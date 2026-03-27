Součástí atmosféry StarDance je i to, že dokáže diváky napínat až do poslední chvíle. A to nejen v rámci živých soutěžních přenosů, ale také co se týče výběru celebrit, tanečníků a odborné poroty, která se rovněž pravidelně obměňuje. Jediné, co zůstává od první řady neměnné, je dvojice moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové.
Kdo bude tančit? Televize zatím mlčí
Server Expres.cz před pár dny přišel s informací, že z utajeného seznamu účastníků uniklo jméno herce Vojtěcha Dyka a také zpěváka a frontmana kapely O5 a Radeček Tomáše Poláka.
Sama Česká televize (ČT) však tuto informaci zatím nepotvrdila: „Podobně jako před každým ročníkem se i letos objevují spekulace o jménech možných účastníků, žádné z nich však v tuto chvíli nemůžeme potvrdit ani vyvrátit,“ uvedl Radek Konečný z tiskového oddělení veřejnoprávní televize.
|
Nicméně Vojta Dyk vystupoval jako host na finálové show StarDance Tour v O2 aréně 4. listopadu 2026. Turné se účastnila také jeho manželka herečka Tatiana Dyková, která se v roce 2007 probojovala po boku Petra Čadka až do finále. Další spolupráce s televizním projektem se tedy nedá vyloučit.
Kdy budou známí účastníci?
Jak pro iDNES.cz potvrdil dále zástupce ČT, jména účastníků letošního ročníku StarDance začne televize postupně odtajňovat již v následujících dnech. Všechny soutěžní páry pak budou zveřejněny 21. dubna 2026.
|
Mezi soutěžícími se vždy objevují známí herci, zpěváci, moderátoři a sportovci, v posledních řadách však produkce dbá o co největší pestrost. V roce 2016 se účastnil například kuchař Emanuele Ridi, v roce 2019 rybář Jakub Vágner a spisovatelka Radka Třeštíková, v roce 2021 zase farářka Martina Viktorie Kopecká. Z poslední 13. řady v roce 2024 si vítězství odnesl herec Oskar Hes po boku Kateřiny Bartuněk Hrstkové.