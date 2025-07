Sedmnáct kamionů, dvě stě lidí. StarDance Tour je větší než Kabáti, hlásí režisér show

StarDance Tour nabídne to nejlepší z minulých řad a především živý kontakt s diváky. „Divím se, že to nevzniklo už dávno. Ale možná je dobře, že jsme si počkali. Lidé se těší – a když se divák těší, máte třetinu práce hotovou,“ míní moderátor Marek Eben, který celou show doprovodí i naživo po boku své kolegyně Terezy Kostkové.

Eben přiznává, že prostředí sportovních hal pro něj bude novou zkušeností. „Nejsem typ, co by křičel a skákal. Ale když mluvím s lidmi, tak už mají lístky a těší se na to. To je vždycky dobré znamení.“

Velká očekávání mají i samotní tanečníci. „Nikdy by mě nenapadlo, že budu tančit před vyprodanou O2 arenou,“ říká profesionál Martin Prágr, který na tour vystoupí s Ivou Kubelkovou. Ta kvůli přípravám absolvovala dokonce operaci kolene dřív, než původně plánovala, aby mohla včas začít trénovat.

V porotě usedne místo Jana Tománka tanečník a choreograf Marek Zelinka, který se divákům připomene i jako vítěz jedné z předchozích řad. Silné bude i samotné obsazení – na pódiu se totiž objeví vítězové i nejoblíbenější páry napříč sezonami. „Tohle jsme ve StarDance ještě nikdy nezažili,“ upozorňuje Eben. „Bude to mimořádně silná sestava.“

Mimořádně náročné jsou také přípravy na celou tour. Podle vedoucího projektu Luboše Kříže bude nutné velké sportovní haly přestavět na taneční parket za pouhý den a noc. „Na každou lokalitu pojede sedmnáct kamionů a budeme mít zhruba dvě stě lidí, kteří budou pomáhat s celou organizací a stavbou,“ konstatuje. „Když jedou na turné Kabáti, mají míň techniky než my,“ dodává s úsměvem režisér projektu Vít Bělobradský.

Malou ochutnávku show, která začne na konci září, mohou prožít i návštěvníci filmového festivalu v Karlových Varech, kde se ve středu 9. července v 15 hodin představí tanečnice Kateřina Bartůněk Hrstková s Oskarem Hesem. „Budeme tančit na Mlýnské kolonádě a budou to čísla, která dobře znáte z televizní soutěže,“ prozradila profesionální tanečnice.

Turné tak navazuje na úspěch televizního formátu, který si i po letech drží silnou diváckou základnu. Eben to vysvětluje jednoduchým receptem: „Obrazovka je dnes plná hrubosti, agrese a konfliktů. Lidem se stýská po něčem noblesním, kde se k sobě chováme hezky. A to je právě StarDance.“

StarDance Tour je show, která se odehraje na podzim 2025. Moderovat ji bude dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. Součástí dvouhodinové show bude živý orchestr i porota. Tour bude mít zastávky v šesti městech: Karlovy Vary, Ostrava, Brno, Liberec, Pardubice a Praha. Z jednotlivých měst uvidí diváci České televize krátké sestřihy. Z celého Tour vznikne také silvestrovský televizní pořad.