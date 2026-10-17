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První ze StarDance vypadl tenista Štěpánek. Diváky jeho tango nepřesvědčilo

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  22:26
Prvním vyřazeným párem ze StarDance jsou Radek Štěpánek a Vanda Bartošová...

Prvním vyřazeným párem ze StarDance jsou Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská. | foto: Profimedia.cz

Radek Štěpánek s taneční partnerkou
Radek Štěpánek v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)
Radek Štěpánek v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)
Radek Štěpánek, Vojtěch Dyk a Tatiana Drexler v zákulisí StarDance XIV (10....
17 fotografií
Druhý díl StarDance byl prvním, v němž jeden z tanečních párů vypadl. Do dalšího týdne tak nepostoupili Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská. Porota přitom nejhůř hodnotila zpěváka Tomáše Poláka, který se po svém výkonu neubránil slzám a došlo i na sprosté slovo.

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Radek Štěpánek po vyřazení poděkoval své taneční partnerce a ujistil všechny, že si svou účast ve StarDance užil. „Vím, jak to moje holčičky doma prožívají. Já tancoval hlavně pro ně,“ řekl Štěpánek.

„Takhle pilného studenta jste nezažili a pro mě odcházíš jako tanečník,“ řekla mu Vanda Bartošová Dětinská.

Tenista Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská nacvičili pro druhý díl tango, kterým chtěli vyobrazit příběh kočovné dívky, která se potká s argentinským seladonem.

„Já si tě celý život pamatuji v kraťasech a s chlupatýma nohama a teď to byla elegance. Byl jsem překvapen, jak jsi hezký člověk,“ řekl porotce Richard Genzer.

„Velmi náročně vystavěné tango. Je to na druhé kolo velmi dobré, ale musíte ještě pracovat na postavení a lépe odrolovávat chodidla,“ uvedla Tatiana Drexler.
Hodnocení poroty: 25 bodů

Kaskadérka Hanka Dvorská a Michal Kurtiš tančili tango. Ztvárnili tanec malíře s jeho múzou. „Tango se mi líbilo víc než ča-ča minulý týden. Byl to obrovsky dobrý sportovní výkon. Ale stále je chyba napětí ve vršku těla,“ řekla Drexler.

„Úplně jiný výkon než minulý týden. Úvod byl impozantní. Samozřejmě chyby tam byly, ale zas tak přísní nemusíte být,“ rozesmál svou poznámkou pověstný kat soutěže Zdeněk Chlopčík a dal páru nejvyšší známku z celé poroty.
Hodnocení poroty: 24 bodů

Herec a zpěvák Vojtěch Dyk a Catharina Málek byli favority po prvním kole. Celkově získali 30 bodů a nepokazili si to ani v druhém kole quickstepem.

„Pane Dyku, vy jste zázrak. To bylo tak dobré, tak přirozený pohyb. Podle mě máte nejdelší nohy, jaké jsme měli ve StarDance,“ rozplývala se Drexler.

„Klobouk dolů, já jsem netušila, co v tobě je, a to se známe delší dobu,“ řekla Burkiewiczová.
Hodnocení poroty: 31 bodů

Zpěvák Tomáš Polák a Adriana Mašková v prvním kole projevili obrovskou radost, i když hodnocení poroty tomu neodpovídalo. „Já jsem byl hrozně šťastný, že jsme to dokončili,“ vysvětlil Polák.

Tango, které zatančili na skladbu Elegant Murder, skončilo naopak slzami. „Já jsem slíbil dětem, že budu lepší než minule, protože mi strašně fandí a mé ženě, která má na starost celou domácnost, a takhle to po..ru,“ řekl, když dotančil.

„Určitě to byl lepší výkon než minule, tak vyřiď svým dětem, že to vzkazuji. Člověk dělá chyby, nejsme stroje, na to musíš být připravený a nepoukazovat na to,“ řekl Zdeněk Chlopčík.

„Kdybyste to neřekl, já bych si žádné chybičky ani nevšimla,“ řekla Drexler.
Hodnocení poroty: 15 bodů

Prvním vyřazeným párem ze StarDance jsou Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská.
Radek Štěpánek s taneční partnerkou
Radek Štěpánek v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)
Radek Štěpánek v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)
17 fotografií

Herečka Luciana Tomášová měla v prvním díle největší radost z pochvaly Zdeňka Chlopčíka. „Za to ta dřina stála,“ řekla.

Quickstep, který s tanečním partnerem Robinem Ondráčkem tančili na klasický hit L-O-V-E, tento porotce nehodnotil, ale Richard Genzer i Jana Burkiewiczová byli spokojeni.

„Mám pocit, že si to strašně užíváte, a to je podstata tance,“ řekla Burkiewiczová a vzhledem k hereččiným schopnostem ji vyzvala, aby se zaměřila na detaily. „Bylo to skvělé, jen detaily jako levá ruka mi vadily,“ řekl Richard Genzer.
Hodnocení poroty: 30 bodů

Herec Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková tančili ve druhém díle jive na slavný Jailhouse rock. Matonoha, který na JAMU propadl z moderního tance, se snažil tak, že nemohl popadnout dech a odpovídat Marku Ebenovi na otázky.

„Byl to rychlý jive. Překvapil jsi, jak jsi zvládl kopy. U základního kroku to chtělo víc odlepit od parketu. Oceňuji, že jsi vydržel v nasazení až do konce a za to dostaneš jeden bod navíc,“ řekl Zdeněk Chlopčík.

„Byl to spíš rokenrol, někdy jive, ale mělo to drive,“ řekla Jana Burkiewiczová a doporučila odhodit pomyslný batoh a otevřít hrudník.
Hodnocení poroty: 21 bodů

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Herec a hudebník Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová tančili quickstep na slavný song ze seriálu Přátelé I’ll be there for you. „To bylo fakt dobrý. Překvapili jste mě, protože tento song bych si jako choreografka nevybrala, ale mělo to humor, nadsázku, byl tam quickstep a byla tam i Phoebe a Joeyi,“ řekla Jana Burkiewiczová.

„Mělo by se poděkovat Zdeňkovi Chlopčíkovi, který Seana tak vystrašil, že do toho dal všechno a bylo to dobré,“ pochválila herce Tatiana Drexler.
Hodnocení poroty: 31 bodů

Herečka Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec předvedli jive na osmdesátkový hit Footloose. „Malinko roztřesené nohy. Ale ty sem vždy přineseš dobrou náladu a rozzáříš to tu,“ řekl Richard Genzer.

„Byl to krásný jive. Ale když si nevěříš, tak se začneš koukat dolů na parket a je to vidět,“ řekl Zdeněk Chlopčík.
Hodnocení poroty: 23 bodů

Zpěvačka Marta Jandová a Martin Prágr nazkoušeli tango na téma deprese a emoce se jim podařilo předat. „Krásné, rytmické, chodidla přesná a tys to prožila. A jak ses k Martinovi tulila, byla jsi strašně sexy,“ řekl Zdeněk Chlopčík.

„Viděla jsem krásné propojení. Od minulého týdne jste ušli dlouhou cestu,“ řekla Jana Burkiewiczová a s jejím hodnocením souhlasila i Tatiana Drexler, která také pochválila posun od prvního dílu.
Hodnocení poroty: 27 bodů

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