Stanislav Aubrecht vystudoval konzervatoř a po škole hrál převážně divadlo. Objevil se ale i v několika filmech a později založil společnost, s níž do Česka přinesl světové muzikály. „Chtěli jsme dělat Kočky, ale ty nám nedali. Ale dali nám Jesus Christ Superstar a na mně zbylo to, abych to produkoval. Musel jsem přesvědčit banku o tom, že to má ekonomický smysl,“ vzpomíná.

Akutní lymfoblastická leukémie Agresivní krevní onemocnění, které postihuje bílé krvinky (lymfocyty). Změnou genetické informace tyto buňky získávají poruchu vyzrávání, stávají se nesmrtelnými a nekontrolovaně se množí, což vede k řadě komplikací. Pacienti jsou často chudokrevní.

Muzikál měl obrovský úspěch a dočkal se 1288 repríz. Aubrecht se oženil a měl syna. Pak ale začaly zdravotní problémy. „Evitu už jsem řídil z nemocnice,“ vzpomíná.

„Byl jsem strašně unavený. Držel jsem telefon v ruce a bolela mě, nemohl jsem ho udržet. Když jsem koukal, v jednom bodě jsem začal mít šedé místo. Měl jsem křeče v nohou. Myslel jsem, že si odpočinu přes Vánoce a bude to dobré,“ vzpomíná na začátek nemoci.

Krevní test ukázal, že je chudokrevný, a další testy potvrdily akutní lymfoblastickou leukémii. „Byl jsem tam kolem dvou let. Leukémie se léčila tehdy tak, že odstraní kostní dřeň, takže člověk nemá žádnou imunitu a když dostane rýmu, umře. Proto je na sterilním pokoji,“ vysvětluje Aubrecht.

Dárce kostní dřeně pro něj nenašli a byl tak závislý jen na chemoterapii. „Dostal jsem reaktivní depresi na hormon nadledvinek. Tři dny mého života jsem nevěděl, že žiju,“ vzpomíná Aubrecht. Měl štěstí. Polovina dospělých se dožívá po diagnóze pěti let. On ukončil léčbu v roce 1999 a od té doby se leukémie nevrátila.

Do divadla už se ale nevrátil. Vrhl se na gastronomii a otevřel vlastní restauraci, kde i vařil. Pandemie covidu však jeho podnikání zničila. „Vždycky všechno vybuduji, pak přijde něco, co nemohu ovládnout, a je konec. O všechno jsem přišel,“ říká Aubrecht, který se nyní živí uměleckou tvorbou se dřevem a vyrábí designový nábytek.

Jeho zkušenost s nemocí ale zřejmě ovlivnila i směřování jeho syna Václava, protože ten ho nenásledoval v umělecké kariéře, ale stal se hematoonkologem.