Motl objasnil Exupéryho smrt, kamarádil se synem nacisty. Toužil být hercem

„Já jsem recitoval nějaké svoje básně a on si mě vzal stranou a říká mi: Pane Motl, staňte se radši spisovatelem než hercem. A víte proč? Vy máte velice tuctový obličej, vás čeká to, že skončíte třeba v Šumperku a nikdo vás nebude znát. A nejhorší je, když herce nikdo nezná. Tohle mi řekl – a já jsem se stal spisovatelem,“ prozradil Stanislav Motl.

Za svou dosavadní kariéru napsal dvacet tři knih, převážně s historickou tematikou, v rozhlase má už řadu let vlastní pořad a je rovněž autorem několika scénářů k filmovým dokumentům. Mimo jiné rozpletl záhadu smrti francouzského spisovatele Antoina de Saint Exupéryho.

„Já mám takový zvláštní způsob práce, že cestuju hodně po světě, abych nasál genia loci. A po tomhle jsem třeba pátral dvacet let. Postupem doby – protože se třeba říkalo, že Exupéry zmizel s mimozemskými civilizacemi – s pomocí dvou kamarádů Francouzů jsme vyhodnotili pět letců, kteří ještě žili a kteří byli na té základně. A byl tam i Horst Rippert,“ uvedl. Rippert byl pilot Luftwaffe, který se v roce 2008 přiznal k sestřelení letounu francouzského spisovatele – s přiznáním prý otálel, protože se bál a činu hluboce litoval.

Stanislav Motl dělal také rozhovory s několika potomky vysokých nacistických pohlavárů. „Řekl bych, že s panem Martinem Bormannem jsme uzavřeli i přátelství. On to byl kněz a strašně zajímavý a pokorný člověk,“ vyprávěl a vzpomínal, že Bormann mladší měl touhu napravit to strašné, co se v jeho rodině stalo.

Syn Hitlerova tajemníka Martin Bormann jr. se na dlouhá léta oddal službě katolické církvi.

Svoji práci, která je plná bádání a hledání v archivech po celém světě, dělání rešerší a podobně, Motl považuje za velké dobrodružství. A to, že je v ní mistrem, dokazují dvě mimořádná ocenění: The AIB International Media Excellence Awards. Toto ocenění udělované v Londýně je považováno za rozhlasového Oscara.

„V roce 2010 jsem to dostal jako první Čech a v roce 2011 jsem to jako první na světě obhájil,“ doplnil publicista s tím, že v prvním případě se jednalo o jeho srdeční příběh o mladém židovském chlapci, který se zajímal o astronomii a za války v Terezíně založil dětský časopis Vedem. Podruhé to bylo za příběh českého stíhacího pilota Timota Hamšíka.

Na jeho práci Jan Kraus velice ocenil i to, že hledá historický kontext a nesnaží se být soudcem. Stanislav Motl prozradil také řadu zajímavostí o Lídě Baarové, Karlu Högerovi nebo posledním přeživším Titaniku, který byl původem Čech.

9. března 2023