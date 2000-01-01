náhledy
Kdo dokáže přelstít všechny ostatní? Kdo si udrží chladnou hlavu ve světě, kde nelze věřit vůbec nikomu? A kdo nakonec odejde z Křivoklátu s hradním zlatem? Třetí řada show Zrádci nestojí na slavných jménech, ale na silných hráčích, promyšlených strategiích a skutečné touze vyhrát. Tvůrci představili další osmičku soutěžících.
Autor: Koláž iDNES.cz
„Deset let jsem se specializoval na vyjednávání v případech zahraničních únosů. Cestoval jsem po celém světě a za případy byl vysílán v momentech, kdy byl někdo unesen, abych s únosci vyjednal propuštění výměnou za výkupné,“ říká vyjednavač Adam.
Autor: FTV Prima
„Zajímá mě, kam až sahají mé vlastní hranice – mých etických zásad, morálního kompasu a psychické odolnosti,“ říká psycholožka Anastázie.
Autor: FTV Prima
„Mám nakoukané hodiny a hodiny všech možných Zrádců ze všech zemí. Vytvářím si strategii, mám svůj notýsek, kde si vymýšlím strategii jak do oblečení, tak úpravy vlasů nebo slov, která chci a nechci říkat. Je to komplexní příprava, dokonce jsem si nakoupila nový šatník na čtrnáct dní,“ říká realitní makléřka Annelie.
Autor: FTV Prima
„Mám velkou míru trpělivosti, dokážu věci dlouho držet v sobě, ale když to vybouchne, jde všechno ven. Vím, že kulaté stoly budou náročné. Budu chtít sdělit svůj názor nebo se ohradit proti manipulaci, ale musím si dávat pozor, abych na sebe tím nenalákal terč,“ říká social media manažer Barnabáš.
Autor: FTV Prima
„Viděl jsem obě dvě řady i některé zahraniční verze. Formát soutěže, klamání a to zrazování jeden druhého mě zaujalo natolik, že jsem si řekl, že to zkusím. Kolegové na mě naléhali, že bych se tam hodil, a manželce se dokonce v noci zdálo, že v té soutěži jsem, a řekla mi, ať se přihlásím. Tak jsme natočili video a teď jsem tady,“ říká vědec David.
Autor: FTV Prima
„Působím velice přátelsky, otevřeně a důvěryhodně, ale vnitřně se považuji za strategického a manipulativního hráče, který jde tvrdě za svým cílem. To je to, na co vsázím,“ říká profesorka žijící ve Finsku Domi.
Autor: FTV Prima
„Poslední rok jsem obrovský fanoušek Zrádců. Našel jsem si v tom přesně ten typ zábavy, který mě naplňuje. Mám nastaven silný morální kompas a jsem hodně spravedlivý člověk, ale právě to, že tady můžu ten kompas absolutně rozšlapat, mě strašně baví,“ říká obchodní zástupce Petr.
Autor: FTV Prima
„Řekl bych, že je to schopnost zachovat si chladný úsudek i v dramatických situacích a schopnost nebrat si věci osobně. Co se týče důvěřivosti, v reálném životě důvěřuji svým partnerům, ale do hry jdu s tím, že tam vlastně žádné své partnery mít nebudu,“ říká Lovec pašeráků Tomáš.
Autor: FTV Prima
Pod vedením Vojty Kotka se znovu rozehraje fascinující souboj Věrných a Zrádců, ve kterém se emoce střetávají s chladnou kalkulací a pravda bývá tou nejlépe ukrytou lží. Začíná se od 16. září na prima+ a od 20. září na Primě. Podívejte se i na další soutěžící.
Autor: FTV Prima
„Předpokládám, že budu patřit mezi ty starší, takže věřím, že přinesu životní zkušenosti, které se promítají i do mých knih,“ říká spisovatelka Dáša.
Autor: FTV Prima
„Působím na okolí jako milá a sympatická trenérka dětí, ale mám v sobě i temnou stránku, o které vím, a myslím, že ji umím okamžitě zapnout,“ říká švadlena a trenérka lakrosu Felix.
Autor: FTV Prima
„Nejvíc se bojím, že zklamu sama sebe a po zhlédnutí dílů si řeknu, že jsem to chtěla hrát úplně jinak. Situace se v té hře mění z minuty na minutu a nikdo neví, do čeho jde,“ říká porodní asistentka Jitka.
Autor: FTV Prima
Mezi hráče se postaví také student herectví a designu Jura. Dokáže v zájmu hry odložit morální zábrany? „Určitě. Vnímám to primárně jako hru a uzavřenou bublinu. Chci v ní odložit pravidla reálného světa a chovat se podle pravidel, která jsou zde nastavená, i když to bude znamenat postupovat jinak než v běžném životě.“
Autor: FTV Prima
Designér stavebnic Kryštof je dalším hráčem, který míří do Zrádců. Kryštof potřebuje pro svá rozhodnutí řád a logiku. „Pracuji ve velkém týmu, kde se musíte naučit vycházet s každým. Pokud si chcete prosadit myšlenku, musíte být stratég – někdy třeba během kontrolních meetingů podstrčíte kolegovi malou chybičku, aby vám na oplátku prošlo něco jiného. Je to hodně strategická hra. Navíc musím při práci myslet velmi logicky a jako výhodu vnímám to, že vypadám jako důvěryhodný, hodný kluk.“
Autor: FTV Prima
Dalším hráčem je spisovatel a podnikatel Marek, který ve hře nechce nechat nic náhodě a má v plánu hrát od samého začátku. „Jediné, z čeho bych mohl mít obavy, je, že bude někdo v soutěži mnohem lépe připravený než já. Jinak se ale hrozně těším, jsem soutěživý a nepřipouštím si slabší chvilky. Vnitřně cítím, že mám schopnosti na to, abych to zahrál dobře.“
Autor: FTV Prima
Do Zrádců přichází i brand manažerka Mây. Co je podle ní její devízou? „Určitě moje milá tvář. Doufám, že působím sympaticky, a přesně tak chci působit i na ostatní. Nemám problém navázat kontakt napříč různými věkovými kategoriemi. Chci být člověk, kterému se ostatní budou svěřovat – a společně s nimi probírat strategie a taktiku.“
Autor: FTV Prima
„Dokážu velmi dobře odhadnout, když mi lidé lžou, mám na lži skvělý radar. Kamarádky mi dokonce říkaly, že bych s nimi měla chodit na pohovory na zaměstnance,“ říká jaderná fyzička Nika.
Autor: FTV Prima