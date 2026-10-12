Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Náhrada za Ebena a Kostkovou. Jednání jsou u konce, potvrdila Česká televize

Autor:
  14:34
Marek Eben a Tereza Kostková se se StarDance rozloučí po dvaceti letech. Aktuální čtrnáctá řada je pro ně poslední. Česká televize už delší dobu hledá za ně náhradu. Oslovila řadu známých tváří a zřejmě už má vybráno.
Letošní ročník je výjimečný také tím, že moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že taneční show provázejí naposledy. (2026)
Marta Dancingerová a Martin Prágr ve finále StarDance XIII (14. prosince 2024)
Tanečnice Katarína Štumpfová a Leoš Mareš ve StarDance VII
Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance (2006)
98 fotografií

„Česká televize již v minulém období potvrdila, že oslovila a jednala s různými osobnostmi ohledně moderování taneční show StarDance v příštích letech. Jednání jsou u konce, ale Česká televize nebude nyní potvrzovat žádná konkrétní jména,“ řekl pro iDNES.cz za televizi Josef Ducký.

„Přejeme televizním divákům a fanouškům tohoto mimořádně oblíbeného pořadu, aby si letošní rok užili s Terezou Kostkovou a Markem Ebenem. O jejich nástupcích se všichni dozví určitě včas a v momentě, kdy se začne připravovat další řada soutěže,“ dodal.

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Podle Blesku jsou favority moderátor Leoš Mareš a herečka Marta Dancingerová. Oba už v show také tančili. Mareš v roce 2015 skončil pátý a Dancingerová v roce 2024 druhá.

Také sázkové kanceláře mají na tuto dvojici vypsané kurzy. Předtím byli podle nich favority také Adéla Gondíková, Václav Kopta, či Aleš Háma nebo Daniela Brzobohatá a Libor Bouček.

StarDance odstartovala. Dyk exceloval, Polák schytal kritiku, Nesvačilová končí

„Spojení StarDance s nejlepším moderátorem současnosti se samozřejmě nabízí, na druhou stranu by bylo trochu překvapivé. Čekali jsme, že scenáristé budou hledat originálnější řešení, Mareš je přeci jen kategorie sama pro sebe. Pokud skutečně padne volba na něj, bude zajímavé sledovat, jakou polohu a přístup zaujme. Na druhou stranu, koho jiného za Marka Ebena. To, co pro někoho může být strašák, pro Mareše naopak představuje výzvu, kterou nelze odmítnout,“ říká sázkový expert společnosti Fortuna Roman Kovařík.

Výrazným překvapením je v tomto případě pád kurzu u Dancingerové, která oproti Marešovi není etablovanou moderátorkou. Tento fakt však stejně jako v případě začátků Terezy Kostkové u StarDance nemusí být na škodu. „Pokud jsme spekulovali nad záměrem StarDance oživit a přiblížit mladšímu publiku, může být právě Dancingerová tím zajímavým a neokoukaným členem tandemu, který dokáže zadání doručit,“ doplňuje Kovařík.

ANKETA: Kdo podle vás vyhraje StarDance XIV?

celkem hlasů: 2469

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.


Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?

Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben

14. září 2026
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Nahá těla, odvážné outfity i tetování na zadku. Seznamka Naked Attraction je zpět

Performerka a lektorka burlesky Zorya Blue (Slavnostní předpremiéra seznamovací...

Odhalená těla, burleska, tetování (nejen) na pozadí i první ukázky z nové řady. Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction přilákala do pražského klubu na Vinohradech účastníky obou...

Tereza Kerndlová slaví 40. Zpěvačka žije ve Španělsku, s manželem jsou 22 let

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny (6. října 2026)

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny. Zpěvačka začínala po boku svého otce Ladi Kerndla, později se proslavila v dívčí skupině Black Milk a v roce 2008 reprezentovala Česko na Eurovizi. Už...

Kníže Jiří Lobkowicz se v 70 letech potřetí oženil, ukázal manželku Kateřinu

Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie...

Jiří Jan Lobkowicz se necelého půl roku po svých sedmdesátých narozeninách potřetí oženil. Majitel mělnického zámku poprvé představil veřejnosti svou novomanželku Kateřinu na sociálních sítích a...

Modelka Daniela Zálešáková koupila v Norsku turistický areál za 52 milionů

Josef Smolík a Daniela Zálešáková (Česko-Slovenský ples, Praha, Obecní dům, 1....

Česká modelka a miss Daniela Zálešáková (27), dnes Daniela Smolík, rozšířila své aktivity o podnikání v Norsku. Podle místního listu Flatangernytt koupila areál Seter Brygge za 23 milionů norských...

Na premiéru bez podprsenky. V módě jsem spontánní, říká Radka Třeštíková

Radka Třeštíková

Spisovatelka Radka Třeštíková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, odkud čerpá inspiraci, jak prožívá kritické recenze svých knih a proč si z komentářů k odvážným módním kreacím nic nedělá....

Kim Kardashian ovládla Formuli 1. Na závodech podpořila Lewise Hamiltona

Esprit
Kristen Noel Crawley, Kim Kardashian a Stephanie Suganami sledují dění v garáži...

Ferrari má červenou, Kim Kardashian růžovou. Na Velkou cenu Singapuru dorazila podpořit svého partnera Lewise Hamiltona a mezi závodními kombinézami předvedla outfit, který měl k motorsportu poměrně...

12. října 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Náhrada za Ebena a Kostkovou. Jednání jsou u konce, potvrdila Česká televize

Letošní ročník je výjimečný také tím, že moderátoři Marek Eben a Tereza...

Marek Eben a Tereza Kostková se se StarDance rozloučí po dvaceti letech. Aktuální čtrnáctá řada je pro ně poslední. Česká televize už delší dobu hledá za ně náhradu. Oslovila řadu známých tváří a...

12. října 2026  14:34

Lauru podvedl s Larou. Kyle MacLachlan byl přítelkyni nevěrný s kolegyní

Kyle MacLachlan a jeho manželka Desiree Gruberová na Vanity Fair Oscar Party v...

Americký herec Kyle MacLachlan se po letech vrátil k jedné z nejbolestivějších kapitol svého milostného života. Během natáčení seriálu Městečko Twin Peaks (Twin Peaks) začal poměr s kolegyní Larou...

12. října 2026

Tobey Maguire pár týdnů po rozvodu oddal svou exmanželku. Vzala si syna miliardáře

Jennifer Meyerová a Tobey Maguire na Zlatých glóbech v Los Angeles (17. ledna...

Herec Tobey Maguire (51) má se svou bývalou ženou Jennifer Meyerovou (49) nadstandardní vztahy i po rozvodu. A to až tak, že jen pár týdnů jeho oficálním ukončení oddal svou exmanželku. Ta si vzala ...

12. října 2026  12:11

O účasti se dozvěděla den před odletem. Favoritka Dědková na Miss Grand neuspěla

Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku

Její účast na Miss Grand International 2026 byla překvapením. Hana Dědková nahradila Dominique Alagiu, která si zlomila nohu. Česká misska na světovém finále podle blogerů a influencerů patřila mezi...

12. října 2026  10:45

Natáčení nahých scén pár měsíců po porodu bylo těžké, říká Léa Seydouxová

Léa Seydouxová (září 2026)

Francouzská herečka Léa Seydouxová (41) pouhé dva měsíce po narození svého druhého dítěte musela natáčet nahé scény do filmu Neznámá. Nebylo to pro ni snadné, zpětně ale věří, že to bylo správné....

12. října 2026  9:12

Adam ze Zrádců přebírá velení. Jeho největší zbraň zároveň budí nedůvěru

Adam Dolník ve hře Zrádci

Ještě než začala třetí řada Zrádců, vypadal Adam Dolník jako člověk, kterého by si Vojtěch Kotek mohl bez dlouhého přemýšlení vybrat mezi Zrádce. Jenže Dolník nakonec hraje za Věrné. A schopnosti,...

12. října 2026  5:30

Není za co se stydět. Nepiju zázračné elixíry, říká Genzer o hubnoucích injekcích

„Přímé přenosy mám rád. To, co tam řeknete, už nevezmete zpátky. A to je fajn....

Richard Genzer (59) už se těšil na další kolo StarDance, aktuálně však také prožívá šedesátku, která se blíží rychlostí blesku. Oslavy ovšem neplánuje a modlí se, aby mu přátelé nevymysleli něco...

12. října 2026

Petr Uhlík neváhal kvůli roli použít botox. Pořád hledám, kam až se dá zajít, říká

Petr Uhlík

Petr Uhlík se výrazných hereckých proměn nebojí. Po Ladislavu Hojerovi přichází s další velkou výzvou – rolí atletky Zdeny Koubkové. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil nejen o herectví, spolupráci s...

12. října 2026

Adam ze Zrádců 3 školil FBI. Největší stres přesto zažíval doma u telefonu

Adam Dolník

Vyjednával při únosech, prošel výcvikem FBI i Scotland Yardu a jeho práce stála na schopnosti číst lidi a zachovat chladnou hlavu. Teď Adam Dolník své zkušenosti využívá v úplně jiné aréně – ve třetí...

11. října 2026  18:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Maminka mě dostala až jako třináctiletého, vzpomínal herec Jiří Štěpnička

Jiří Štěpnička v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (5. listopadu 2024)

Herec Jiří Štěpnička se původně jmenoval po otci Samec. Příjmení si ale změnil po mamince Jiřině Štěpničkové, která byla slavnou herečkou. Bohužel ho nemohla v dětství vychovávat, protože byla ve...

11. října 2026  15:29

Máma říkala, že herec nemá právo založit si rodinu, vzpomínal Jiří Štěpnička

Premium
Jiří Štěpnička (2020)

Svou matku potkával Jiří Štěpnička většinu dětství jen za zdmi pardubické věznice. Skončila tam kvůli ilegálnímu přechodu státních hranic, který s ní coby tříletý absolvoval. Ve třinácti se s ní...

19. března 2020,  aktualizováno  11. 10. 14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.