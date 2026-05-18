Shakiře vyplatí jeden a půl miliardy korun. Španělsko prohrálo soud kvůli daním

Autor: ,
  11:19
Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakiře 60 milionů eur, což je v přepočtu téměř jeden a půl miliardy korun. Rozhodl o tom správní soud, podle kterého zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku, a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé právní rozepři opačného názoru.
Shakira na Met Gala v New Yorku (6. května 2024) | foto: AP

Na základě rozsudku správního soudu bude španělská finanční správa zpěvačce muset vrátit 55 milionů eur odvedených na daních a pokutách. Celkem by tak částka navýšená o úroky měla činit zhruba 60 milionů eur.

Španělská daňová správa tvrdila, že Shakira byla v roce 2011 španělským daňovým rezidentem, protože měla v zemi střet svých životních zájmů. Správa mimo jiné poukazovala na to, že v daném roce byla partnerkou fotbalisty Gerarda Piquého hrajícího v Barceloně.

Zpěvačka ale tvrzení daňové správy rozporovala a odvolala se proti němu. Podle správního soudu se daňové správě nepodařilo prokázat, že by v daném roce umělkyně splňovala podmínky, aby bylo možné ji považovat za španělskou daňovou rezidentku.

„Podvod se nikdy nestal a samotná správa nikdy nedokázala prokázat opak,“ uvedla Shakira. Ta si v prohlášení také v souvislosti s právním sporem stěžuje na kampaně, které podle ní měly zničit její veřejnou pověst.

Agentura EFE uvedla, že jde o poslední právní spor mezi španělskou daňovou správou a zpěvačkou. Ostatní spory se týkaly let 2012 až 2014 a roku 2018.

Shakiře vyplatí jeden a půl miliardy korun. Španělsko prohrálo soud kvůli daním

