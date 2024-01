Vítězem show Big Brother je rekvizitář z Čelákovic, z vily si odnáší 2,5 milionu

Televize Nova a Markíza loni na podzim společně vrátily na české a slovenské televizní obrazovky novou generaci Big Brother Česko & Slovensko.

Reality show odstartovala na Voyo a TV Nova loni 13. listopadu, spolubydlící ve vile strávili celkem devět týdnů. Šestnáct soutěžících sledovalo ve vile 24 hodin denně celkem osmapadesát kamer. Účastníci plnili během svého pobytu různé úkoly, po kterých následovala buď odměna, nebo trest. Show moderoval Míra Hejda.

Vyřazovací kolo bylo vždy v sobotu. Finálový duel připadl večer 13. ledna 2024 na Zoe a Standu. Vítězem reality show se stal Stanislav Liška, po několika měsících strávených ve vile si po hlasování diváků odnáší výhru 2,5 milionu korun.

„Jsem v šoku jako nikdy v životě. Myslím, že mi to úplně docvakne až zítra. Je to neuvěřitelné a jsem za to moc vděčný. Bude velká oslava,“ řekl rekvizitář bezprostředně poté, co byl vyhlášen vítězem.

Už před finále se svěřil s tím, za co by utratil finanční výhru. „Poměrně značná část by připadla na nějakou oslavu, nebudu lhát. Potom bych docela rád zrekonstruoval svůj byt. Určitě by také proběhla nějaká investice, nějaký krypto. A něco bych si určitě nechal našetřeného, abych si mohl žít, jak se mi zlíbí. Také bych si koupil nějaký pěkný oblečení,“ popsal Liška.

Rekvizitáři Stanislavu Liškovi je 27 let, pochází z Čelákovic. Říká o sobě, že má charakteristický smysl pro humor a občas je rád škodolibý. Mezi jeho koníčky patří skateboard, hudba a tanec. V domě Big Brothera pro něj byla velkou výzvou i abstinence.

Big Brother se loni vrátil na obrazovky po osmnácti letech. „Vítězové jsou vždy voleni diváky. Obecně platí, že se jedná o velmi silné osobnosti s různými sociálními i fyzickými dovednostmi, díky kterým to dotáhnou až do konce hry. Rozhodující je vždy, jak mají hráči nastavené své hodnoty, jak je projevují a hájí, jaké mají strategie,“ řekla koncem července v rozhovoru pro iDNES.cz kreativní producentka pořadu Elena Chopakova.

„Součástí pořadu není jakékoli násilí a zakázaný je také jakýkoli kontakt s vnějším světem. Spolubydlící po dobu svého pobytu nikoho jiného nevidí ani neslyší. Dokonce nepřijdou nikdy do kontaktu se členy štábu a to od momentu, co vstoupí do vily. Jediným pojítkem mezi světem a spolubydlícími je Big Brother a jeho slovo je zákonem v domě. Jakékoli porušení pravidel vede k okamžitému trestu,“ dodala.

Reality show Big Brother byla poprvé uvedena v roce 1999 v Nizozemsku a následně se raketově rozšířila do celého světa. V Česku ji poprvé uvedla TV Nova v roce 2005. Deset milionů korun v hotovosti vyhrál po hlasování diváků čtyřiadvacetiletý David Šín přezdívaný Šrek. Druhá skončila Eva Horzinková, třetí Filip Trojovský. O přízeň diváků tehdy bojoval Big Brother s konkurenčním projektem Primy s názvem VyVolení.

VIDEO: Reality show Big Brother 2023, hádka Elly a Standy: