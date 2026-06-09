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Královna Letizia uplatnila starobylé privilegium určené pro osm žen na světě

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Španělská královna Letizia opět ukázala svůj smysl pro tradice i módu. Během návštěvy papeže Lva XIV. uplatnila starobylé privilegium bílé. To je určeno pouze pro vybrané královny a princezny katolických zemí.
Španělská korunní princezna Leonor, král Felipe VI., papež Lev XIV., královna...

Španělská korunní princezna Leonor, král Felipe VI., papež Lev XIV., královna Letizia a princezna Sofia v Madridu (6. června 2026) | foto: Reuters

Papež Lev XIV., španělský král Felipe VI. a královna Letizia v Madridu (6....
Španělská princezna Sofia, korunní princezna Leonor, královna Letizia, papež...
Španělský král Felipe VI., korunní princezna Leonor, papež Lev XIV., královna...
Španělský král Felipe VI., papež Lev XIV. a královna Letizia v Madridu (6....
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Při příletu papeže do Madridu ho na letišti přivítali král Felipe VI. a královna Letizia. Společně pak pokračovali do královského paláce, kde se s hlavou katolické církve setkaly také princezny Leonor a Sofia.

Zatímco dcery královského páru měly podle zvyku černé šaty, královna Letizia oblékla bílý krajkový model. Opět využila starobylé privilegium bílé, které jí umožňuje nosit bílou v přítomnosti papeže. Toto je umožněno jen osmi ženám na světě.

Španělská princezna Sofia, korunní princezna Leonor, královna Letizia, papež Lev XIV. a král Felipe VI. v královském paláci v Madridu (6. června 2026)

Kromě Letizie se privilegium vztahuje i na její tchyni, bývalou španělskou královnu Sofii, bývalou belgickou královnu Paolu a její snachu, nynější královnu Mathilde, bývalou lucemburskou velkovévodkyni Marii Teresu a její snachu, dědičnou velkovévodkyni Stéphanii a neapolskou princeznu Marinu, která je manželkou Victora Emmanuela Savoyského, jenž je pretendentem italského trůnu (uchazečem o trůn monarchie zaniklé nebo obsazené jinou osobou).

Toto privilegium může užívat ještě monacká kněžna Charlene. Manželce knížete Alberta II. ho udělil ovšem až v roce 2013 tehdejší papež Benedikt XVI.

Papež Benedikt XVI. a manželka britského premiéra Tonyho Blaira Cherie Blairová (Vatikán, 28. dubna 2006)

Podle protokolu by ženy na audienci u hlavy katolické církve měly mít sukni sahající pod kolena, nesmí mít vyzývavé oblečení s velkým výstřihem nebo křiklavých vzorů a barev. Proto jsou nejvhodnější černé šaty s rukavičkami. Mají mít vlasy zahalené mantilou, což je krajkový přehoz přes hlavu a prsa, který byl původně součástí španělského kroje. Když nemají mantilu, stačí pokrývka hlavy. Zakryté vlasy s nevyzývavým oděvem představují při audienci s papežem projev úcty.

V minulosti došlo ke společenskému faux-pas, když manželka britského premiéra Cherie Blairová v dubnu 2006 přijela na audienci u papeže Benedikta XVI. v bílém oblečení, což kritizovali někteří britští poslanci. I samotná britská královna Alžběta II. totiž na svých návštěvách Vatikánu byla pokaždé v černé a měla klobouček se závojem.

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