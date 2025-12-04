Že se tančit naučí každý? Nesouhlasím. Je to jako s češtinou, říká tanečník Kurtiš

Premium

Fotogalerie 12

Profesionální tanečník a lektor tance měří 186 cm. Opakovaně se zapojil do taneční show StarDance. V roce 2010 byl tanečním partnerem zpěvačky Anety Langerové, skončili druzí. V roce 2013 tancoval po boku herečky Anny Polívkové a vyhráli. A do třetice v roce 2015, tehdy byla jeho partnerkou Lucie Dvořáková alias DJ Lucca, ale vypadli ve druhém kole. | foto: Osobní archiv Michala Kurtiše

Autor:
  20:00
Michal Kurtiš je mistrem České republiky v salse a argentinském tangu. Tanci se věnuje od svých deseti let. V roce 2013 dokonce vyhrál StarDance spolu s Annou Polívkovou. Kromě tance má rád i samotu na chalupě v lese.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Vnímáte jako tanečník rozdíl mezi tím, když tančíte v divadle na pódiu před diváky a pak třeba v taneční soutěži?
Na soutěžích jsou si taneční páry navzájem rivaly. V show Love2Dance v Divadle Hybernia jsou ale všichni spolu a táhnou za jeden provaz. Chtějí předvést publiku to nejlepší možné představení. Kvalitou, technikou a nasazením si to nezadá s těmi nejtěžšími soutěžemi. Divadlo má k tomu ovšem scénický, příběhový přesah doplněný choreografiemi na míru úžasně vybrané hudbě. Navíc ještě v neskutečném light designu včetně nejmodernějších LED stěn. A publikum je náš motor, na soutěžích i na jevištích. V divadle jsme zatím měli pokaždé standing ovation a věřím, že tomu tak bude i nyní v nové sezoně.

Někam dojdete, sehnete se pro spadlou lžičku, umyjete si vlasy. Když tyto tři věci spojíte do sebe, tak vlastně tancujete.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (49) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

Bohdalová je prababičkou. Jířa se narození Toníčka nemohla dočkat, prozradil vnuk

Helena a Vojtěch Stašovi (Praha, 8. července 2023)

Herečka Jiřina Bohdalová (94) se stala prababičkou. Jejímu vnukovi Vojtěchu Stašovi (30) se před dvěma dny narodil syn Antonín. Manželé Stašovi oznámili radostnou novinu ve čtvrtek večer na...

4. prosince 2025  20:30

Že se tančit naučí každý? Nesouhlasím. Je to jako s češtinou, říká tanečník Kurtiš

Premium
Profesionální tanečník a lektor tance měří 186 cm. Opakovaně se zapojil do...

Michal Kurtiš je mistrem České republiky v salse a argentinském tangu. Tanci se věnuje od svých deseti let. V roce 2013 dokonce vyhrál StarDance spolu s Annou Polívkovou. Kromě tance má rád i samotu...

4. prosince 2025

Cibulka a Jagelka si po 25 letech vztahu řekli ano, na svatbě byl i jejich Tobiáš

Svatba po pětadvaceti letech? Ano, a bude to letos, Aleš a Michal se vezmou prý...

Moderátor Aleš Cibulka (48) a dabér Michal Jagelka (48), jeden z nejznámějších a nejstálejších párů české mediální scény, se 4. prosince v Praze vzali. Termín nebyl zvolen náhodně – právě tímto dnem...

4. prosince 2025  13:41

Herečka Brigitte Bardotová přiznala, že se opakovaně pokoušela spáchat sebevraždu

Herečka Brigitte Bardotová

Bývalá filmová hvězda a mezinárodní sexsymbol Brigitte Bardotová (91) přiznala, že považuje za zázrak, že nezemřela poté, co se v průběhu života několikrát pokusila o sebevraždu. O temných životních...

4. prosince 2025  11:53

Harry Potter a Draco Malfoy v objetí? Radcliffe s Feltonem se potkali po letech

Daniel Radcliffe a Tom Felton po letech spolu (prosinec 2025)

Hvězdy Harryho Pottera Daniel Radcliffe (36) a Tom Felton (38) se spolu naposled objevili na filmovém plátně v roce 2011 ve filmu Harry Potter a Relikvie smrti 2. Od té doby spolu nehráli a na...

4. prosince 2025  10:24

Leoš Mareš přesouvá z osobních důvodů prosincové koncerty v Ostravě na rok 2026

Leoš Mareš na vystoupení v O2 areně

Leoš Mareš oznámil, že přesouvá své dvě plánované prosincové akce v Ostravě na příští rok. Moderátor, zpěvák a bavič se fanouškům omluvil, že není schopen v současné době předvést odpovídající show.

4. prosince 2025  9:29

Mariah Carey vydělává se svým třicet let starým vánočním hitem 70 milionů ročně

Zpěvačka Mariah Carey v nové verzi písně All I Want For Christmas Is You

Hit All I Want For Christmas Is You je hitem předvánočního vysílání rozhlasových stanic po celém světě již třetí desetiletí. Mariah Carey (56) i letos zpívá „na Vánoce si přeji jen jedno jediné a to...

4. prosince 2025  9:03

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

4. prosince 2025  8:04

Soud poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

Sarkastický vtipálek Chandler, herec Matthew Perry.

Soud v americkém Los Angeles poslal na 2,5 roku do vězení kalifornského lékaře za nelegální poskytnutí ketaminu herci Matthewovi Perrymu, jenž zemřel v roce 2023 kvůli předávkování touto látkou....

4. prosince 2025  6:22

Ustáli jsme to dobře, hodnotí nejtěžší roky svého života Lucie Křížková

Lucie Křížková

I pro lékaře v příbramské nemocnici byla raritou, když jí tam v patnácti operovali žlučník. To už měla za sebou rok trápení s kolikami. Menší problémy se zažíváním řeší pořád a možná i proto je Lucie...

4. prosince 2025

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Čím jsme starší, tím méně nás srovnávají s tátou, vyprávějí synové Vladimíra Dlouhého

Premium
Zleva Jiří a Jan Dlouhý

Jiří Dlouhý se při focení postavil nahoru, Jan Dlouhý dolů. Tahle dvojvaječná dvojčata by teoreticky mohla trpět nebo žít z odkazu, že jsou synové toho slavného herce Vladimíra Dlouhého. Ale nemusí....

4. prosince 2025

Michaela Ochotská má druhé dítě, ve šternberské nemocnici porodila dceru

Michaela Ochotská

Bývalá moderátorka Michaela Ochotská (40) zveřejnila ve středu na sociální síti snímky z porodnice, z nichž je patrné, že rodila císařským řezem. Narodila se jí dcera. Holčička dostala jméno Arien.

3. prosince 2025  20:24,  aktualizováno  23:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.