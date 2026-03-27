Ve StarDance možná zatančí Vojta Dyk. Česká televize ale zatím účastníky tají

Zuzana Stiboříková
  8:28
Po roční pauze se diváci už nemohou dočkat 14. řady taneční soutěže StarDance …když hvězdy tančí. Není tedy divu, že už se spekuluje o účastnících. Mezi jmény, která se nesou éterem, je i oblíbený herec a zpěvák Vojta Dyk nebo Tomáš Polák z O5 a Radeček. Nic ale není jisté!
Vojta Dyk v O2 aréně | foto: Profimedia.cz

Součástí atmosféry StarDance je i to, že dokáže diváky napínat až do poslední chvíle. A to nejen v rámci živých soutěžních přenosů, ale také co se týče výběru celebrit, tanečníků a odborné poroty, která se rovněž pravidelně obměňuje. Jediné, co zůstává od první řady neměnné, je dvojice moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové.

Kdo bude tančit? Televize zatím mlčí

Server Expres.cz před pár dny přišel s informací, že z utajeného seznamu účastníků uniklo jméno herce Vojtěcha Dyka a také zpěváka a frontmana kapely O5 a Radeček Tomáše Poláka.

Sama Česká televize (ČT) však tuto informaci zatím nepotvrdila: „Podobně jako před každým ročníkem se i letos objevují spekulace o jménech možných účastníků, žádné z nich však v tuto chvíli nemůžeme potvrdit ani vyvrátit,“ uvedl Radek Konečný z tiskového oddělení veřejnoprávní televize.

Velký návrat „kata". Zdeněk Chlopčík bude opět porotcem StarDance

Nicméně Vojta Dyk vystupoval jako host na finálové show StarDance Tour v O2 aréně 4. listopadu 2026. Turné se účastnila také jeho manželka herečka Tatiana Dyková, která se v roce 2007 probojovala po boku Petra Čadka až do finále. Další spolupráce s televizním projektem se tedy nedá vyloučit.

Vojta Dyk a Tatiana Dyková

Tomáš Polák

Kdy budou známí účastníci?

Jak pro iDNES.cz potvrdil dále zástupce ČT, jména účastníků letošního ročníku StarDance začne televize postupně odtajňovat již v následujících dnech. Všechny soutěžní páry pak budou zveřejněny 21. dubna 2026.

Kdy bude další StarDance, ptají se natěšení fanoušci. Soutěž slaví 20. výročí

Mezi soutěžícími se vždy objevují známí herci, zpěváci, moderátoři a sportovci, v posledních řadách však produkce dbá o co největší pestrost. V roce 2016 se účastnil například kuchař Emanuele Ridi, v roce 2019 rybář Jakub Vágner a spisovatelka Radka Třeštíková, v roce 2021 zase farářka Martina Viktorie Kopecká. Z poslední 13. řady v roce 2024 si vítězství odnesl herec Oskar Hes po boku Kateřiny Bartuněk Hrstkové.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve finále StarDance XIII (14. prosince 2024)

27. března 2026  8:30

Ve StarDance možná zatančí Vojta Dyk. Česká televize ale zatím účastníky tají

Vojta Dyk v O2 areně

Po roční pauze se diváci už nemohou dočkat 14. řady taneční soutěže StarDance …když hvězdy tančí. Není tedy divu, že už se spekuluje o účastnících. Mezi jmény, která se nesou éterem, je i oblíbený...

27. března 2026  8:28

