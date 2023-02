Co si budeme namlouvat, herci jsou ryzí prostitutky, říká Stanislav Majer

Robert je hledaný muž, kterému se shodou okolností podaří získat novou identitu. Díky ní teď stojí na té správné straně zákona. K minulosti ho ale váže láska k parťačce Sáře a také kradené diamanty, které potřebuje najít, i když dobře ví, že ho to může stát život. Co vás přimělo tuto roli přijmout?

Líbil se mi příběh. Byl zajímavě napsaný. Hraju chlapa, který se pohybuje do slova a do písmene na hraně zákona. Zákon totiž současně zastupuje i porušuje. Je to lupič, kterému se shodou okolností podaří získat novou identitu a postavit se na druhou stranu zákona. Baví mě, že to není další klasický detektiv. A přesvědčily mě i lokace. Točili jsme v Brdech, v přírodě. Tušil jsem, že to bude zábavné léto.

Není nic nepříjemnějšího než hrát opilého a sex. Kouká na vás při tom polovina štábu.