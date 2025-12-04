Soud poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

Soud v americkém Los Angeles poslal na 2,5 roku do vězení kalifornského lékaře za nelegální poskytnutí ketaminu herci Matthewovi Perrymu, jenž zemřel v roce 2023 kvůli předávkování touto látkou. Informovaly o tom světové agentury.
Sarkastický vtipálek Chandler, herec Matthew Perry.

Sarkastický vtipálek Chandler, herec Matthew Perry. | foto: Reuters

Matthew Perry
Matthew Perry
Matthew Perry a Courteney Coxová v seriálu Přátelé
Jennifer Aniston a Matthew Perry v první kybernetické situační komedii na světě
19 fotografií

Doktor Salvador Plasencia se už dříve přiznal k prodeji ketaminu Perrymu v týdnech před jeho smrtí, napsala agentura AP. Tento zdravotník je prvním odsouzeným v případu, v němž figuruje celkem pět obžalovaných.

Plasencia, jenž provozoval v Kalifornii kliniku, se přiznal k nelegálnímu prodeji velkého množství ketaminu Perrymu, ačkoli mu podle úřadů nedodal dávku, která ho zabila, podotkla AP. Lékař se podle ní doznal k tomu, že využil Perryho závislosti. Jinému doktorovi podle soudních spisů napsal, že Perry je „debil“, kterého lze využít pro peníze.

Prokuratura pro Plasenciu podle médií žádala tři roky za mřížemi, soudkyně mu vyměřila 2,5 roku ve vězení a dvouletou podmínku.

Úřady v případě úmrtí někdejší hvězdy populárního seriálu Přátelé obvinily pět lidí včetně Plasencii. Další čtyři obžalovaní - včetně jiného lékaře - se také doznali a měli by být odsouzeni v budoucnu, podotkla stanice BBC. Je mezi nimi Jasveen Sanghaová přezdívaná „ketaminová královna“.

Perryho jsem oplakávala už před jeho smrtí, přiznala Anistonová

Čtyřiapadesátiletého Perryho našli mrtvého v jeho domě v Los Angeles v říjnu 2023. V prosinci přišla zpráva, že jeho úmrtí souviselo s požitím ketaminu, který se používá jako anestetikum a v poslední době stále častěji také na potlačení duševních problémů.

Perry podle zjištění vyšetřovatelů podstupoval terapii ketaminem kvůli depresím, látku si však sháněl i nad rámec léčby. Silné účinky anestetika, jakož i onemocnění tepen a užívání dalších léků podle úřadů vedly k tomu, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.

