Na základě rozsudku správního soudu bude španělská finanční správa zpěvačce muset vrátit 55 milionů eur odvedených na daních a pokutách. Celkem by tak částka navýšená o úroky měla činit zhruba 60 milionů eur.
Španělská daňová správa tvrdila, že Shakira byla v roce 2011 španělským daňovým rezidentem, protože měla v zemi střet svých životních zájmů. Správa mimo jiné poukazovala na to, že v daném roce byla partnerkou fotbalisty Gerarda Piquého hrajícího v Barceloně.
Zpěvačka ale tvrzení daňové správy rozporovala a odvolala se proti němu. Podle správního soudu se daňové správě nepodařilo prokázat, že by v daném roce umělkyně splňovala podmínky, aby bylo možné ji považovat za španělskou daňovou rezidentku.
„Podvod se nikdy nestal a samotná správa nikdy nedokázala prokázat opak,“ uvedla Shakira. Ta si v prohlášení také v souvislosti s právním sporem stěžuje na kampaně, které podle ní měly zničit její veřejnou pověst.
Agentura EFE uvedla, že jde o poslední právní spor mezi španělskou daňovou správou a zpěvačkou. Ostatní spory se týkaly let 2012 až 2014 a roku 2018.