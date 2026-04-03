Pravidelné cvičení a disciplína. Sophia Lorenová žije aktivně i po devadesátce

Italská filmová herečka Sophia Lorenová, rodným jménem Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, se v 60. letech 20. století stala hvězdou světové kinematografie a symbolem elegance a krásy. Za své tajemství považuje aktivní režim a disciplínu, které se drží dodnes.
Sophia Lorenová (29. května 2024) | foto: Profimedia.cz

Letos 20. září oslaví dvaadevadesáté narozeniny, na svůj věk však rozhodně nevypadá. „Vždycky jsem se snažila držet pravidelného cvičení a disciplíny, co se fyzické i duševní aktivity týče. Dodnes vstávám v šest ráno a začínám den pětačtyřicetiminutovou kalistenikou,“ prozradila legendární herečka v rozhovoru pro magazín Haute Living San Francisco. „Pomáhá mi to vykročit správnou nohou a v dobrém stavu mysli.“

Kalistenika, neboli posilování s vlastní vahou, je skutečně považována za ideální způsob, jak si žena může udržet dobrou tělesnou kondici i navzdory pokročilejšímu věku. „Tímto tréninkem na bázi odporu a síly lze zabránit úbytku svalové hmoty, zlepšit klidový metabolismus a napomoci minerální hustotě kostí,“ přibližuje Liz Nelsonová, uznávaná odbornice v oblasti cvičení.

Pro Sophii přitom posilování není jen způsobem, jak si udržet tělesnou sílu. „Kromě dobré kondice mi pomáhá i k pevnějšímu režimu života a lepšímu soustředění. Člověk si vždycky umí najít výmluvu, proč nedělat nic. Už kvůli tomu se vždycky přinutím jít ven a aspoň hodinu věnovat chůzi,“ uvedla v jednom z minulých rozhovorů.

Na druhou stranu otevřeně říká, že vždy dávala přednost šťastnému životu před dodržováním striktních pravidel. „Raději budu jíst těstoviny a pít víno, než mít velikost nula,“ zní její slavný citát z roku 1965.

Co se týče mladistvého vzhledu v obličeji, k tomu si prý nijak nepomáhá. „Žádné tajemství nemám. S touhle tváří jsem se zkrátka narodila, a o takovou se i starám, nic jiného v tom není,“ řekla v roce 2019 novinářům z magazínu Hello!

Svou kariéru zahájila již v roce 1954, přesto však dosud nepomýšlí na důchod. „Nechci přemýšlet nad nějakým svým odkazem. Chci přemýšlet nad svým dalším filmem,“ sdělila magazínu Deadline v roce 2024. „Na odkaz budu pomýšlet až v důchodu. A tam se nechystám pokud možno nikdy.“

