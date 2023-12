StarDance opustil cukrář Josef Maršálek. V děkovné řeči padla peprná slova

„Prošli jsme krásnou, pro mě nečekanou cestu. Ale jsem šťastná,“ prohlásila v děkovné řeči Adriana Mašková.

„Původně jsem do soutěže nechtěl. Ale jsem nakonec rád. To, co ze mě vykřesala Adriana, je její práce,“ řekl Josef Maršálek. „StarDance je strašně náročný projekt. Pro mě ani ne tak fyzicky, ale psychicky. Je to intenzivní čas, který strávíte bez svých blízkých, ale strávíte je se soutěžícími a dá vám novou rodinu. Lidi, které bych nikdy nepotkal. A na závěr bych chtěl vzkázat: Nezaobírejte se sra*kama. Život je strašně krátký,“ prohlásil Maršálek.

Se závěrečnou zvedačkou vypadlého páru vzhledem k statné postavě cukráře vypomohli porotci i bývalí účastníci z hlediště.

Každý z párů v osmém kole zatančil dvakrát, v rámci vybraných tanců hrály významnou roli i akrobacie. Tančil se slowfox, quickstep, cha cha a současný tanec se skupinou. Porotkyni Tatianu Drexler kvůli nemoci zastoupil bývalý porotce, tanečník a choreograf Václav Kuneš.

Osmé kolo začali snowboardistka Eva Adamcyková a Jakub Mazůch, kteří v minulém benefičním kole od porotců dostali tři desítky. Zdeněk Chlopčík ale nyní jejich quickstepu vytkl rytmické nepřesnosti. Podle porotce chtěla být sportovkyně rychlejší než její taneční partner. Za první tanec nakonec Eva Adamczyková dostala 27 bodů. V druhém kole získali opět nejvyšší možné hodnocení a po sečtení všech bodů od poroty byli celkově první.

Slowfox zatančili moderátorka Iva Kubelková a Martin Prágr, kteří minule skončili druzí a dostali 29 bodů. Nyní jejich výkon porotci ohodnotili 25 body. Za současný tanec dostali 27 bodů, což jim vyneslo třetí místo.

Cukrář Josef Maršálek a Adriana Mašková, kteří minule skončili předposlední s 21 body, nyní nejdřív zatančili quickstep. Podle Richarda Genzera je u cukrářova tancování problém tanec, ale vyzdvihl jeho minimalismus. Za svůj výkon Josef Maršálek dostal 20 bodů. Za scénický tanec inspirovaný Indií pak měl 24 bodů. S Adrianou Maškou skončili podle poroty poslední.

Josef Maršálek a Adriana Mašková ve StarDance XII (Praha, 2. prosince 2023)

Kajakář Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková v benefičním kole dostali 19 bodů, což bylo nejméně. Nyní za cha chu s efektními prvky si vysloužili 23 bodů. Zdeněk Chlopčík kajakářův současný tanec označil za jeho nejlepší v celé StarDance a dal mu také desítku. Nakonec měl od porotců 27 bodů a byli předposlední.

Jako poslední v prvním kole tančili herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička. V minulém kole dostali 28 bodů a nyní za svůj slowfox rovněž 28 bodů. Desítku dali Richard Genzer a Zdeněk Chlopčík. Současný tanec jim vynesl 29 bodů a byli druzí.

