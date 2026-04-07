Ačkoli měla šňůra vystoupení StarDance Tour velký úspěch, řada fanoušků byla nespokojená, že se v roce 2025 nekonala taneční soutěž v tradičním formátu, a současně se ptají na podrobnosti ohledně čtrnácté řady StarDance.
Bude letos StarDance v televizi?
Diváci, kterým vloni chyběla pravidelná dávka emočního spektáklu, už se netrpělivě ptali, zda se StarDance bude letos konat, nebo ne. ČT proto už začátkem února potvrdila, že se další ročník bude konat na podzim 2026: „Česká televize letos na podzim odvysílá čtrnáctou řadu oblíbené taneční soutěže StarDance,“ odpověděl na dotazy nedočkavců Radek Konečný z tiskového oddělení veřejnoprávní televize s tím, že podrobnosti i jména soutěžících párů budeme znát 21. dubna 2026.
Kvíz o StarDance: Vítězové, porota, taneční páry. Otestujte své znalosti
Ve StarDance 2026 se objeví další herečka
Zatímco moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková jsou stálice už 20 let, odborná porota i soutěžící se obměňují. Největším lákadlem pro diváky jsou pak účastníci z řad celebrit, a jejich jména televize tedy uvolňuje postupně.
Jako první ČT oznámila, že se 14. ročníku zúčastní zpěvačka Marta Jandová. Následovala taková jména jako tenista Radek Štěpánek, herec a muzikant Tomáš Matonoha nebo kaskadérka Hana Dvorská. Mezi herci ČT sází také na mladé a neokoukané tváře, jejichž kariéru může účast ve sledované taneční soutěži slibně nastartovat. Vedle Sary Sandevy se letos na parketu objeví Tomas Sean Pšenička a Luciana Tomášová, které mohou znát televizní diváci ze seriálu Ratolesti. Nakonec se potvrdila i účast zpěváka O5 a Radeček Tomáše Poláka.
Předposlední osobností, která letos ve Stardance zatančí, je charismatická herečka a režisérka Petra Nesvačilová.
Petra Nesvačilová míří na parket StarDance, herečka přijala novou výzvu
Česká televize až do poslední chvíle tají, zda se diváci skutečně mohou těšit na herce a muzikanta Vojtěcha Dyka, jehož účast předesílal už koncem března server Expres.cz . „Podobně jako před každým ročníkem se i letos objevují spekulace o jménech možných účastníků, žádné z nich však v tuto chvíli nemůžeme potvrdit ani vyvrátit,“ uvedl pro iDNES.cz Radek Konečný.
|Marta Jandová (zpěvačka)
|Tomas Sean Pšenička (herec)
|Sara Sandeva (herečka)
|Radek Štěpánek (tenista)
|Hana Dvorská (kaskadérka)
|Tomáš Matonoha (herec)
|Luciana Tomášová (herečka)
|Tomáš Polák (zpěvák)
|Petra Nesvačilová (herečka)
14. ledna 2024