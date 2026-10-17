Na druhé kolo StarDance se přišla podívat celá řada bývalých soutěžících a někteří zašli před přenosem povzbudit ty současné. V šatnách je před vysíláním rušno. Maskéři a maskérky mají napilno a soutěžící si užívají poslední chvíle klidu. Někteří žertují, jiní jsou nervózní a počítají si v duchu kroky. Podívejte se, jak to v zákulisí StarDance vypadalo před druhým dílem.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Kaskadérka Hana Dvorská si líčení užívá.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Patrik Hartl potěšil svým příchodem i porotkyni Tatianu Drexler.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Radek Štěpánek a jeho taneční partnerka Vanda Bartošová Dětinská byli před přenosem v klidu.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Před rokenrolem je potřeba zastřihnout kotlety.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Kaskadérka Hana Dvorská rozdává energii a dobrou náladu celé šatně.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Sara Prachař Sandeva se chystá na jive, při němž bude několikrát hlavou dolů.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Patrika Hartla s úsměvem vítal i Zdeněk Chlopčík.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Tomáš Matonoha nazouvá taneční boty na rychlý jive, po kterém sotva popadá dech.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Radek Štěpánek před přenosem žertoval. Netušil ještě, že odtančí poslední soutěžní tanec.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Na líčení a česání je přesný časový harmonogram. Marek Eben sleduje rozpis, kdy přijde na řadu.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Porotce Richard Genzer je před přenosem v klidu.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Vojtěch Dyk přichází na líčení v županu, aby mu make-up nezašpinil kostým.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Některé účesy potřebují čtyřruční práci.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Mezi soutěžícími před přenosem panuje dobrá nálada.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Martin Prágr z času stráveného v křesle maskérů nadšený není.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Richard Genzer se dobře baví i u líčení.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Richard Genzer a jeho nepoddajná kštice.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Po líčení je potřeba finální úprava kostýmů.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Martin Prágr při posledních úpravách před vstupem na taneční parket.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Petra Nesvačilová musela kvůli zranění ze soutěže odstoupit. Na přímé přenosy ale chodí podpořit kolegy.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Petra Nesvačilová je největší roztleskávačkou pro všechny zbylé soutěžící.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
I když netančí, bude na kameře, takže se musí Petra Nesvačilová před přenosem nechat nalíčit.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Luciana Tomášová je pečlivá a před přenosem pečuje i o svůj chrup.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Patrik Hartl se pozdravil i s Vojtěchem Dykem.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Marta Jandová si s Petrou Nesvačilovou prohlíží Můj každodeník, který Jandová vytvořila pro děti.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Na parketě jsou soupeři, v zákulisí ale panují mezi soutěžícími přátelské vztahy.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Marek Eben moderuje StarDance naposled. O to víc si to užívá.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Luciana Tomášová před přenosem zaujala postoj, který trochu připomínal vítězné gesto Usaina Bolta.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Marta Jandová pořizuje selfie s kolegy i s Patrikem Hartlem a jeho manželkou.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Tanečníci se hecují před přenosem.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Nechybí ani společný pokřik.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
A jde se na to. Druhé kolo StarDance může začít.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Tomáš Polák a Adriana Mašková tančili tango (2. kolo StarDance 17. října 2026)
Autor: Mikuláš Křepelka
Vojtěch Dyk a Catharina Málek tančili quickstep (2. kolo StarDance 17. října 2026)
Autor: Mikuláš Křepelka
Vojtěch Dyk a Catharina Málek tančili quickstep (2. kolo StarDance 17. října 2026)
Autor: Mikuláš Křepelka
Hanka Dvorská a Michal Kurtiš tančili tango (2. kolo StarDance 17. října 2026)
Autor: Mikuláš Křepelka
Hanka Dvorská a Michal Kurtiš tančili tango (2. kolo StarDance 17. října 2026)
Autor: Mikuláš Křepelka
Tomáš Polák a Adriana Mašková získali za své tango nejméně bodů od poroty.
Autor: Mikuláš Křepelka
Marta Jandová a Martin Prágr nazkoušeli tango.
Autor: Mikuláš Křepelka
Porota ocenila prožitek a propojení v tangu Marty Jandové a Martina Prágra.
Autor: Mikuláš Křepelka
Sara Prachař Sandeva byla během tance několikrát hlavou dolů.
Autor: Mikuláš Křepelka
Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec předvedli jive na osmdesátkový hit Footloose.
Autor: Mikuláš Křepelka
Tomas Sean Pšenička si dosud připadal jako introvert. Na parketu StarDance se to ale podle něj změnilo.
Autor: Mikuláš Křepelka
Tomas Sean Pšenička si vysloužil od poroty za quickstep stejně vysoké hodnocení jako favorit Vojtěch Dyk.
Autor: Mikuláš Křepelka
Tenista Radek Štěpánek svým tangem přesvědčil porotu, ale s diváckými hlasy to na postup nestačilo.
Autor: Mikuláš Křepelka
Tenista Radek Štěpánek svým tangem přesvědčil porotu, ale s diváckými hlasy to na postup nestačilo.
Autor: Mikuláš Křepelka
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková tančili ve druhém díle jive na slavný Jailhouse rock.
Autor: Mikuláš Křepelka
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková tančili ve druhém díle jive na slavný Jailhouse rock.
Autor: Mikuláš Křepelka
Luciana Tomášová a Robin Ondráček tančili ve druhém kole StarDance quickstep.
Autor: Mikuláš Křepelka
Luciana Tomášová a Robin Ondráček tančili ve druhém kole StarDance quickstep.
Autor: Mikuláš Křepelka
Tomáš Polák byl po tanci naštvaný sám na sebe. Rozčílily ho chyby, které v tangu udělal.
Autor: Mikuláš Křepelka
Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská byli prvním vyřazeným párem letošní StarDance.
Autor: Mikuláš Křepelka
Poslední tanec Radka Štěpánka a Vandy Bartošové Dětinské ve StarDance.
Autor: Mikuláš Křepelka