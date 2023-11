Benefiční kolo StarDance se nejvíc podařilo Adamczykové, měla ovace vestoje

Vavřinec Hradilek s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou zatančil slowfox pro Veroniku Kovářovou, která je na vozíčku dva roky od úrazu na lezecké stěně. „Krásné postavení, držení a vaše oči už byly zase na parketu. Zase jste to byl vy,“ pochválil kajakáře Zdeněk Chlopčík. Celkově jeho výkon porota ohodnotila 19 body a skončil tak na posledním místě.

Josef Maršálek a Adriana Mašková tančili pro svou velkou fanynku Lenku Brisudovou, která je po autonehodě na vozíku už 21 let. Jejich paso doble získalo od poroty 21 bodů. „Ty nohy jsou strašně slabé. Potřeboval byste ty nohy posílit,“ řekla Maršálkovi Tatiana Drexler. „Mně se to paso moc líbilo. Vy máte obrovské charisma. Je to rytmické, přesné a ty linie jsou nepředstavitelné, vy jste v obrovském oblouku,“ řekl Chlopčík.

Iva Kubelková a Martin Prágr tančili rumbu pro Daniela Antalu z Teplic, který se podílí na bezbariérovosti svého města. Na vozíku je kvůli šipce, kterou chtěl skočit do závěje, ale skončil v mělkém sněhu a zlomil si krční obratel. Kubelková porotu nadchla. „Luxusně jste používala nohy ve všech krocích a pozicích. Krásné paže,“ rozplýval se Zdeněk Chlopčík. „Dnes je nadační večer a já bych chtěl ten tanec věnovat Centru Paraple, protože to byl tanec za všechny prachy,“ řekl Richard Genzer a udělil desítku. Celkově pár získal 29 bodů.

Eva Adamczyková a Jakub Mazůch tančili paso doble pro Davida Ziku, který před šesti lety utrpěl zásah elektrickým proudem, který ho odmrštil a následkem pádu si poranil páteř. Paso doble v podání snowboardistky zvedlo porotu ze židlí a přineslo i slzy dojetí. „Bylo to fantastické. Krásně zatancované. Říkám si, že jsou lidé, kteří dovedou všechno - lyže, snowboard, jakýkoli board, tancovat, prostě všechno,“ žasla Tatiana Drexler. Padly samé desítky a porotci si stěžovali, že je to ještě malá známka. Jakub Mazůch se pak nechal slyšet, že Centru Paraple věnuje svůj honorář za tento díl.

Herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička tančili rumbu pro zdravotní sestru Alici Valehrachovou, která prodělala mrtvici míchy. „Centrum Paraple mi dalo chuť znovu žít a se vším se poprat,“ prozradila matka dvou dětí, z nichž jedno trpí autismem a epilepsií. Rumba Pavlovičové a Vodičky ji dojala k slzám a hodně nadchla i porotu. „Vy jste osoba, která se tu nejvíc zlepšuje,“ řekla herečce Tatiana Drexler. „Nechal jsem na sebe působit váš pohyb a dojal jsem se, jste nádherná,“ řekl Zdeněk Chopčík. Dohromady pár získal 28 bodů.

Na StarDance přišel i zakladatel Centra Paraple Zdeněk Svěrák, který poděkoval zaměstnancům této obecně prospěšné společnosti. Diváci měli možnost prostřednictvím DMS nebo platební brány Centru přispět. Během večera se od diváků a sponzorů vybralo nakonec přes 20 milionů korun.

„Víte, co mi řekla moje žena? ‚Hlavně se, prosím tě, zase nedojímej. Normálně poděkuj a jdi domů.’ Jenže je to těžké. V této době, která je plná zlých zpráv, zlých skutků a zlých lidí, mi tento večer připadá jako z jiného světa. Jako by vysílal zprávu, že dobrý člověk ještě žije,“ řekl Zdeněk Svěrák.