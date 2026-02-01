Nová Lara Croft při natáčení zjistila zdravotní problém. Je to fuška, říká

„Už od loňského února trénujeme osm hodin denně, pět dní v týdnu. Takže jo, je to docela fuška,“ sdělila Turnerová v pořadu The Julia Cunningham Show. „Přitom jsem zjistila, že mám opakované problémy se zády. Ale zároveň jsem si ověřila, že svaly se mnohem lépe nabírají v případě, že jste už někdy v životě posilovali – což můj případ nebyl. Dostat se do kondice mi proto trvalo spoustu měsíců.“
Ačkoliv předtím hrála postavu Sansy Stark ve všech řadách fantasy seriálu Hra o trůny, na roli Lary ji to nijak nepřipravilo, protože akční scénu si za celou dobu nezažila ani jedinou.
„Tam jsem byla taková ta vznešená panovnice, co nic takového dělat nemusela. A předtím pro změnu spíš otloukánek, a ne ten, kdo by se na otloukání podílel. Takže je milé moci se projednou ohánět a ne jen údery přijímat,“ směje se.
Herečka, která je zároveň matkou dvou malých dcer, které má s ex-manželem Joe Jonasem, se stane v pořadí již třetí představitelkou Lary Croft, která je skutečně především akční postavou. V předcházejících dvou filmech si odvážnou britskou archeoložku zahrály Angelina Jolie a posléze Alicia Vikanderová.
Seriál by měl přímo vycházet z příběhu počítačových her, odkud postava Lary pochází. Studio Amazon MGM nedávno zveřejnilo první ukázku toho, jak bude Lara Croft v nové podobě vypadat – nechybí tradiční sluneční brýle, kožený batoh ani vlasy spletené do copu. V seriálu si zahrají také herci Sigourney Weaverová a Jason Isaacs.
„Už na tuhle roli trénuju skoro rok, a teď v lednu se konečně začíná natáčet. Hrozně se těším a připadám si připravená,“ prozradila Sophie. „Mám velké štěstí, že s Amazonem máme skvělé vztahy. Nemůžu se dočkat, až svět uvidí, jak jsme Laru a Tomb Raider pojali my. Myslím, že to bude něco výjimečného.“
Ještě předtím bude herečka k vidění v očekávané dramatické sérii Steal, kde ztvárnila úřednici, která se ocitne v samém centru dalekosáhlého zločinného spiknutí. Všech šest epizod mělo premiéru 21. ledna na Amazon Prime.