Královna Letizia uplatnila starobylé privilegium určené pro osm žen na světě

Při příletu papeže do Madridu ho na letišti přivítali král Felipe VI. a královna Letizia. Společně pak pokračovali do královského paláce, kde se s hlavou katolické církve setkaly také princezny Leonor a Sofia.
Zatímco dcery královského páru měly podle zvyku černé šaty, královna Letizia oblékla bílý krajkový model. Opět využila starobylé privilegium bílé, které jí umožňuje nosit bílou v přítomnosti papeže. Toto je umožněno jen osmi ženám na světě.
Kromě Letizie se privilegium vztahuje i na její tchyni, bývalou španělskou královnu Sofii, bývalou belgickou královnu Paolu a její snachu, nynější královnu Mathilde, bývalou lucemburskou velkovévodkyni Marii Teresu a její snachu, dědičnou velkovévodkyni Stéphanii a neapolskou princeznu Marinu, která je manželkou Victora Emmanuela Savoyského, jenž je pretendentem italského trůnu (uchazečem o trůn monarchie zaniklé nebo obsazené jinou osobou).
Toto privilegium může užívat ještě monacká kněžna Charlene. Manželce knížete Alberta II. ho udělil ovšem až v roce 2013 tehdejší papež Benedikt XVI.
Podle protokolu by ženy na audienci u hlavy katolické církve měly mít sukni sahající pod kolena, nesmí mít vyzývavé oblečení s velkým výstřihem nebo křiklavých vzorů a barev. Proto jsou nejvhodnější černé šaty s rukavičkami. Mají mít vlasy zahalené mantilou, což je krajkový přehoz přes hlavu a prsa, který byl původně součástí španělského kroje. Když nemají mantilu, stačí pokrývka hlavy. Zakryté vlasy s nevyzývavým oděvem představují při audienci s papežem projev úcty.
V minulosti došlo ke společenskému faux-pas, když manželka britského premiéra Cherie Blairová v dubnu 2006 přijela na audienci u papeže Benedikta XVI. v bílém oblečení, což kritizovali někteří britští poslanci. I samotná britská královna Alžběta II. totiž na svých návštěvách Vatikánu byla pokaždé v černé a měla klobouček se závojem.