Vnímáte jako tanečník rozdíl mezi tím, když tančíte v divadle na pódiu před diváky a pak třeba v taneční soutěži?
Na soutěžích jsou si taneční páry navzájem rivaly. V show Love2Dance v Divadle Hybernia jsou ale všichni spolu a táhnou za jeden provaz. Chtějí předvést publiku to nejlepší možné představení. Kvalitou, technikou a nasazením si to nezadá s těmi nejtěžšími soutěžemi. Divadlo má k tomu ovšem scénický, příběhový přesah doplněný choreografiemi na míru úžasně vybrané hudbě. Navíc ještě v neskutečném light designu včetně nejmodernějších LED stěn. A publikum je náš motor, na soutěžích i na jevištích. V divadle jsme zatím měli pokaždé standing ovation a věřím, že tomu tak bude i nyní v nové sezoně.
Někam dojdete, sehnete se pro spadlou lžičku, umyjete si vlasy. Když tyto tři věci spojíte do sebe, tak vlastně tancujete.