚Co to je za tyč?‘ A ona: To mám na Richarda, protože nemá rovná záda!’ Já jsem si řekl: ‚Ježišmarjá! Ta Zuzanka je tolerantní. Žádnou tyč na mě nepřichystala!‘ Ale je pravda, že při valčíku, jak máte mít takhle ty ruce, já to teď dělám špatně, tak je to docela nezvyk. A když přijdu domů, tak mě bolí celé tělo,“ dodal.