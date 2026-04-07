Kdo bude mezi účastníky letošní taneční soutěže StarDance? Česká televize zatím zveřejnila jména devíti soutěžících. Na ohlášení posledního účastníka či účastnice diváci dosud čekají. Bude jím Vojta Dyk, jehož jméno v této souvislosti padá nejčastěji?
Dosud jsou známí čtyři muži a pět žen, které v soutěži vystoupí. Mezi jejich profesemi se objevuje nejčastěji herectví a zpěv, ale nechybí ani tenista a kaskadérka. Podrobnosti i jména mají být oznámena do 21. dubna. Kdo jsou již ohlášení soutěžící ve StarDance 2026?
|Marta Jandová
|zpěvačka
|51 let
|Tomas Sean Pšenička
|herec
|21 let
|Sara Sandeva
|herečka
|28 let
|Radek Štěpánek
|tenista
|47 let
|Hana Dvorská
|kaskadérka
|65 let
|Tomáš Matonoha
|herec
|55 let
|Luciana Tomášová
|herečka
|30 let
|Tomáš Polák
|zpěvák O5 a Radeček
|46 let
|Petra Nesvačilová
|herečka
|40 let
|?
Kdy bude StarDance 2026?
14. řada soutěže StarDance... když hvězdy tančí bude mít premiéru na podzim 2026 na ČT1. První díl by se měl podle dostupných informací vysílat 10. října, hvězdné finále je naplánované na 12. prosince.
Přímý přenos každého nového dílu bude opět v sobotu večer. Bude to hlavní programový tahák České televize na letošní podzim. Krátké pětiminutové reportáže ze zákulisí a historie soutěže pak televize nabízí každý večer po 20. hodině.
Kdo soutěží ve StarDance 2026
Do soutěže nastupuje vždy deset tanečních párů. Jako první účastnice letošního 14. ročníku byla představena zpěvačka Marta Jandová. Následovali tenista Radek Štěpánek, herečka a režisérka Petra Nesvačilová, herec a muzikant Tomáš Matonoha nebo kaskadérka Hana Dvorská.
Mezi herci produkce sází také na mladé a neokoukané tváře, jejichž kariéru může účast ve sledované taneční soutěži slibně nastartovat. Vedle Sary Sandevy se letos na parketu objeví Tomas Sean Pšenička a Luciana Tomášová, které mohou znát televizní diváci ze seriálu Ratolesti. Nakonec se potvrdila i účast zpěváka O5 a Radeček Tomáše Poláka.
Desáté jméno zatím známé není. Spekuluje se o zpěvákovi a herci Vojtěchu Dykovi, ale televize to dosud nepotvrdila. Jeho účast předesílal už koncem března server Expres.cz . „Podobně jako před každým ročníkem se i letos objevují spekulace o jménech možných účastníků, žádné z nich však v tuto chvíli nemůžeme potvrdit ani vyvrátit,“ řekl k tomu tehdy pro iDNES.cz Radek Konečný.
Kdo budou moderátoři?
Zatímco jména soutěžících i porotců televize odhaluje postupně, moderátorské role jsou víceméně jasné. Marek Eben a Tereza Kostková jsou stálice už 20 let.
Jako moderátoři pro ročník 2026 zatím potvrzeni nejsou, ale podle dřívějších vyjádření ČT se zdá, že se s nimi počítá. „Marek Eben a Tereza Kostková jsou od první řady symbolem noblesy, humoru a atmosféry, kterou si diváci s tímto formátem neodmyslitelně spojují,“ uvedla ČT. Eben a Kostková uváděli i loňskou StarDance Tour, při které se soutěžící podívali do šesti velkých měst.
Porota ve StarDance 2026
Porotci se také občas proměňují, ale tři z nich zasedají do hodnotícího sboru pravidelně. Především tanečník a choreograf Zdeněk Chlopčík, který se v předchozích ročnících stal obávaným „katem“. Zatímco loni na StarDance Tour chyběl, letos byl prvním potvrzeným porotcem.
Další stálicí poroty StarDance je tanečnice Tatiana Drexler, kterou diváci milují pro emotivní hodnocení plné obdivu, ale i kritiky, že chyběla „vystretá kolená“. Oblíbeným vtipálkem pak bývá bývalý tanečník ze skupiny UNO, herec a moderátor Richard Genzer.
Porota soutěže bývala čtyřčlenná, od 12. ročníku měla jen tři členy. Výjimkou byl loňský „výjezdní“ rok, kdy v porotním sboru usedly opět čtyři osobnosti.
14. ledna 2024
Vítězové StarDance od roku 2006
Poprvé se soutěž konala v roce 2006. Zprvu se vysílala každý rok, později každý druhý rok. Díky tomu má sice již 20leté jubileum, ale přitom se bude konat „teprve“ 14. ročník.
Rok 2025 byl výjimečný, protože si televize vyzkoušela zcela jiný formát. Místo pravidelného televizního vysílání z jednoho místa se soutěžní taneční dny konaly postupně v šesti velkých městech od Karlových Varů po Ostravu.
Některým fanouškům vadilo, že soutěž nemohou sledovat z pohodlí domova na televizních obrazovkách, ale stala se událostí pro „vyvolené“.
|Rok
|Vítězný pár
|2006
|herec Roman Vojtek a Kristýna Coufalová
|2007
|akrobatický lyžař Aleš Valenta a Iva Langerová
|2008
|herečka Dana Batulková a Jan Onder
|2010
|herec Pavel Kříž a Alice Stodůlková
|2012
|atletka Kateřina Baďurová a Jan Onder
|2013
|herečka Anna Polívková a Michal Kurtiš
|2015
|herečka Marie Doležalová a Marek Zelinka
|2016
|herec Zdeněk Piškula a Veronika Lálová
|2018
|herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková
|2019
|herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička
|2021
|herec Jan Cina a Adriana Mašková
|2023
|herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička
|2024
|herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková