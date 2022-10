František Soukup vzpomíná na dětství: Bílé se bál, Genzer ho šikanoval

„Když jsem byl malý, táta měl studio u nás doma v bytě. Všichni chodili k nám domů. Třeba Lucie Bílá. Dokud si nesundala půlku hlavy. Ona měla takový příčesek. To jsem nepochopil, že přijde někdo, udělá tohle a vypadá úplně jinak,“ bavil se na účet české Slavice František Soukup.

„On se jí bál. Gotta se nebál, ale Bílé se bál,“ prozradil na syna skladatel, který s manželkou Gábinou Osvaldovou stál za obrovským úspěchem desky Missariel Lucie Bílé.

Oblíbeným návštěvníkem pro malého Františka byl naopak Jiří Korn, který mu vždy přinesl nějakou hračku. Zato na někdejšího tanečníka Richarda Genzera nevzpomíná v dobrém.

„Pamatuju si Geňu, jednou si se mnou hrál a bylo to strašný. Pojal to jako hororové hraní. Bral mi autíčka a ničil moje postavičky a u toho hraní mě šikanoval,“ vzpomíná Soukup.

Otec se ho tehdy snažil vést k hudbě. Dokonce nemusel chodit do školy, pokud seděl doma a komponoval. Vysoká absence vedla až k jeho odchodu z gymnázia. „Tak jsme mu našli školu, které jsme říkali, že je pro blbý od slavnejch. Chodil tam třeba Adam Kraus. Prachař tam, myslím, taky chodil,“ popsal Ondřej Soukup.

K hudbě se tak jeho syn nakonec dostal, i když to pro něj byla spíš z nouze ctnost. „Hudbu jsem nesnášel, ale neměl jsem dost vysoký kapesný jako třeba děti Jiřího Bartošky, abych chodil po hospodách. Takže jsem musel skládat hudbu. A omylem z toho vyšli Nightwork. Nechtěl jsem být muzikant. Já jsem dělal nemovitosti a všechno okolo nich. A to dělám doteď. Má to blízko k autobazarům, tak jsem se začal zabývat i auty,“ prozradil František Soukup.