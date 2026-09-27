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Geronimo! Španělská následnice trůnu si odškrtla úspěšný parašutistický výcvik
Sofía studuje politologii a mezinárodní vztahy na soukromé škole Forward College, jejíž program je propojený s University of London. První ročník absolvovala v Lisabonu, druhý ji nyní čeká v Paříži.
Zakladatel a prezident školy Boris Walbaum v rozhovoru pro Paris Match uvedl, že při přijímacím řízení prošla stejným procesem jako ostatní uchazeči, a to včetně běžných pohovorů. Sám si ji prý zprvu s královským párem ani nespojoval, k čemuž přispělo její občanské jméno – Sofía de Borbón Ortiz.
Sofía zjevně touží po tom, aby její studium bylo co nejbližší běžné studentské zkušenosti, a aby její postavení infantky nijak neovlivňovalo jeho průběh nebo vztahy se spolužáky. V Paříži ostatně hodlá bydlet v univerzitním areálu Cité internationale universitaire de Paris, kde žijí studenti z desítek zemí.
Královská dcera bude mít vlastní pokoj, společné prostory ale bude sdílet s dalšími studenty. Přestože ji bude doprovázet ochranka, podle dostupných informací má být co nejméně nápadná, aby nenarušovala její běžný denní režim. Mladší sestra korunní princezny Leonor si tak zvolila poněkud odlišnou cestu než budoucí španělská královna, která pokračuje ve vojenské přípravě související s rolí následnice trůnu.
Univerzita Forward College vznikla v roce 2021 a staví na modelu, při němž studenti během studia postupně střídají evropská města. Škola má zázemí v Lisabonu, Paříži a Berlíně a právě mezinárodní mobilita patří k hlavním prvkům programu. Sofía tak po Portugalsku a Francii stráví další část studia také v německé metropoli.
Přesun do Paříže tak může mladé infantce, která patří k jedné z nejsledovanějších evropských královských rodin, poskytnout i další krok k vlastní samostatnosti mimo Španělsko. Studium napříč třemi městy pro Sofíu představuje novou kapitolu života, která se bude moci odehrávat s evropskou a mezinárodní perspektivou.