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Velké překvapení pro páry ve StarDance. Kdo získal nejvyšší hodnocení poroty?

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  21:57aktualizováno  23:48
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StarDance (7. listopadu 2026)

StarDance (7. listopadu 2026) | foto: Facebook @stardance

StarDance rozpis tanečního programu a skladeb pro jednotlivé soutěžní páry na...
Herečka Sara Prachař Sandeva a její taneční partner Daniel Makovec zvolili...
Herečka Luciana Tomášová a tanečník Robin Ondráček (StarDance, Praha, 10. října...
Zpěvačka Marta Jandová a tanečník Martin Prágr. (StarDance, Praha, 10. října...
105 fotografií
Ve StarDance se tentokrát tančil slowfox, rumba i jive, večer se však nesl především ve znamení oslav a vzpomínek. Výjimečně se tentokrát k velkému překvapení soutěžících nikdo s show neloučil, taneční páry si totiž užily speciální jubilejní večer věnovaný dvaceti letům StarDance. Kdo na parketu zazářil, kdo sklidil největší chválu poroty a komu se vystoupení příliš nepovedlo? Hlasujte v anketě, kdo se podle vás letos stane králem či královnou tanečního parketu.

Tereza Kostková o StarDance, Ebenovi i stávce. Nechci edukovat český národ, říká

Pátý večer StarDance odstartoval ve znamení nostalgie a vzpomínek na uplynulé ročníky. O energický úvod na píseň Faith se postarali tanečníci pod vedením Terezy Pruckové společně s několika účastníky předešlých řad.

Moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková připomněli, že od chvíle, kdy se na obrazovkách České televize poprvé rozběhla česká verze taneční show, uplynulo přesně dvacet let a tři dny. V archivních ukázkách se diváci měli možnost vrátit na parket, kde se v průběhu let objevovali nejen různí soutěžící, ale také oba moderátoři při svých společných tanečních vstupech.

Jako první předvedli slowfox na skladbu I’m Too Sexy herec Tomáš Matonoha a tanečnice Lenka Nora Návorková.
Richard Genzer přiznal, že měl z Tomášova slowfoxu obavy. „Bál jsem se, že mě slowfoxem zabiješ. Bylo to ale dobré a sexy,“ zhodnotil vystoupení. Tatiana Drexler upozornila na náročnější pasáže. „Vadilo mi, Tomáši, že při rychlejších krocích musela Lenka dát do toho všechno, aby vás udržela pod kontrolou a v rytmu. Většinou se jí to ale podařilo,“ řekla.

Jana Burkiewiczová si všimla, že Matonoha své kroky velmi pečlivě kontroluje. „Tomáši, od začátku vnímám, že máš kroky pod přísným dohledem svého mozku, a to je vlastně správně. Potřebovala bych ale asi, abys popustil uzdu, uvolnil se a trochu víc si to užil,“ doporučila mu. Podle Zdeňka Chlopčíka byl herec naopak uvolněný až příliš. „Měl jsi správně uvolněná kolena, slowfox je měkký tanec. Občas jsi ale předbíhal hudbu. Zkus se naopak víc soustředit, ať si ty další tance můžeš ještě lépe technicky užít,“ poradil mu.
Hodnocení poroty: 22 bodů.

StarDance (7. listopadu 2026)
StarDance rozpis tanečního programu a skladeb pro jednotlivé soutěžní páry na 7. listopadu 2026
Herečka Sara Prachař Sandeva a její taneční partner Daniel Makovec zvolili waltz na píseň The Last Waltz. (StarDance, Praha, 10. října 2026)
Herečka Luciana Tomášová a tanečník Robin Ondráček (StarDance, Praha, 10. října 2026)
105 fotografií

Herečka Luciana Tomášová a její taneční partner Robin Ondráček tančili rumbu na píseň Shallow.
Tatiana Drexler připomněla, že Luciana v předchozích kolech nastavila laťku velmi vysoko. Tentokrát však podle ní její výkon tak přesvědčivý nebyl. „Dnes to nebylo tak dobré, na co jsme zvyklí. Mnoho kroků nesedělo přesně do rytmu, a o to v rumbě jde. Mnohokrát se to nevydařilo,“ zhodnotila vystoupení. Jana Burkiewiczová si všimla zaváhání v první polovině tance. „Trochu se padalo, možná to byla nervozita. A ta zvedačka na konci? To je sice hrozně hezká věc, ale vždycky je dobré myslet na to, jestli to pružnost těla umožňuje,“ upozornila porotkyně.
Hodnocení poroty: 30 bodů.

Zpěvačka Marta Jandová a tanečník Martin Prágr předvedli jive na písničku Janka Ledeckého s názvem Na ptáky jsme krátký.
„Mělo to obrovskou energii,“ ocenil Chlopčík. Měla jsi Marto dostatečně rychlé nohy. Obdivuji, žes to dotančila až do konce v takovém extrémním nasazení. Ve chvíli, kdy se zastavíš, je ale třeba si kontrolovat nohy. To je jediná věc, jinak to bylo velice povedené,“ pochválil její výkon. Richard Genzer byl rovněž spokojený. „Jive tam byl a myslím, že to bylo jedno z tvých nejlepších čísel,“ zhodnotil vystoupení.
Hodnocení poroty: 32 bodů.

Herec a zpěvák Vojtěch Dyk a tanečnice Catharina Málek předvedli rumbu na skladbu Goodbye My Lover.
Tatiana Drexler byla z vystoupení nadšená a nešetřila chválou. „Vojtěch byl dnes fantastický. Taková má přesně rumba být,“ ocenila jeho výkon. Zdeněk Chlopčík označil tanec za překrásný. „Zvládl jsi to Vojto skvěle. Jen jsem se trochu bál, když v ukázce z vašeho tréninku zaznělo, že tam budeš dělat nějaké osmičky. To jsi nakonec naštěstí nedělal,“ poznamenal porotce. Následně ale přidal i několik výhrad. „Trochu mi vadilo, že tvá pánev občas utíkala dozadu. A ve figuře, kdy jsi tančil do volného prostoru, jsi to neprocítil. Jen kousíček chyběl k tomu, aby to bylo úplně fantastické,“ dodal.
Hodnocení poroty: 37 bodů.

Herečka Sara Prachař Sandeva a její taneční partner Daniel Makovec předvedli slowfox na skladbu Zatancuj si so mnou.
Richard Genzer byl s vystoupením spokojený a ocenil také jeden z tanečních prvků. „Bylo to skvělý. Porotkyně Jana musí být také spokojená, protože tam bylo položení ze zvedačky,“ poznamenal. Jana Burkiewiczová ocenila zajímavé propojení písničky a stylu. „Slowfox a folklor, to je zajímavá kombinace. Otevřeli jste mi nové dimenze. Chtělo by ale pracovat na držení těla a hlavně asi více zpevnit centrum,“ doporučila Saře.
Hodnocení poroty: 26 bodů.

Herec Tomas Sean Pšenička a tanečnice Natálie Otáhalová uzavřeli přehlídku soutěžních párů rumbou na píseň What Was I Made For?
Tatiana Drexler ocenila především dynamiku vystoupení a vážnost, s jakou herec k tanci přistupuje. „Věřím, že Thomas dostane do tanečních škol spoustu mladých lidí,“ pochválila pár. Zdeněk Chlopčík označil rumbu za velmi vydařenou a vyzdvihl nejen choreografii, ale také její postupný vývoj. „Šlo to krásně od záměrně kostrbatých pohybů k velmi jemným. Co hodnotím obrovsky pozitivně je, že jsi Tome tančil celým tělem, a přitom to bylo mužné. Tak to má vypadat,“ řekl porotce. Burkiewiczová v tanci viděla něžný příběh a ocenila práci s emocemi. „Viděla jsem i nádherné střídání dynamiky, napětí versus uvolnění. V jednu chvíli jsem ale měla pocit, že u tebe, Tome, nastoupila nervozita. Není potřeba, stačí si věřit,“ vzkázala mladému herci.
Hodnocení poroty: 36 bodů.

StarDance se na televizní obrazovky vrátila po dvouleté pauze. Vítězem třinácté řady vysílané v roce 2024 se stal herec Oskar Hes, který tančil s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. V loňském roce nahradila televizní show akce StarDance Tour, během níž se bývalí účastníci soutěže představili divákům v několika českých městech.

Porotu letošní řady tvoří Tatiana Drexler, Richard Genzer, Zdeněk Chlopčík a nová posila, choreografka Jana Burkiewiczová. Jako první vypadl ze StarDance tenista Radek Štěpánek, následovala kaskadérka Hana Dvorská a v minulém týdnu pak zpěvák Tomáš Polák.

ANKETA: Kdo podle vás vyhraje StarDance XIV?

celkem hlasů: 6066

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