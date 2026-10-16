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StarDance 2026: kdy se vysílá, kdo s kým tančí, kdy bude finále

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  12:39
StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu? | foto: koláž iDNES.cz

Catharina Málek ve StarDance XIV (2026)
Martin Prágr ve StarDance XIV (2026)
Adriana Mašková ve StarDance XIV (2026)
Lenka Nora Návorková ve StarDance XIV (2026)
93 fotografií
Nová řada taneční soutěže StarDance 2026 začala v sobotu 10. října 2026. Kdo s kým tančí, kdo je v porotě a na kdy je naplánováno finále?

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Kdy ČT vysílá StarDance 2026?

14. řada soutěže StarDance... když hvězdy tančí začala v sobotu 10. října, vysílá se každou sobotu od 20 hodin a na programu ČT 1 a hvězdné finále je naplánované na sobotu 12. prosince 2026.

Každý nový díl se opět vysílá v přímém přenosu, krátké pětiminutové reportáže ze zákulisí a historie soutěže pak televize nabízí každý večer kromě soboty po 20. hodině.

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?
Catharina Málek ve StarDance XIV (2026)
Martin Prágr ve StarDance XIV (2026)
Adriana Mašková ve StarDance XIV (2026)
93 fotografií

Kdo soutěží ve StarDance 2026

Letos tvoří desítku osobností ve StarDance pět herců, tři zpěváci, tenista, kaskadérka. Herce zastupují Sara Sandeva, Petra Nesvačilová, Luciana Tomášová, Tomáš Matonoha a Tomas Sean Pšenička, zpěváky pak Marta Jandová, Vojtěch Dyk a Tomáš Polák ze skupiny O5 a Radeček. Taneční boty poprvé obouvá tenista Radek Štěpánek a také kaskadérka Hana Dvorská.

Do soutěže nastupuje vždy deset tanečních párů. Letošní ročník přinesl neplánovanou výjimku. Těsně před prvním soutěžním večerem oznámila Česká televize, že ze soutěže odstupuje herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která měla tančit s Filipem Hudlickým. Rozhodnutí padlo poté, co si herečka během zkoušky zranila nohu a její zdravotní stav jí další účast ve StarDance neumožňuje.

Kdo bude soutěžit ve StarDance 2026?
Účastníciprofesepartneři
Hana Dvorská (65 let)kaskadérkaMichal Kurtiš
Vojtěch Dyk (40 let)herecCatharina Málek
Marta Jandová (51 let)zpěvačkaMartin Prágr
Tomáš Matonoha (55 let)herecLenka Nora Návorková
Tomáš Polák (46 let)zpěvák O5 a RadečekAdriana Mašková
Tomas Sean Pšenička (21 let)herecNatálie Otáhalová
Sara Sandeva (28 let)herečkaDaniel Makovec
Radek Štěpánek (47 let)tenistaVanda Bartošová Dětinská
Luciana Tomášová (30 let)herečkaRobin Ondráček

Produkce StarDance se rozhodla vsadit také na mladé a neokoukané tváře, jejichž kariéru může účast ve sledované taneční soutěži slibně nastartovat.

Prvního kola se v sobotu 11. října zúčastnila i Petra Nesvačilová s partnerem, kteří mimo soutěž vystoupili s upravenou verzí svého tance.

Kde si vsadit na vítěze StarDance 2026?

S kým budou tančit celebrity?

Ve čtrnácté řadě StarDance nemohou chybět královny tanečního parketu Lenka Nora Návorková a Adriana Mašková, které si ve StarDance zatančí už popáté. Lenka Nora Návorková zvítězila v deváté řadě po boku Jiřího Dvořáka, Adriana Mašková pak v desáté řadě s Janem Cinou. Dalšími známými tanečníky čtrnácté řady jsou Robin Ondráček, Natálie Otáhalová, Michal Kurtiš, Martin Prágr a Vanda Bartošová Dětinská.

Novými tvářemi ve StarDance jsou Daniel Makovec a Filip Hudlický, který kvůli zranění partnerky skončil bohužel ještě před začátkem soutěže. Novinkou je také účast zahraniční tanečnice. Catharina Málek vystupovala v rakouské verzi soutěže třikrát (v letech 2020, 2023 a 2025) a v loňském ročníku se s kabaretiérem Paulusem Bohlem dostala do finále, kde skončili druzí. Letos zatančí s Vojtěchem Dykem.

Catharina Málek ve StarDance XIV (2026)

Daniel Makovec ve StarDance XIV (2026)

Filip Hudlický před začátkem StarDance XIV (2026)

Potvrzení tanečníci ve StarDance 2026
JménoŘady Partneři
Lenka Nora Návorková9., 11., 12., 13. Jiří Dvořák (2019, vítězové), Mirai Navrátil (2021), Marek Adamczyk (2023), Jiří Ježek (2024)
Michal Kurtiš4., 6., 7. Aneta Langerová (2010, finalisté), Anna Polívková (2013, vítězové), DJ Lucca (2015)
Natálie Otáhalová10.Matouš Ruml (2019, finalisté)
Robin Ondráček9., 11., 13.Monika Bagárová (2018), Marika Šoposká (2021), Jana Paulová (2024)
Vanda Bartošová Dětinská2.Robert Záruba (2007)
Daniel Makovec-ve StarDance poprvé
Adriana Mašková10., 11., 12., 13.Miroslav Hanuš (2019), Jan Cina (2021, vítězové), Josef Maršálek (2023), Filip Blažek (2024)
Filip Hudlický-ve StarDance poprvé
Catharina Málek-v české StarDance poprvé
Martin Prágr10., 11., 12., 13.Gabriela Soukalová (2019), Simona Babčáková (2021), Iva Kubelková (2023), Marta Dancingerová (2024, finalisté)

Nově se bude hlasovat v aplikaci

K dvacátému výročí si tvůrci oblíbeného tanečního pořadu nadělili také jednu technickou novinku, a sice mobilní aplikaci, kde mohou diváci sledovat aktuality z tréninků a momenty ze zákulisí, profily všech tanečních párů nebo rozhovory.

Aplikace je ke stažení zdarma a jejím prostřednictvím budou moc diváci hlasovat pro své favority, jeden hlas v aplikaci vychází na 19 korun.

Jak potvrdilo tiskové oddělení ČT, aplikace nenahrazuje klasické SMS, ale jde o další alternativu hlasování.

Kvíz o StarDance: Vítězové, porota, taneční páry. Otestujte své znalosti

Porota ve StarDance 2026

Do poroty se letos vrátil tanečník a choreograf Zdeněk Chlopčík, který se v předchozích ročnících stal obávaným „katem“. Zatímco loni na StarDance Tour chyběl, letos byl prvním oficiálně oznámeným porotcem.

Další stálicí a členkou poroty je tanečnice Tatiana Drexler. Diváci Táňu milují pro emotivní hodnocení plná obdivu a oblíbená „nevystreté kolená“. Vtipálkem poroty pak bývá bývalý tanečník ze skupiny UNO, herec a moderátor Richard Genzer, který na účast ve StarDance 2026 rovněž kývl.

Velký návrat „kata“. Zdeněk Chlopčík bude opět porotcem StarDance

Porota soutěže bývala čtyřčlenná, s výjimkou 12. a 13. ročníku, kdy měla jen tři členy. Letos se opět vrací model čtyř porotců, který doplní choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová.

Porota StarDance...když hvězdy tančí 2026
JménoŘadaRok
Zdeněk Chlopčík1. – 12. řada, 14. řada2006 - 2023, 2026
Tatiana Drexler2. – 14. řada2007 – 2026
Richard Genzer10. – 14. řada 2019 – 2026
Jana Burkiewiczová14. řada2026

Proč moderátoři Eben s Kostkovou končí?

Celou 14. řadou budou diváky provázet Marek Eben a Tereza Kostková, kteří byli soutěži věrní celých 20 let. „Marek Eben a Tereza Kostková jsou od první řady symbolem noblesy, humoru a atmosféry, kterou si diváci s tímto formátem neodmyslitelně spojují,“ uvedla ČT. Eben a Kostková uváděli i loňskou StarDance Tour, při které se soutěžící podívali do šesti velkých měst.

Marek Eben ve StarDance XIV (2026)

Tereza Kostková ve StarDance XIV (2026)

V září 2026 však Tereza Kostková a Marek Eben oznámili, že 14. řada soutěže bude jejich poslení. „Myslím, že umět něco ve správnou chvíli uzavřít a pustit dál je přirozenou součástí naší profese – a vlastně i života. Poslední tři roky jsem o tom navíc poměrně otevřeně mluvila. A nevím, jestli dvacet let potřebuje ještě nějaký další důvod,“ vysvětlila pro iDNES.cz Tereza.

Její slova potvrdil i Marek Eben: „Terezka o tom opravdu mluví už pár let a myslím, že má pravdu. Celosvětově žádnou verzi StarDance nemoderovala stejná dvojice dvacet let. Je hezké a potěšující, že nás to diváci nechali uvádět takhle dlouho.“

Kdo populární dvojici nahradí, je zatím ve hvězdách. ČT ale potvrdila, že už s několika osobnostmi jedná.

Odejít v nejlepším je čest. Eben a Kostková promluvili o odchodu ze StarDance

14. ledna 2024

Vítězové StarDance od roku 2006

Poprvé se soutěž konala v roce 2006. Zprvu se vysílala každý rok, později každý druhý rok. Díky tomu má sice již 20leté jubileum, ale přitom se bude konat „teprve“ 14. ročník.

Rok 2025 byl výjimečný, protože si televize vyzkoušela zcela jiný formát. Místo pravidelného televizního vysílání z jednoho místa se soutěžní taneční dny konaly postupně v šesti velkých městech od Karlových Varů po Ostravu.

Některým fanouškům vadilo, že soutěž nemohou sledovat z pohodlí domova na televizních obrazovkách, ale stala se událostí pro „vyvolené“.

Kdo vyhrál ve StarDance
RokVítězný pár
2006herec Roman Vojtek a Kristýna Coufalová
2007akrobatický lyžař Aleš Valenta a Iva Langerová
2008herečka Dana Batulková a Jan Onder
2010herec Pavel Kříž a Alice Stodůlková
2012atletka Kateřina Baďurová a Jan Onder
2013herečka Anna Polívková a Michal Kurtiš
2015herečka Marie Doležalová a Marek Zelinka
2016herec Zdeněk Piškula a Veronika Lálová
2018herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková
2019herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička
2021herec Jan Cina a Adriana Mašková
2023herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička
2024herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková
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