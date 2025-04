Sama máte osobní zkušenost s focením pro Playboy. Když se ohlédnete zpět do roku 2020, jak to hodnotíte?

Byla to pro mě nová zkušenost, trochu jsem váhala, jestli do toho mám jít. Hlavně kvůli rodičům a rodině. Ale nakonec to byla skvělá zkušenost. Jsem ráda, že jsem do toho šla a myslím si, že mi to docela pomohlo v kariéře.

A co na to tedy nakonec říkala vaše rodina?

Nebyla jsem Playmate, ale cover star, takže jsem se tam vlastně moc neukázala a ty fotky byly decentní. Takže s tím rodina byla v podstatě v pohodě.

Sonia Edde na obálce magazínu Playboy (duben 2020)

Přemýšlíte někdy nad tím, vzhledem k tomu, že jste řekla, že vám to kariérně pomohlo, co by se stalo, kdybyste odhalila třeba skoro vše?

To by mi možná kariérně ublížilo. A nejen kariérně! (smích)

I v osobním životě?

Ano, ztratilo by to pak takové to kouzlo objevování.

Zakládáte si na tom, jak vypadáte. Jaký jste zvolila outfit pro dnešní večer?

Dnes mám na sobě model od Debbi Brown, mojí oblíbené návrhářky. Dělá takové, řekla bych, dost neobvyklé modely. Nebojí se být extravagantní, i když zrovna to, co mám dnes, je takové mírně usedlejší. Ale myslím si, že pro dnešní večer se to hodí.

Známe vás i jako moderátorku humorných nekorektních zpráviček z obrazovek Primy Cool. Je pro vás důležité starat se o sebe a vypadat dobře?

V mém povolání je určitě potřeba o sebe dbát. Kolikrát musím konkurovat i o dvacet let mladším holkám v branži. Dbám na sebe, je to důležitá vizitka. Tak jako má třeba zedník míchačku a lopatu a písek a beton, tak já mám prostě oblečení, obličej a vlasy.

Když mluvíme o tom maximalizování půvabu, co jste se rozhodla na sobě posunout o level výš?

Pořád něco posouvám. Zhubla jsem, začala jsem cvičit, měním barvy a střihy vlasů. Zatím nemám na sobě či v sobě vlastně nic invazivního – tak se tomu říká, těm různým kosmetickým zákrokům, že? S tím ještě čekám. Vyčkávám.

To možná přijde až na nějaké blížící se nejmenované narozeniny.

Ano, mně je už deset let čerstvých osmadvacet. Ne, vlastně deset let ne, to ještě méně. Ještě to myslím není potřeba.

Denně vás můžeme slýchávat z rádia Kiss. Co z toho devadesátkového playlistu je nejbližší vašemu srdci?

Miluji celé devadesátky, vyrostla jsem na tom. Kdybych měla říct jen jednu kapelu, tak to bude hrozně těžké. Začínala jsem s tou devadesátkovou hudbou jako malá holčička a pamatuju si, že moje první kazeta byla nizozemská skupina Twenty 4 Seven, ty jsem milovala. Pouštěla jsem si je tak dlouho, až se mi páska v kazetě přetrhla, to jsem pak byla hrozně nešťastná.

A jak vypadá váš playlist na Spotify v dnešní době?

Protože jsem také DJka, tak hodně poslouchám i novou muziku. Baví mě třeba techno, takže i to si poslechnu, také různé remixy, které se dnes hodně dělají na sociální sítě a tak dále. Vždycky něco slyším ve „storíčku“ na Instagramu, tak to jdu hned najít a jdu si to pustit. Skládám si ten playlist opravdu hodně různorodě. Mám tam obrovskou spoustu muziky a spoustu žánrů.

Sonia Edde jako moderátorka Úplně Debilních Zpráv na Prima COOL

Dobrá vyřídilka rovná se většinou upřímné srdce. Zkomplikovala vám ta přílišná upřímnost někdy život?

Velmi často mi to komplikuje život! Já myslím, že víc mluvím, než myslím. Někdy něco řeknu a nemyslím to vlastně vůbec špatně, i když to tak třeba vyzní. Občas jsem prostořeká a někdy až moc upřímná.

Čistí vám to vztahy, například i ty partnerské? Okamžitě svému protějšku řeknete, jak co cítíte a co se vám nelíbí?

To rozhodně ano. Myslím si, že ve vztahu vůči partnerovi je to velice důležité. Komunikace i ta upřímnost – pokud má ten vztah vydržet.

Na to konto se nabízí drzá otázka. Co Sonia Edde a nějaký oficiální vztah a partner?

Oficiální vztah zatím žádný nemám, ale je pravda, že se teď s někým vídám a myslím, že si ho asi brzo vezmu. (smích) Ne, to se dělám srandu... Ale vypadá to zatím fajn.

Já vím, že se těžko plánuje, ale co byste chtěla do budoucna? Usadit se? Mít komfortní práci i osobní život?

Určitě bych chtěla být hlavně šťastná a spokojená, to si myslím, že je alfa a omega. Samozřejmě k tomu také být zdravá, bez toho to asi nejde. To zdraví je opravdu nejdůležitější. A usadit se? Já nemám moc ráda stereotyp. Nevím, co si přesně představujete pod pojmem usadit se. Určitě jsem už oproti předcházejícím rokům klidnější. Ale na rodinu a děti to ještě úplně nevidím.

Ale v životě musíte jít ruku v ruce s akčním člověkem?

To určitě ano. Můj partner musí být dynamický stejně jako já. Gaučáky ne, prosím vás!