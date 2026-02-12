Velký návrat „kata“. Zdeněk Chlopčík bude opět porotcem StarDance

„Jeden z nejúspěšnějších pořadů České televize, taneční soutěž StarDance, v letošním roce oslaví dvacáté výročí. A my vám k němu chystáme spoustu překvapení. Už nyní vám můžeme prozradit návrat porotce Zdeňka Chlopčíka,“ oznámila televize na sociálních sítích s tím, že detaily nabídne na jaře.
Zatímco moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková jsou stálice už 20 let a odborná porota se obměňuje pouze částečně, soutěžící z řad celebrit budeme znát také až na jaře. Právě oni jsou pro diváky největším lákadlem, a jejich jména proto ČT zveřejňuje postupně. V dubnu 2024 například oznámila televize nejprve jména dam, které se budou soutěže účastnit, a následně odkryla identity mužských účastníků.
Zdeněk Chlopčík skončil ve StarDance v roce 2024 před třináctou řadou. Vedle Richarda Genzera a Tatiany Drexler jej v porotě nahradil Jan Tománek.
„V historii StarDance se v porotách představilo celkem šestnáct osobností. Například Vlastimil Harapes, Michael Kocáb nebo Jan Révai. Změny ve složení poroty tedy nejsou vůbec ničím neobvyklým,“ uvedla tenkrát kreativní producentka StarDance Lucie Kapounová. „Zdeněk Chlopčík v dosavadních dvanácti ročnících zvládal svoji roli skvěle a za to mu patří dík,“ dodala.
15. prosince 2024