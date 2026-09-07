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Vyjednavač, lovec pašeráků, psycholožka i vědec zabojují v Zrádcích

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Soutěžící show Zrádci 3 „Deset let jsem se specializoval na vyjednávání v případech zahraničních únosů.... „Zajímá mě, kam až sahají mé vlastní hranice – mých etických zásad, morálního... „Mám nakoukané hodiny a hodiny všech možných Zrádců ze všech zemí. Vytvářím si... „Mám velkou míru trpělivosti, dokážu věci dlouho držet v sobě, ale když to... „Viděl jsem obě dvě řady i některé zahraniční verze. Formát soutěže, klamání a... „Působím velice přátelsky, otevřeně a důvěryhodně, ale vnitřně se považuji za... „Poslední rok jsem obrovský fanoušek Zrádců. Našel jsem si v tom přesně ten typ... „Řekl bych, že je to schopnost zachovat si chladný úsudek i v dramatických... Zrádci 2026 Dáša Felix
Kdo dokáže přelstít všechny ostatní? Kdo si udrží chladnou hlavu ve světě, kde nelze věřit vůbec nikomu? A kdo nakonec odejde z Křivoklátu s hradním zlatem? Třetí řada show Zrádci nestojí na slavných jménech, ale na silných hráčích, promyšlených strategiích a skutečné touze vyhrát. Tvůrci představili další osmičku soutěžících.

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