Známe skoro všechny hvězdné tanečníky StarDance 2026. Další je Petra Nesvačilová

Zuzana Stiboříková
  7:54
Česká televize (ČT) pokračovala i o svátcích s uveřejňováním jmen účastníků čtrnácté řady StarDance. Už v březnu se spekulovalo o účasti Vojty Dyka a zpěváka Tomáše Poláka. Zatímco Tomáš Polák už je jistý, ohledně Dyka budou diváci v napětí do poslední chvíle.
Jde se do finále. Společná fotka tři tanečních dvojic.

Herečka a režisérka Petra Nesvačilová (StarDance 2026)
Tomáš Polák ve StarDance XIV (2026)
Luciana Tomášová ve StarDance XIV (2026)
Tomáš Matonoha ve StarDance XIV (2026)
Ačkoli měla šňůra vystoupení StarDance Tour velký úspěch, řada fanoušků byla nespokojená, že se v roce 2025 nekonala taneční soutěž v tradičním formátu, a současně se ptají na podrobnosti ohledně čtrnácté řady StarDance.

Bude letos StarDance v televizi?

Diváci, kterým vloni chyběla pravidelná dávka emočního spektáklu, už se netrpělivě ptali, zda se StarDance bude letos konat, nebo ne. ČT proto už začátkem února potvrdila, že se další ročník bude konat na podzim 2026: „Česká televize letos na podzim odvysílá čtrnáctou řadu oblíbené taneční soutěže StarDance,“ odpověděl na dotazy nedočkavců Radek Konečný z tiskového oddělení veřejnoprávní televize s tím, že podrobnosti i jména soutěžících párů budeme znát 21. dubna 2026.

Kvíz o StarDance: Vítězové, porota, taneční páry. Otestujte své znalosti

Ve StarDance 2026 se objeví další herečka

Zatímco moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková jsou stálice už 20 let, odborná porota i soutěžící se obměňují. Největším lákadlem pro diváky jsou pak účastníci z řad celebrit, a jejich jména televize tedy uvolňuje postupně.

Jako první ČT oznámila, že se 14. ročníku zúčastní zpěvačka Marta Jandová. Následovala taková jména jako tenista Radek Štěpánek, herec a muzikant Tomáš Matonoha nebo kaskadérka Hana Dvorská. Mezi herci ČT sází také na mladé a neokoukané tváře, jejichž kariéru může účast ve sledované taneční soutěži slibně nastartovat. Vedle Sary Sandevy se letos na parketu objeví Tomas Sean Pšenička a Luciana Tomášová, které mohou znát televizní diváci ze seriálu Ratolesti. Nakonec se potvrdila i účast zpěváka O5 a Radeček Tomáše Poláka.

Předposlední osobností, která letos ve Stardance zatančí, je charismatická herečka a režisérka Petra Nesvačilová.

Petra Nesvačilová míří na parket StarDance, herečka přijala novou výzvu

Česká televize až do poslední chvíle tají, zda se diváci skutečně mohou těšit na herce a muzikanta Vojtěcha Dyka, jehož účast předesílal už koncem března server Expres.cz . „Podobně jako před každým ročníkem se i letos objevují spekulace o jménech možných účastníků, žádné z nich však v tuto chvíli nemůžeme potvrdit ani vyvrátit,“ uvedl pro iDNES.cz Radek Konečný.

Potvrzení účastníci StarDance 2026
Marta Jandová (zpěvačka)
Tomas Sean Pšenička (herec)
Sara Sandeva (herečka)
Radek Štěpánek (tenista)
Hana Dvorská (kaskadérka)
Tomáš Matonoha (herec)
Luciana Tomášová (herečka)
Tomáš Polák (zpěvák)
Petra Nesvačilová (herečka)

14. ledna 2024
Nejčtenější

Sweeney je moc prsatá a sexy, pro roli mne samé ji vybrali špatně, míní Novaková

Sydney Sweeney v reklamě na spodní prádlo své značky SYRN (2026)

Kim Novaková (93) nesouhlasí s tím, že ji v připravovaném filmu hraje Sydney Sweeney (28). Dceru českých emigrantů mladá herečka ztvárňuje v novém snímku nazvaném Scandalous! Ten mapuje vztah Kim s...

Svobodná maminka Martina dostala v Naked Attraction rovnou nabídku k sňatku

Martina v Naked Attraction

Žádost o ruku v nahé seznamce ještě nikdy nebyla a to ani v zahraničních verzích. Pro svobodnou maminku Martinu (32) to bude také rozhodující faktor při výběru z nahých mužů. Touží po zralém...

Jitka Boho brání svou desetiletou dceru, lidem vadí její klučičí účes a styl

Jitka Boho na Instagramu (březen 2026)

Zpěvačka, modelka a Česká Miss 2010 Jitka Boho (34), se ocitla pod palbou kritiky, která nesměřuje na ni, ale na její dceru. Lidem na sociálních sítích vadí účes i styl oblékání Rosalie, která se...

Petra Kvitová se pochlubila fotkou dvojčat. Prozradila také jejich jména

Petra Kvitová

Tenistka Petra Kvitová se na sociálních sítích pochlubila fotkou dvojnásobného přírůstku do rodiny. Její dvojčata přišla na svět 30. března. Sportovkyně prozradila také jejich jména.

Partnerku už nemám, oznámila rozchod s přítelkyní herečka Jitka Smutná

Herečka Jitka Smutná (Karlovy Vary, 2024)

Herečka Jitka Smutná (73) prožívá další výraznou osobní změnu. Rozešla se s partnerkou, se kterou nějaký čas sdílela společný život. Důvody rozpadu vztahu si nechává pro sebe, své soukromí si...

Svatba na pořadu dne není. Až tak pospíchat nemusíme, říkají moderátoři Novy

Rebecca Diatilová a David Chmátal

Oba pracují na Nově stejně dlouhou dobu, přes šest let. Přestože se jeden druhému líbili dlouho, dohromady se dali až před rokem. Rebecca Diatilová (29) a David Chmátal (31) v rozhovoru pro Magazín...

7. dubna 2026

Přemýšlím, zda jsem mu nemohl pomoci, říká Janda k sebevraždě kolegy z Olympicu

Olympic v roce 1990 (zleva Petr Janda, Jiří Valenta, Milan Broum, Milan...

Muzikant Petr Janda (83) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o parťácích z Olympicu a jejich dobrovolných odchodech ze světa. V únoru spáchal sebevraždu jeho bývalý kolega Jiří Valenta, v minulosti se...

7. dubna 2026

Velké duchovní prozření. Gwen Stefani se stala křesťankou i díky porodu

Gwen Stefani na MTV Video Music Awards (Inglewood, 24. srpna 2014)

Američanka Gwen Stefani (56) je známá především jako zpěvačka, ale i módní návrhářka a příležitostná herečka. Časem se začala zajímat o křesťanskou víru – jak sama říká, zásadním momentem se pro ni...

6. dubna 2026  13:26

Královské Velikonoce v USA. Meghan ukázala, jak slaví Archie a Lilibet

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Vévodkyně Meghan se pochlubila, jak slaví Velikonoce v USA. Zatímco britská královská rodina v neděli absolvovala velikonoční bohoslužbu ve Windsoru, rodina prince Harryho si užívala svátky a...

6. dubna 2026  8:51

Další jméno StarDance odtajněno. Zbývají poslední dva soutěžící

Tomáš Polák ve StarDance XIV (2026)

Dalším VIP soutěžícím, který zabojuje o titul král tanečního parketu, je zpěvák Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček. Na podzim předvede své taneční dovednosti ve čtrnácté řadě StarDance. Utajená...

6. dubna 2026  7:53

Nejsem člověk, který by se psychicky zhroutil, vzpomíná Bagárová na těžké období

Monika Bagárová na 60. ročníku ankety Český slavík (Praha, 12. listopadu 2022)

Když před dvěma roky musela kvůli nedostatku prodaných vstupenek zrušit svůj koncert v O2 areně, uvažovala, že se zpíváním skončí. Čas a zejména blízcí jí ale pomohli se přes toto těžké období...

6. dubna 2026

Honza rád chodí na nahé túry a věří, že po Naked Attraction nepůjde sám

V Naked Attraction si bude vybírat stevard Honza

Stevard Honza (44) s nahotou nemá problém. Rád podniká nahé túry po Česku i zahraničí. Nejdál byl nahý na Tenerife a rád by v nahé seznamce našel někoho, kdo se nebude stydět a na další nahé...

6. dubna 2026

Když mě Pepa vytočí, jsem sprostá, přiznala Ornella Koktová. Zmínila i sestru

Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026)

V novém dílu dokumentu Ornella Life mohou diváci sledovat rodinu Koktových na výletě do Saint Tropez a Cannes. Hned v úvodu se Ornella s Josefem pohádají kvůli řízení a tankování. Kromě užívání si...

5. dubna 2026  9:41,  aktualizováno  18:18

Královské Velikonoce. Princ George už výškou dohání maminku Kate

Princezna Charlotte, princezna Kate, princ George, princ Louis a princ William...

Po dvouleté přestávce, způsobené mimo jiné i nemocí princezny z Walesu a následnou léčbou rakoviny, se William a Kate s dětmi ukázali ve Windsoru. Absolvovali velikonoční bohoslužbu v kapli svatého...

5. dubna 2026  15:01

Hercův dokonalý život utnula tragédie. Gregory Peck se zhroutil a přestal točit

Premium
Gregory Peck, americká herecká ikona 40., 50. i 60. let 20. století

Život je nevyzpytatelný. Koncem 30. let se ho lidé štítili jako tuláka, aby o pár let později stáli fronty na jeho filmy a žadonili o fotografii. Miláček žen s výrazem Mirka Dušína se narodil před...

5. dubna 2026

