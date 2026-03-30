Ačkoli měla šňůra vystoupení StarDance Tour velký úspěch, řada fanoušků byla nespokojená, že se v roce 2025 nekonala taneční soutěž v tradičním formátu, a současně se ptají na podrobnosti ohledně čtrnácté řady StarDance.
Bude letos StarDance v televizi?
Diváci, kterým vloni chyběla pravidelná dávka emočního spektáklu, už se netrpělivě ptali, zda se StarDance bude letos konat, nebo ne. ČT proto už začátkem února potvrdila, že se další ročník bude konat na podzim 2026: „Česká televize letos na podzim odvysílá čtrnáctou řadu oblíbené taneční soutěže StarDance,“ odpověděl na dotazy nedočkavců Radek Konečný z tiskového oddělení veřejnoprávní televize s tím, že podrobnosti i jména soutěžících párů budeme znát 21. dubna 2026.
|
Kvíz o StarDance: Vítězové, porota, taneční páry. Otestujte své znalosti
Účastníci StarDance 2026: zatančí Marta Jandová
Zatímco moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková jsou stálice už 20 let, odborná porota i soutěžící se obměňují. Největším lákadlem pro diváky jsou pak účastníci z řad celebrit, a jejich jména televize tedy uvolňuje postupně. Jako první ČT oznámila, že se 14. ročníku zúčastní zpěvačka Marta Jandová.
Dále se v médiích spekuluje o dalších jménech, mezi nimi je i herec Vojtěch Dyk, zpěvák Tomáš Polák nebo tenista Radek Štěpánek. Dokud ale ČT jejich jména oficiálně nepotvrdí, nic není jisté. „Podobně jako před každým ročníkem se i letos objevují spekulace o jménech možných účastníků, žádné z nich však v tuto chvíli nemůžeme potvrdit ani vyvrátit,“ uvedl pro iDNES.cz Radek Konečný.
|
Mikrofon mění za taneční boty. Ve StarDance zatančí zpěvačka Marta Jandová
Mezi soutěžícími se vždy objevují známí herci, zpěváci, moderátoři a sportovci, v posledních řadách však produkce dbá o co největší pestrost. V roce 2016 se účastnil například kuchař Emanuele Ridi, v roce 2019 rybář Jakub Vágner a spisovatelka Radka Třeštíková, v roce 2021 zase farářka Martina Viktorie Kopecká. I letos se tedy dá očekávat, že herce a zpěváky opět doplní známé osobnosti ze zajímavých oborů.
|
