Nová Lara Croft při natáčení zjistila zdravotní problém. Je to fuška, říká

  9:56
Herečka Sophie Turnerová (29), kterou diváci znají hlavně jako Sansu ze seriálu Hra o Trůny, bude novou představitelkou neohrožené fiktivní archeoložky Lary Croft. Během natáčení akčních scén nicméně vyšlo najevo, že má problémy se zády.
Herečka Sophie Turnerová se pochlubila fotkou v plavkách. (20. května 2025)

Herečka Sophie Turnerová se pochlubila fotkou v plavkách. (20. května 2025) | foto: Instagram @sophiet

Sophie Turnerová jako Lara Croft
Herečka Sophie Turnerová předvedla po dvou dětech štíhlou postavu v bikinách....
Herečka Sophie Turnerová (20. května 2025)
Sophie Turnerová pro Vogue promluvila o bulimii a natočila video, kde se...
„Už od loňského února trénujeme osm hodin denně, pět dní v týdnu. Takže jo, je to docela fuška,“ sdělila Turnerová v pořadu The Julia Cunningham Show. „Přitom jsem zjistila, že mám opakované problémy se zády. Ale zároveň jsem si ověřila, že svaly se mnohem lépe nabírají v případě, že jste už někdy v životě posilovali – což můj případ nebyl. Dostat se do kondice mi proto trvalo spoustu měsíců.“

Ačkoliv předtím hrála postavu Sansy Stark ve všech řadách fantasy seriálu Hra o trůny, na roli Lary ji to nijak nepřipravilo, protože akční scénu si za celou dobu nezažila ani jedinou.

„Tam jsem byla taková ta vznešená panovnice, co nic takového dělat nemusela. A předtím pro změnu spíš otloukánek, a ne ten, kdo by se na otloukání podílel. Takže je milé moci se projednou ohánět a ne jen údery přijímat,“ směje se.

Žádná sexbomba ani špičatá prsa. Hvězda Hry o trůny promluvila o své Laře

Herečka, která je zároveň matkou dvou malých dcer, které má s ex-manželem Joe Jonasem, se stane v pořadí již třetí představitelkou Lary Croft, která je skutečně především akční postavou. V předcházejících dvou filmech si odvážnou britskou archeoložku zahrály Angelina Jolie a posléze Alicia Vikanderová.

Seriál by měl přímo vycházet z příběhu počítačových her, odkud postava Lary pochází. Studio Amazon MGM nedávno zveřejnilo první ukázku toho, jak bude Lara Croft v nové podobě vypadat – nechybí tradiční sluneční brýle, kožený batoh ani vlasy spletené do copu. V seriálu si zahrají také herci Sigourney Weaverová a Jason Isaacs.

Herečka Sophie Turnerová se pochlubila fotkou v plavkách. (20. května 2025)
Sophie Turnerová jako Lara Croft
Herečka Sophie Turnerová předvedla po dvou dětech štíhlou postavu v bikinách. (20. května 2025)
Herečka Sophie Turnerová (20. května 2025)
„Už na tuhle roli trénuju skoro rok, a teď v lednu se konečně začíná natáčet. Hrozně se těším a připadám si připravená,“ prozradila Sophie. „Mám velké štěstí, že s Amazonem máme skvělé vztahy. Nemůžu se dočkat, až svět uvidí, jak jsme Laru a Tomb Raider pojali my. Myslím, že to bude něco výjimečného.“

Ještě předtím bude herečka k vidění v očekávané dramatické sérii Steal, kde ztvárnila úřednici, která se ocitne v samém centru dalekosáhlého zločinného spiknutí. Všech šest epizod mělo premiéru 21. ledna na Amazon Prime.

Advantage Consulting, s.r.o.
