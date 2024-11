Benefiční StarDance se nejvíc povedlo Martě Dancingerové s Martinem Prágrem

Marta Dancingerová a Martin Prágr tančili paso doble pro Petra Svobodu, který se ocitl na vozíčku před pěti lety po operaci nádoru míchy.

„Jsem nadšená. Bylo to krásně odtancované. Váš výraz byl přesně, jak měl být,“ řekla Tatiana Drexler. Stejně uchváceni byli i zbylí členové poroty a pár si vytančil tři desítky.

Jen o bod méně získali Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk za paso doble pro Jakuba Bartoše, kterého srazil vlak a skončil jako kvadruplegik.

„Suverénně váš nejlepší tanec,“ zhodnotil výkon Vondráčkové Jan Tománek.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková zatančili slowfox pro Lucii Adamovou, která je na vozíku od tří let po autonehodě.

„Přišel charismatický borec, který má skvělý pohyb těla, ale chybělo tomu trochu postavení a trochu technika,“ řekl Jan Tománek a s ostatními porotci udělili 27 bodů.

Patrik Hartl a Tereza Prucková tančili slowfox pro Lucii Müllerovou, která je na vozíčku tři roky po pádu při přistání na paraglidu.

„Máte dobrou rytmiku, ale standard vypadá ve skutečnosti trochu jinak,“ řekla Tatiana Drexler. „Výborné nášlapy, dobrý rám a diváka to rozhodně bavilo,“ zhodnotil Jan Tománek a porota udělila 23 bodů.

Martina Ptáčková a Dominik Vodička tančili sambu pro Kamila Fialu, který je na vozíku kvůli úrazu po skoku do bazénu.

„Byla to specifická samba. Ale vy jste nikdy v životě netančila, takže to, co tady předvádíte, je malý zázrak,“ řekl Richard Genzer. Pár si vytančil 19 bodů.

Bodování od poroty se v příštím díle přičte k dalšímu hodnocení.

V závěru předvedli soutěžící společnou choreografii s patrony, kterou připravila Ivana Hannichová.

„Účast našich klientů ve StarDance má za cíl ukázat, že život usednutím na vozík nekončí. Vždy je pro nás těžké vybrat pouze pět klientů, kterým můžeme tuto speciální zkušenost nabídnout. Přál bych ji zažít každému,“ říká David Lukeš, ředitel Centra Paraple, pro které se během večera od sponzorů a diváků vybrala částka přesahující 43 milionů korun.

Tanečníci StarDance nacvičili společnou choreografii s klienty Centra Paraple.

„A samozřejmě jde i o prostředek, kterým můžeme oslovit široké publikum se žádostí o podporu, kterou naše centrum velmi potřebuje, protože více než polovinu ročního rozpočtu musíme zajistit z darů jednotlivců a firem,“ dodává.