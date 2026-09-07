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Herec Jiří Ployhar vyrazil s o 28 let mladší partnerkou na dovolenou na Korfu
Jiří Ployhar (50) si užíval dovolenou po boku své partnerky Laury (22). Herec se pochlubil romantickými snímky z řeckého Korfu, na nichž dvojice pózuje v plavkách. Od jejich seznámení uplynul už...
Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě
Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...
Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí
Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....
Langmajer se po letech sblížil s otcem. Herec ukázal „vzácné chvíle se seniorem“
Jiří Langmajer (60) si v poslední době užívá vzácné společné chvíle se svým otcem. Herec zveřejnil na sociálních sítích fotografie osmdesátiletého Jiřího Langmajera staršího a připomněl, že právě on...
Dara Rolins ukázala fotky z italské svatby. Za svědkyni jí šla dcera Lola
Zpěvačka Dara Rolins zveřejnila snímky a podrobnosti ze své svatby s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Rolins se vdávala v šatech od slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky.
Ozývají se lidé, že na tátu nemám, ale já nechci být on, říká Vojta Nedvěd
Vojtěch Nedvěd (49) je synem Františka Nedvěda. Vystupoval s ním i se svým strýcem Janem Nedvědem na koncertech a pokračuje i po otcově smrti. V Show Jana Krause promluvil o tom, jak ho lidé...
Byla jste můj erotický symbol, vyslechla si Veronika Žilková kompliment
Ani kvůli dokumentu neporušila Veronika Žilková léta trvající tabu. Třetího manžela Martina Stropnického v něm zasklila. Jakoby nikdy nebyl. „Jedno období svého života jsem vynechala, protože jsem si...
Neřešila jsem, jestli budu mít peníze i za měsíc. Jsem pankáč, říká Aneta Krejčíková
Poprvé se Aneta Krejčíková objevila před kamerou už ve čtrnácti letech, ale na konzervatoř zamířila trochu oklikou. „Kdybych měla povolání, kde emoce nemohu používat, musela bych dělat ještě něco,...
Richard Tesařík je autorem slavné věty z filmu Pelíšky. Řekl ji učiteli tělocviku
Kromě nezapomenutelné hudby a chytlavého smyslu pro humor se zpěvák Richard Tesařík zapsal do paměti i svými filmovými rolemi. Hrál mimo jiné ve dvou dílech Jana Hřebejka, a pokaždé vojáka. K úspěchu...
Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026: známe už 16 soutěžících
Třetí řada psychologické reality show Zrádci už zná dvě třetiny nových soutěžících. O hradní zlato se na Křivoklátě utkají mimo jiné vyjednavač, spisovatelka, lovec pašeráků, jaderná fyzička nebo...
Zrádci 2026: kdy začne 3. řada a kdo jsou hráči? Vysílat se bude v jiný den než loni
Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací. TV Prima začne brzy vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci, v níž budou soutěžící na Křivoklátě znovu odhalovat skryté...
Vyjednavač, lovec pašeráků, psycholožka i vědec zabojují v Zrádcích
Kdo dokáže přelstít všechny ostatní? Kdo si udrží chladnou hlavu ve světě, kde nelze věřit vůbec nikomu? A kdo nakonec odejde z Křivoklátu s hradním zlatem? Třetí řada show Zrádci nestojí na slavných...
Modelka Jana Kolářová čeká dítě. Šéf Slavie Tvrdík bude dvojnásobným dědečkem
Rodina šéfa fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka se opět rozroste. Jeho dcera, modelka Jana Kolářová, čeká se svým manželem, slávistickým brankářem Ondřejem Kolářem, druhé dítě. Radostnou novinku pár...
Gabriela Lašková odstavila dvouletého syna. Pomohl jí i netradiční trik s octem
Bývalá Česká Miss Gabriela Lašková se podělila o zkušenost s odstavením svého nejmladšího syna Edvarda. Dvouletého chlapce přestala kojit ze dne na den. Kromě pevného rozhodnutí jí podle jejích slov...
Mám hluboké obavy o dceřinu budoucnost, říká Sklenaříková. Soud rozhodl o péči
Soud v Monaku vydal v těchto dnech definitivní rozhodnutí ve sporu Adriany Sklenaříkové a jejího exmanžela Arama Ohaniana o péči o jejich dceru Ninu. Oba rodiče následně zveřejnili oficiální...
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Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla
Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou...
Patrik Berger: Recept na dlouhé manželství? Mám štěstí, že jsem našel tu pravou
Zahrál si finále mistrovství Evropy, sedm let oblékal dres Liverpoolu a jeho mimořádné góly si fanoušci připomínají dodnes. Patrik Berger se ale za minulostí příliš neohlíží. Po konci kariéry se...