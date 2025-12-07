Štafetu bídáků jsem zdědil po tátovi, líčí Cyril Dobrý. Ale takový cholerik nejsem

Premium

Fotogalerie 8

Před pěti lety z jeho role vraha v seriálu Zrádci chvílemi až mrazilo, jak byl přesvědčivý, teď si ve fantasy Zrození alchymistky zahrál dobrosrdečného učitele kouzel a čar. „Jsem rád, že jsem si po sérii grázlů mohl střihnout kladnou postavu,“ říká s úsměvem herec a příležitostný truhlář a svářeč Cyril Dobrý. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Milan Eisenhammer
  14:00
Před pěti lety z jeho role vraha v seriálu Zrádci chvílemi až mrazilo, jak byl přesvědčivý, teď si ve fantasy Zrození alchymistky zahrál dobrosrdečného učitele kouzel a čar. „Jsem rád, že jsem si po sérii grázlů mohl střihnout kladnou postavu,“ říká s úsměvem herec a příležitostný truhlář a svářeč Cyril Dobrý.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nos, oči i talent zdědil po otci Karlovi, výrazném především divadelním herci, z něhož vlastně nedávno udělal dědečka. „Půl roku jsem táta. Ke štěstí mi stačí na dceru koukat, nemusím dělat nic jiného,“ zasní se. Díky této nové roli se prý zklidnil a taky úplně přestal pít. Co by udělal, kdyby mohl jako mistr alchymista učinit zázrak?

Vrátil jste se při natáčení filmu Zrození alchymistky vzpomínkami do dětství?
To ani ne. Žánrově mi ten film moc blízký není, nikdy jsem netoužil točit pohádky ani fantasy, ale práce na tomto filmu mě bavila. Hlavně kvůli dětským hercům, se kterými jsem se na place potkával nejčastěji. Oběma tehdy bylo kolem dvanácti třinácti let a viděl jsem na nich, jak moc je to téma i samotný příběh oslovují. A právě této věkové skupině diváků je to primárně určené. Věřím, že kdybych byl v jejich věku, taky mě to úplně pohltí.

Vždycky jsem byl citlivý, přestože se věnuju převážně klučičím koníčkům, ale teď se to ještě prohloubilo.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

Nejčtenější

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká (35) tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým (55) v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby...

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

Hezucký podlehl nádoru, který zasáhl játra. Odešel klidně, prozradila manželka

Patrik Hezucký a Nikola Pastirčáková

Manželka Patrika Hezuckého promluvila poprvé o tom, co bylo příčinou úmrtí jejího muže. Nikola Hezucká popsala, že oblíbenému moderátorovi Ranní show lékaři začátkem září oznámili, že má nádor...

7. prosince 2025  15:17

Trénink v Oblacích uzavřel Movember. Neodkládejte prevenci, vyzývají známé tváře

Nikol Moravcová na akci The Stronger Man Experience 2025, která v restauraci...

V restauraci Oblaca v pražské Žižkovské věži se konal výjimečný event The Stronger Man Experience 2025, který symbolicky zakončil český Movember. Sportovní lekce spojená s osvětou o rakovině varlat a...

7. prosince 2025

Štafetu bídáků jsem zdědil po tátovi, líčí Cyril Dobrý. Ale takový cholerik nejsem

Premium
Před pěti lety z jeho role vraha v seriálu Zrádci chvílemi až mrazilo, jak byl...

Před pěti lety z jeho role vraha v seriálu Zrádci chvílemi až mrazilo, jak byl přesvědčivý, teď si ve fantasy Zrození alchymistky zahrál dobrosrdečného učitele kouzel a čar. „Jsem rád, že jsem si po...

7. prosince 2025

Katy Perry poprvé potvrdila vztah s expremiérem. Hlavně nezačni zpívat o politice, píší jí

Justin Trudeau a Katy Perry (6. prosince 2025)

Katy Perry (41) potvrdila svůj vztah s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Zpěvačka zveřejnila sérii fotografií a videí z jejich společné cesty do Tokia, kde vystupovala v rámci turné....

7. prosince 2025  9:36

Jako dvojice v rádiu neměli konkurenci ani obdobu. Jak vzniklo duo Mareš-Hezucký?

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš trávil poslední dny i noci u lůžka Patrika Hezuckého. Parťáci a kolegové byli řadu let, ukázalo se ale že jejich vzájemný vztah byl hluboký a přesáhl hranice kamarádství. Kdy jejich...

7. prosince 2025  8:30

Já snad budu na chlapy, vtipkuje muž roku Kremeň. Mohl být novým Bachelorem

David Kremeň (2025)

Muž roku 2020 a účastník letošního Love Islandu David Kremeň (34) stojí nohama pevně na zemi. I poté, co ho lidé poznávají na ulici a je celebritou, zůstal věrný své práci policisty. V rozhovoru pro...

7. prosince 2025

Někteří lidé jsou tu jen proto, aby z vás vydloubali zlo, míní Ivana Jirešová

Ivana Jirešová (Praha, 14. července 2025)

Ivana Jirešová (48) v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, s čím vším jí v životě pomáhá jóga, které se s nadšením věnuje už dlouhé roky. Promluvila také o v současnosti velmi složitém vztahu s dcerou...

7. prosince 2025

Česká Miss World Natálie Kotková a zpěvák Petr Lexa se po devíti letech rozešli

Petr Lexa a Natálie Kotková se přišli podívat na zahájení 13. řady StarDance.

Zpěvák Petr Lexa (34), frontman skupiny Slza, a Česká Miss World 2016 Natálie Kotková (31) potvrdili, že jejich vztah je po devíti letech minulostí. Informaci zveřejnili společně na sociálních...

6. prosince 2025  18:03

Julianne Moore alias pihovatá jahoda. Svého času vodila hříšníky do ředitelny

Premium
Julianne Moore na Annual Academy Museum Gala (Los Angeles, 3. prosince 2023)

Před 18. narozeninami se stěhovala třiadvacetkrát. Neustále se musela přizpůsobovat a proplakala nejednu noc. Julianne Moore se ale také nevědomky připravovala na hereckou kariéru. Začala později než...

6. prosince 2025

Pietní místo pro Hezuckého u rádia se plní vzkazy. Byl jsi můj svět, loučí se manželka

Před sídlem rádia Evropa 2, kde působil zesnulý moderátor Patrik Hezucký,...

Před budovou rádia Evropa 2 v pražských Strašnicích vzniklo pietní místo na počest zesnulého moderátora Patrika Hezuckého, který v pátek ve věku 55 let podlehl zdravotním komplikacím. Oblíbený bavič...

6. prosince 2025  13:53,  aktualizováno  15:42

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová se v ulicích Prahy procházela bez make-upu

Julia Roberts měla dobrou náladu. (Praha, 4. prosince 2025)

Pokud jste se ve čtvrtek pohybovali v okolí Staroměstského náměstí v Praze, mohli jste potkat slavnou hollywoodskou hvězdu Julii Robertsovou (58). V ženě v péřovce s čepicí na hlavě a brýlemi však...

6. prosince 2025  11:30

Sláva mě obtěžuje, říká představitel zloděje Marva ze Sám doma. Z herce je farmář

Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Daniel Stern (68) se proslavil rolí zloděje Marva v oblíbené vánoční komedii Sám doma. Americký herec již před několika lety opustil hollywoodský život a přestěhoval se na venkov, kde chová dobytek....

6. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.