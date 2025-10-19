Žena plakala, tak jsme měli druhé dítě, vzpomíná spisovatel Patrik Hartl

Patrik Hartl (49) promluvil o hledání štěstí v manželství i o tom, proč už neplánoval druhé dítě a proč ho nyní opouští to první. Spisovatel v talkshow 7 pádů Honzy Dědka také prozradil, čím dokáže i po 34 letech vztahu dojmout svou manželku.

Spisovatel, režisér a milovník života Patrik Hartl o sobě říká, že je plný lásky. Jenže doma už o ni prý není takový zájem. „Moje žena je úplně přežraná. Tak já to sypu do těch knížek,“ směje se.

Do nejnovější románové zpovědi Manželství nasypal tolik citu, že jeho žena během čtení třikrát plakala dojetím. „Jsem se ženou 34 let. A to je umění ji dojmout textem. Jsem dobrej.“

O manželství mluví nejen ve svých knihách, ale i otevřeně v rozhovorech. Jeho vztah s manželkou Martinkou prošel mnoha etapami – včetně nečekaného návratu k plenám. „Mezi mými dětmi je rozdíl jedenáct let. Ale stejná žena,“ říká s úsměvem.

„Po deseti letech jsme byli v Paříži. Krásný víkend, ale Martinka tam začala plakat, že už nebudeme mít děti.“ Snažil se to tehdy uhrát na Alpy a divadla, ale nakonec pochopil, že to musí nějak řešit. „A vyřešil jsem to napoprvé teda. To nebyla ta složitá část. Když Martinka otěhotněla, tři noci jsem nespal, protože jsem věděl, co mě čeká.“

Má fyzická touha po manželce je i po třiceti letech stejně silná, říká Hartl

Dcera Ája je dnes osmiletá, plná radosti a temperamentu. „Je jako já. Má návaly neodůvodněné radosti. Vyskočí a začne ječet. Já začnu taky. Poprvé jsem potkal bytost, která je tak sympatická jako já.“ Ale zároveň přiznává: „Je náročná. Často říká, že jsem blb.“

Starší syn Hynek už žije jiný život. Odjel studovat mořskou biologii do Skotska. „To je smutný, protože se pravděpodobně nevrátí. Tady by ten obor obtížně realizoval.“ Hynek je podle něj víc po Martince. „To je extrémista, ničeho se nebojí.“

