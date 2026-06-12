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Věk, záliby i Instagram. Finalistky Miss Universe Česko 2026 se představují
V jedné Miss už uspěla. Nyní Sophia Maria Osako zkouší štěstí znovu
Gabriela Soukalová ukázala svůj domov bez příkras. Dokonalost není vše, vzkázala
Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová (36) se na sociálních sítích rozhodla odložit filtry i snahu o perfektní image. Ve videu fanouškům ukázala svou domácnost takovou, jaká skutečně je. S...
Angelina Jolie se svlékla kvůli roli, ukázala jizvy na prsou po mastektomii
Hollywoodská hvězda Angelina Jolie (51) se ve filmu Couture představila v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Herečka ve snímku ztvárnila režisérku bojující s rakovinou prsu a před kamerou se...
Žhavé lesbické scény na plátně i bikiny na pláži. Natalie Portmanová slaví 45
Herečka Natalie Portmanová, která 9. června oslavila 45. narozeniny, si své soukromí úzkostlivě střeží. Když už se rozhodne ukázat ze svého půvabu víc, stojí to za to. Stránky médií plní nejen její...
Štíhlá a svůdná i v 75 letech. Bondgirl Jane Seymourová jí jedno jídlo denně
Anglická herečka Jane Seymourová, známá například rolí bondgirl jménem Solitaire, na aktuálních fotkách vypadá prakticky stejně jako před 25 lety. Tajemství své vitality i v pokročilém věku přitom...
Sydney Sweeney promluvila o explicitních scénách v Euforii. Nahotu sama chtěla
Herečka Sydney Sweeney (28) se vyjádřila k explicitním scénám v seriálu Euforie, které vzbudily rozruch mezi fanoušky a prozradila, jestli by se chovala stejně jako její postava Cassie, která se...
Sňatek připravil Drahokoupilovou o role a dobrou pověst. Štěstí v něm navíc nenašla
Patřila k nejvýraznějším hereckým tvářím 60. a 70. let, jenže pak se Marie Drahokoupilová z veřejného života na řadu let vytratila. To je tak, když se člověk zamiluje.
V jedné Miss už uspěla. Nyní Sophia Maria Osako zkouší štěstí znovu
V roce 2023 zkusila štěstí v Miss Czech Republic Taťány Makarenko. Dokonce reprezentovala Česko ve Vietnamu na Miss Grand International. Nyní Sophia Maria Osako (22) zabojuje o titul a korunku v...
Jaký jsi typ festivalové lásky?
Festivaly jsou místem, kde se během pár hodin může stát víc než za dva týdny na seznamkách. Ať už hledáš spřízněnou duši, nový festivalový match nebo jen někoho, s kým si dáš čepovanou Kofolu, začít...
Kdo jsou muži Ewy Farne? Tvořila pár s Tomášem Klusem, manžela našla za svými zády
Se svými bývalými partnery má zpěvačka Ewa Farna stále skvělé vztahy. Za dvacet let své hudební kariéry málokdy plnila stránky bulváru kvůli svým láskám. Kteří muži hráli v životě Ewy Farne zásadní...
Hororové zranění Reginy Řandové. Manžel mě musel nosit, říká herečka
Herečka a dabérka Regina Řandová se před pár týdny svým fanouškům postěžovala, že jí praskla achillovka. Přestože se tvrdí, že je to hlasitá rána, u ní byla tichá a bez varování jí dala stopku. Po...
Od rozchodu s Wilde je sám. Když jste rodič, je obtížnější randit, míní Sudeikis
Jason Sudeikis je americký herec, komik, scenárista a producent. Do roku 2020 chodil s herečkou Oliviou Wilde, s níž byl i zasnoubený a mají spolu dvě děti; od jejich rozchodu mu však žádný nový...
Pár byli nejen na obrazovce. Doktorka Quinnová a Sully řekli, proč jim to nevyšlo
Jane Seymourová (75) a Joe Lando (64) se proslavili jako lékařka Michaela Quinnová a zálesák Byron Sully v seriálu Doktorka Quinnová. Herci po letech přiznali, že jejich televizní románek na krátký...
Sexy obdařená dojička. Bianca Censori je hvězdou klipu Kanye Westa
Hudebník Kanye West (49) vydal nové video, v němž hraje a které režírovala jeho manželka Bianca Censori (31). Australská architektka a modelka se proměnila v dojičku. Promo video je ke skladbě Gemini...
Kvůli zeti se Jana Paulová vrátila k plotně. Velšan miluje českou kuchyni
Otec jí zemřel, když jí bylo dvacet, takže se na jevišti, byť byl hercem a režisérem, nikdy nepotkali. Když se Jana Paulová narodila pozdě, bylo mu skoro šedesát. A i když se s maminkou hodně...
Chůvami si ulevuji. Nechci být fúrie, říká šestinásobná máma Michaela Salák
Michaela Salák popsala aktivní důchod svého manžela, hokejisty Alexandera Saláka. Maminka šesti dětí v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila také o onkologickém onemocnění, které jí lékaři...
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...
Pletli si mě s Maradonou. A píše se někde, že nemůžeme vyhrát? Kohák o MS i reklamách
Kdo ví, jakých úspěchů mohl český fotbal s Jakubem Kohákem dosáhnout. Při náboru na Bohemce věštili malému Kubíčkovi velkou budoucnost. Jenže jeho kariéra skončila dřív, než začala. Maminka mu kopání...
Slavná v Německu jako tatínek? Charlotte Gott zpovídal Bild. Prozradil, že je zadaná
Charlotte Gott (20) by ráda coby zpěvačka uspěla i ve světě. Minimálně v německy mluvících zemích by díky příjmení mohla mít dobře našlápnuto. Její otec Karel Gott tam platil za miláčka publika....