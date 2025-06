Když v listopadu 2024 prozradili moderátoři taneční soutěže, jaký dárek si Česká televize pro své věrné připravila, diváci málem zbořili platební brány. Místo očekávané XIV. řady totiž tanečníci v září 2025 vyrazí na turné po České republice pod názvem StarDance Tour.

Jen pár hodin po spuštění předprodeje byly show v pěti ze šesti měst vyprodané. A to i přesto, že se nekonají v žádných komorních tanečních sálech, ale ve velkých sportovních halách, včetně pražské O2 areny, kterou vyprodat patří k metám hvězd showbyznysu.

Kde se bude konat StarDance Tour 2025?

Dostat se jako divák na jednotlivé taneční večery StarDance většinou není snadné ani pro lidi, kteří bydlí v Praze, protože místo v publiku je obvykle rezervováno především pro rodiny a známé účinkujících (pomineme-li pravidelně pořádané soutěže o vstupenky). A právě na všechny, kteří chtějí prožít tu slavnostní náladu na vlastní kůži, mysleli pořadatelé tanečního turné, které proběhne od 27. září do začátku listopadu 2025 ve vybraných městech ČR. Kromě Prahy také v Brně, Ostravě, Liberci, Pardubicích a Karlových Varech.

Mapa zastávek StarDance Tour

Zájem diváků ještě předčil veškerá očekávání, protože momentálně už nejsou lístky k dispozici nejen na večerní show, ale ani na většinu odpoledních vystoupení. „Vzhledem k tomu, jak rychle byla všechna vystoupení vyprodána, si myslím, že se na to lidé těší a může tam být opravdu úžasná atmosféra. Během soutěže na nás kouká víc než milion lidí, ale ty nevidíme. Teď ty masy lidí uvidíme. Jsem zvědavý na to, jak budou reagovat,“ svěřil se iDNES.cz herec Jiří Dvořák, který se tour také zúčastní.

Jiří Dvořák v zákulisí StarDance XIII (26. října 2024)

Program StarDance Tour 2025

27. 9. 2025 Karlovy Vary: KV Arena 14:00 Odpolední show

19:00 Večerní show 4. 10. 2025 Ostrava: Ostravar Aréna 14:00 Odpolední show

19:00 Večerní show 11. 10. 2025 Brno: Winning Group Arena 14:00 Odpolední show

19:00 Večerní show 18. 10. 2025 Liberec: Home Credit Arena Liberec 14:00 Odpolední show

19:00 Večerní show 25. 10. 2025 Pardubice: Enteria arena 14:00 Odpolední show

19:00 Večerní show 4. 11. 2025 Praha: O2 arena 19:00 Večerní show

Kdo bude vystupovat ve StarDance Tour?

Celá show trvá dvě hodiny a účastníci předvedou svůj nejlepší tanec. Chybět nebude ani napětí a emoce, které televizní soutěž provázejí, protože diváci i porota budou moci jednotlivé výkony hodnotit.

„Bude to prostě úplně jiné, první ročník a opět tak trochu neprošlápnutá cesta, přestože se to tváří, že by se ty večery měly uskutečnit stejně. Diváci sice budou hlasovat, ale patrně to nebude až takové drama, jako tomu bývá při klasické StarDance u televizních obrazovek,“ doplnila k průběhu vystoupení herečka a účastnice druhého ročníku StarDance Tatiana Dyková.

Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben

Kromě moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové má své pevné místo ve StarDance i odborná porota, kterou nově doplní tanečník, choreograf a vítěz sedmé řady Marek Zelinka:

Porota ve StarDance Tour:

Tatiana Drexler

Jan Tománek

Richard Genzer

Marek Zelinka

Porota StarDance Tour 2025: Tatiana Drexler, Jan Tománek, Richard Genzer a Marek Zelinka

Dosud uveřejněné taneční páry:

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance Tour (2025) Kateřina Bartuněk Hrstková a Oskar Hes ve StarDance Tour (2025)

Iva Kubelková a Martin Prágr ve StarDance Tour (2025) Chili Ta Thuy a Jakub Mazůch ve StarDance Tour (2025) Darija Pavlovičová a Dominik Vodička ve StarDance Tour (2025)

Leoš Mareš a Zuzana Dovřáková Šťastná budou dalším párem StarDance Tour Josef Maršálek a Adriana Mašková ve StarDance Tour (2025) Adriana Mašková a Jan Cina ve StarDance Tour (2025) Tatiana Dyková a Petr Čadek ve StarDance Tour (2025)

StarDance Tour se zúčastní i Mirai a Vojta Dyk

MoonDance Orchestra Martina Kumžáka doplní například Monika Absolonová, Tros Discotequos, tedy Vojta Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián, či Mirai Navrátil. Jestli bude show opět provázet sametový hlas Viktora Preisse, bude překvapením pro většinu zúčastněných.

Kde jsou ještě volné vstupenky?

V síti Ticketportal, která je hlavním distributorem vstupenek na StarDance Tour, jsou aktuálně k dispozici poslední lístky na jediný termín, a to na odpolední show v liberecké Home Credit Areně v sobotu 18. října. Pokud budete portál sledovat i nadále, je možné, že se díky nevyzvednutým rezervacím místa ještě uvolní. Závěrečná show v O2 areně se prodává také v síti Ticketmaster, ale i zde je momentálně zcela vyprodáno.

Kolik vstupenky na StarDance Tour stojí?

Pokud vám nevadí si za tanečními favority udělat výlet, nic vám v tom nebrání. Tedy až na cenu, která vzhledem náročnosti této mamutí akce a veřejnému zájmu o ni vůbec není malá a odvíjí se od zvoleného města a sektoru. V průměru se pohybuje mezi 500 až 1 500 korunami. V pražské O2 areně začíná cena na 790 Kč, v Liberci na 1 290 Kč a za první kategorii můžete zaplatit i 2 490 Kč. VIP tribuny včetně cateringového servisu pak stojí od 4 090 do 16 390 Kč.

O2 arena Home Credit Arena v Liberci, která je součástí celého Sport Parku

Pozor na podvodníky!

Lístky samozřejmě můžete získat i neoficiální cestou, například na online bazarech, kde je aktuálně nabídka celkem pestrá. Toto řešení je však značně rizikové, protože nadšení fanoušků rádi využívají mnozí podvodníci a nikdo vám v tomto případě pravost vstupenek nezaručí. Vystavili byste se tak nebezpečí, že když k aréně dorazíte, lístek vám u vstupu nebude fungovat. Mnozí vykukové se také snaží na nešťastných fanoušcích vydělat a ceny načerno prodávaných vstupenek jsou neeticky vysoké.

„Společnosti Ticketportal a Ticketmaster, které prostřednictvím svých sítí pro Českou televizi prodej zajišťují, navíc upozorňují, že při odhalení přeprodávání mohou konkrétní vstupenky zneplatnit, a to bez nároku na náhradu škody. Platí tedy stejná pravidla, jako pro prodej na jakoukoliv jinou hudební či taneční halovou show,“ varuje kreativní producentka Lucie Kapounová.

Kde sledovat záznamy v televizi?

Jestli něco na StarDance televizní diváci opravdu hltají, tak jsou to reálné milostné zápletky, nefalšované slzy a dojetí. A nevyhnutelně také velké příběhy o Popelkách, ze kterých se v dlouhých šatech stávají princezny a v držení zkušených tanečníků i královny parketu. I tato pohádka má své pevné místo v předvánočním televizním programu, zpříjemňuje nám ponuré sobotní večery a pravidelně připomíná, že dobré konce existují.

Ochuzeni o ni nebudeme ani tentokrát, protože Česká televize plánuje vysílat krátké sestřihy. StarDance Tour bude věnován i jeden silvestrovský pořad.