Kritizovali ji kvůli péči o děti. Hvězda Hry o trůny si to nenechala líbit

Turnerová, která má s exmanželem Joem Jonasem pětiletou Willu a tříletou Delphine, si to ale nenechala líbit. „Promiňte, někdy zapomínám, že někteří lidé neumí přemýšlet sami za sebe. Představte si – existuje něco, čemu se říká střídavá péče. Možná, jen možná, byly ten den s tatínkem,“ odpověděla.
Její reakce sklidila mezi fanoušky úspěch. Někteří se pozastavovali nad tím, proč si stále někdo myslí, že matka dvou dětí nemůže jít ani na koncert, zatímco u otců se taková otázka prakticky neobjevuje.
V pozadí její ostré odpovědi je i fakt, že bývalý manželský pár teprve loni na podzim uzavřel mediálně sledovaný spor o péči obou dětí. Nakonec se dohodli na střídavé péči a zpěvák dnes o Sophie mluví jako o „neuvěřitelné mámě“.
Herečka ale v rozhovorech v minulosti přiznala, že období rozvodu pro ni bylo extrémně náročné. V době, kdy zprávy o rozpadu jejich manželství obletěly svět, byla pracovně vázaná na natáčení seriálu Joan a nemohla odjet za dětmi do Spojených států. Na internetu se mezitím začaly šířit fámy, že se pár rozešel kvůli její údajné zálibě v alkoholu. „Bylo to bolestivé, protože se neustále mučím pocitem viny jako máma – a žádná z těch řečí nebyla pravda,“ uvedla.
Otevřená je Turnerová i ohledně svých psychických problémů – v minulosti trpěla depresemi, úzkostmi a poruchou příjmu potravy. Pomohlo jí až přestěhování zpět do Velké Británie, kde má rodinu a blízké přátele. Právě přátelé, v čele s Taylor Swiftovou, ji po rozvodu podrželi nejvíc. „Taylor mě a děti vzala k sobě, dala nám domov a bezpečné zázemí. Nikdy jsem za nic nebyla vděčnější,“ svěřila se.