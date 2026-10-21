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Hartlova návštěva i pokřik před přenosem. Podívejte se do zákulisí StarDance

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Na druhé kolo StarDance se přišla podívat celá řada bývalých soutěžících a... Kaskadérka Hana Dvorská si líčení užívá. Patrik Hartl potěšil svým příchodem i porotkyni Tatianu Drexler. Radek Štěpánek a jeho taneční partnerka Vanda Bartošová Dětinská byli před... Před rokenrolem je potřeba zastřihnout kotlety. Kaskadérka Hana Dvorská rozdává energii a dobrou náladu celé šatně. Sara Prachař Sandeva se chystá na jive, při němž bude několikrát hlavou dolů. Patrika Hartla s úsměvem vítal i Zdeněk Chlopčík. Tomáš Matonoha nazouvá taneční boty na rychlý jive, po kterém sotva popadá dech. Radek Štěpánek před přenosem žertoval. Netušil ještě, že odtančí poslední... Na líčení a česání je přesný časový harmonogram. Marek Eben sleduje rozpis, kdy... Porotce Richard Genzer je před přenosem v klidu.
Na druhé kolo StarDance se přišla podívat celá řada bývalých soutěžících a někteří zašli před přenosem povzbudit ty současné. V šatnách je před vysíláním rušno. Maskéři a maskérky mají napilno a soutěžící si užívají poslední chvíle klidu. Někteří žertují, jiní jsou nervózní a počítají si v duchu kroky. Podívejte se, jak to v zákulisí StarDance vypadalo před druhým dílem.

ANKETA: Kdo podle vás vyhraje StarDance XIV?

celkem hlasů: 4100

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Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?

Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben

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