Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?
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Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?
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Čtrnáctá řada StarDance odstartovala. Přestože se v prvním kole nevypadává, soutěž kvůli zranění opustila herečka a režisérka Petra Nesvačilová s tanečníkem Filipem Hudlickým. Ale ani oni nechyběli v...
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Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence...
Jako Dětská císařovna okouzlila ve svých jedenácti letech miliony diváků ve fantasy filmu Nekonečný příběh. Tami Stronachová se však po úspěchu snímku z roku 1984 nevydala cestou dětských hvězd. Dala...
Bianca Censori (31) ráda provokuje stylem „oblečená-neoblečená“ a do klubu The Living Room v Los Angeles vyrazila jen v síťovaném červeném body bez podprsenky. Její manžel Kanye West (49) byl naopak...
Českou republiku bude na světové soutěži Miss Universe 2026 reprezentovat Dominika Viktorie Kotoučková. Pětadvacetiletá studentka biomedicíny a drezurní jezdkyně z Prahy nahrazuje původní vítězku...
Kytarista slovenské skupiny Elán Ján Baláž (76) se rozhodl prodat svou luxusní vilu v Bratislavě. Za moderní nemovitost požadují s manželkou Danou (50) téměř 1,6 milionu eur, tedy zhruba 40 milionů...
Britská herečka Emilia Clarke, známá především jako Daenerys ze seriálu Hra o trůny (Game of Thrones), otevřeně promluvila o věkové diskriminaci v Hollywoodu. Vadí jí rozdílný přístup k mužům a ženám...
Petrana Galatea Oráčová (24) se proslavila vítězstvím v první řadě slovenské reality show Ruža pre nevestu. Nyní si podle svého vyjádření na Instagramu dává přestávku od sociálních sítí, protože je v...
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Romeo Beckham, syn fotbalové legendy Davida Beckhama a módní návrhářky Victorie Beckhamové, míří poprvé na filmové plátno. V romantickém dramatu Forty Love ztvární tenistu, jehož soupeření s mužským...
Na druhé kolo StarDance se přišla podívat celá řada bývalých soutěžících a někteří zašli před přenosem povzbudit ty současné. V šatnách je před vysíláním rušno. Maskéři a maskérky mají napilno a...
Pozval ji na casting, dal jí roli ve filmu, ale chodit spolu začali až později. Herečka Marie Švestková (38) a režisér Bohdan Karásek (48) v rozhovoru pro Magazín DNES zavzpomínali nejen na seznámení...
Ve čtyřiceti řešila kolaps zaviněný totálním vyčerpáním, tehdy ji doběhlo i trauma z dospívání, kdy si dostatečně neodžila smutek z odchodu maminky. Co jí pomohlo znovu se nastartovat? A jak na ni...
Herečka Christina Applegate se po několikaměsíční pauze vrátila ke svému podcastu a přinesla nečekanou zprávu. Po pěti letech, kdy žila s diagnózou roztroušené sklerózy, jí lékařka podle jejích slov...
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Australská modelka a návrhářka plavek Sahara Ray zemřela ve věku 34 let. Do povědomí veřejnosti se dostala mimo jiné díky fotografiím s Justinem Bieberem. Podle informací britského deníku Daily Mail...
Bianca Censori (31) ráda provokuje stylem „oblečená-neoblečená“ a do klubu The Living Room v Los Angeles vyrazila jen v síťovaném červeném body bez podprsenky. Její manžel Kanye West (49) byl naopak...