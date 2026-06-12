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V jedné Miss už uspěla. Nyní Sophia Maria Osako zkouší štěstí znovu

  16:00
V roce 2023 zkusila štěstí v Miss Czech Republic Taťány Makarenko. Dokonce reprezentovala Česko ve Vietnamu na Miss Grand International. Nyní Sophia Maria Osako (22) zabojuje o titul a korunku v konkurenční soutěži krásy Miss Universe Česko Sama Dolceho. Finalistka s česko-japonskými kořeny v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, proč jde do toho znovu.
Sophia Maria Osako (2023)
Sophia Maria Osako (2026)
Sophia Maria Osako (2026)
Sophia Maria Osako
32 fotografií

Věk, záliby i Instagram. Finalistky Miss Universe Česko 2026 se představují
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